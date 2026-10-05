Como conseguir ingressos para Leeds United x Manchester United: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Leeds United enfrenta o Manchester United no domingo, 18 de outubro de 2026, em Elland Road, em Leeds.

Ao longo de 113 confrontos oficiais na história, o Manchester United tem vantagem no retrospecto, com 50 vitórias no total, contra 26 triunfos do Leeds e 37 empates. No encontro oficial mais recente entre os dois pela Premier League, o Leeds United conquistou uma memorável vitória por 2 a 1 fora de casa, em Old Trafford, em abril de 2026.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Leeds United x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Leeds United x Manchester United pela Premier League?

Leeds United x Manchester United começa em Elland Road, em Leeds, no domingo, 18 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 09:00 Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Manchester United pela Premier League?

Para comprar ingressos para uma partida de alta demanda da Premier League como Leeds United x Manchester United, siga estas vias e etapas oficiais:

Bilheteria oficial do clube

Obtenha uma associação oficial do clube Torcedores da casa: Os ingressos para jogos em casa são vendidos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do clube mandante (por exemplo, Leeds United Official Ticketing para partidas em Elland Road, ou Manchester United Ticketing para partidas em Old Trafford). Você precisa ter uma associação oficial ativa do respectivo clube para se candidatar.

Torcedores visitantes: Os ingressos para a torcida visitante são distribuídos estritamente pelo clube visitante a seus próprios detentores de carnê de temporada e membros com alta pontuação de fidelidade/prioridade. Candidate-se por meio de sorteios de ingressos e liberações prioritárias Devido à demanda extrema por este clássico, ingressos padrão raramente são colocados à venda para o público geral.

Os membros normalmente precisam entrar em um sorteio oficial da partida ou comprar durante janelas dedicadas de sorteio/prioridade anunciadas no site do clube mandante. Verifique a troca oficial de ingressos Se você perder a venda inicial ou o sorteio, verifique a plataforma oficial de Ticket Exchange do clube mandante mais perto do dia do jogo. Detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus assentos legalmente pelo valor de face para outros membros oficiais.

Hospitalidade e pacotes de viagem autorizados

Se você não é membro oficial ou perdeu o sorteio, a forma legal mais confiável de garantir um ingresso é comprar um pacote oficial de hospitalidade de dia de jogo:

Hospitalidade oficial: Disponível diretamente no site do clube mandante. Esses pacotes incluem assentos premium, além de refeições, acesso a lounge ou benefícios pré-jogo.

Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm assentos listados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Manchester United pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Leeds United x Manchester United variam significativamente dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face por meio dos canais oficiais do clube ou adquirir ingressos secundários/de revenda.

Preços oficiais do clube (valor de face)

Quando comprados diretamente por meio de sorteios oficiais do clube, associações ou da troca oficial de ingressos, os preços padrão dos ingressos de dia de jogo da Premier League geralmente ficam nas seguintes faixas:

Ingressos para adultos: £30 a £60 (dependendo da categoria e da área de assento em Elland Road ou Old Trafford).

Concessões e juniores: £15 a £35.

Setor oficial visitante: Limitado a £30 para torcedores visitantes adultos em todos os jogos da Premier League.

Preços do mercado secundário e de revenda

Como este confronto é uma rivalidade de alta demanda, os ingressos oficiais se esgotam quase imediatamente entre os membros do clube. Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços aumentam com base na demanda:

Preços iniciais/mais baixos dos anúncios: Geralmente começam em torno de £110 a £375 por assento.

Preços médios dos anúncios: Normalmente ficam entre £300 a £600 para assentos gerais padrão.

Pacotes de hospitalidade de dia de jogo: Variando de £300 a £850+ dependendo das refeições incluídas, acesso a lounge e assentos premium acolchoados.

Leeds United x Manchester United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Leeds United e Manchester United

O Leeds United venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 6 a 3 para o Chelsea na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, resultado que veio após empates consecutivos por 1 a 1 na Premier League contra Brighton e Brentford. Antes disso, o Leeds conquistou duas vitórias contra o Nottingham Forest, incluindo um triunfo por 2 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Ao longo desses cinco jogos, marcou seis gols e sofreu 12.

O Manchester United venceu uma, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas oficiais e amistosas, com um empate adicional em amistoso. Seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League em 30 de agosto. Empatou por 2 a 2 com o Everton em seu compromisso mais recente pela liga, em 6 de setembro, e foi derrotado por 2 a 0 pelo Hull City no início da temporada. Ao longo de cinco partidas, o United marcou dez gols e sofreu dez.

Leeds United x Manchester United: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as duas equipes foi um empate amistoso por 1 a 1 em 12 de agosto de 2026, disputado em Old Trafford. Em partidas oficiais, o Manchester United venceu o último confronto pela Premier League por 2 a 1 em Old Trafford, em abril de 2026, enquanto o encontro anterior pela liga em Elland Road, em janeiro de 2026, também terminou 1 a 1. Nos cinco confrontos mais recentes registrados, nenhum dos lados dominou, com resultados divididos entre vitórias, empates e uma única vitória fora de casa do Leeds.