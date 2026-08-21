Quando Leeds United e Newcastle United se enfrentaram pela última vez na liga, no St James' Park, em janeiro, os torcedores assistiram a um emocionante jogo de sete gols. Será que eles vão protagonizar outro clássico quando voltarem a se encontrar, desta vez em Elland Road, na segunda-feira, 14 de setembro? Você pode acompanhar a partida sob os refletores ao garantir seus ingressos hoje.

Apesar de ter saído na frente em nada menos que três ocasiões durante aquele memorável encontro de janeiro, com gols de Brenden Aaronson (duas vezes) e Dominic Calvert-Lewin, o Leeds ficou se lamentando depois que o Newcastle marcou duas vezes nos acréscimos para garantir os três pontos.

O Leeds de Daniel Farke começou bem esta campanha, garantindo vitórias importantes na Premier League e na Copa da Liga Inglesa. Agora, a equipe tentará manter o embalo e sabe o quanto os sucessos em casa serão importantes ao longo da temporada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Leeds United x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Leeds United e Newcastle United pela Premier League?

Leeds United x Newcastle United acontece em Elland Road (Leeds) na segunda-feira, 14 de setembro, com início previsto para as 20h BST.

Premier League - Rodada 4 14 de set. de 2026 - 15:00 Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Newcastle United pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não vão utilizar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Newcastle United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços por faixa para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico local entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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