Como conseguir ingressos para Leeds United x Crystal Palace: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

O Leeds United vai querer somar o máximo de pontos possível antes de a Premier League ser colocada em pausa temporária para a Data Fifa e, com jogos consecutivos em Elland Road em meados de setembro, isso lhe oferece a oportunidade perfeita.

Depois da partida em casa pela liga contra o Newcastle em 14 de setembro, o time de Daniel Farke estende o tapete vermelho mais uma vez apenas cinco dias depois, quando enfrenta o Crystal Palace no sábado, 19 de setembro. Você pode estar em Elland Road em qualquer um dos confrontos, ou em ambos, reservando ingressos hoje.

O Leeds deu a seus torcedores apaixonados um presente de Natal antecipado no ano passado, ao atropelar o Palace por 4 a 1, apenas cinco noites antes de o Papai Noel descer pela chaminé (20 de dezembro). Dominic Calvert-Lewin (duas vezes), Ethan Ampadu e Anton Stach marcaram naquela noite memorável em Elland Road.

Será que o poderoso Leeds vai atropelar o Palace de novo? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Leeds United x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Leeds United e Crystal Palace?

Leeds United x Crystal Palace acontece em Elland Road (Leeds) no sábado, 19 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Premier League - Rodada 5 20 de set. de 2026 - 09:00 Elland Road

Como comprar ingressos para Leeds United x Crystal Palace pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos para partidas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): as tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): se uma partida se esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Leeds United x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: a maioria dos clubes oferece preços em faixas para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização de partidas: os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: para comprar ingressos para jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de torcida visitante até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de primeira categoria com o máximo de pontos de fidelidade, quase nunca chegando à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

Retrospecto recente do confronto

Notícias das equipes e elencos