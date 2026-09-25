Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Liga dos Campeões
team-logoLASK
Raiffeisen Arena
team-logoLiverpool
Book LASK vs Liverpool Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para LASK x Liverpool: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
LASK
Liverpool
Liga dos Campeões

LASK encara o Liverpool na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

LASK enfrenta o Liverpool na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, na Raiffeisen Arena, em Linz.

Historicamente, o Liverpool tem ampla vantagem, tendo vencido os dois encontros anteriores entre as equipes na fase de grupos da Liga Europa de 2023–24. O LASK tentará aproveitar o fator casa para conseguir uma zebra memorável contra o Liverpool, seis vezes campeão europeu.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para LASK x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de LASK x Liverpool pela Champions League?

O LASK recebe o Liverpool na Raiffeisen Arena, em Linz, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
Raiffeisen Arena

Como comprar ingressos para LASK x Liverpool pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre LASK e Liverpool na Raiffeisen Arena, em Linz, você tem algumas opções, dependendo de em qual setor da torcida deseja se sentar:

1. Ingressos oficiais para o mandante (setores do LASK)

  • Portal oficial de ingressos do LASK: Os ingressos para o setor da casa são distribuídos diretamente pelo site oficial e pela plataforma de ingressos do LASK.
  • Etapas de venda: Os ingressos normalmente são colocados à venda primeiro para os detentores de carnê de temporada do LASK e membros do clube. Quaisquer ingressos restantes são liberados para venda ao público em geral.
  • Bilheteria: No dia do jogo, quaisquer ingressos não vendidos podem ser comprados no voestalpine Stadium ou nas bilheterias locais do clube, embora jogos europeus de grande apelo frequentemente esgotem com bastante antecedência.

2. Ingressos oficiais para visitantes (setor do Liverpool)

  • Portal oficial do Liverpool FC: Os ingressos para os torcedores visitantes são geridos diretamente pelo Liverpool FC.

Quanto custam os ingressos para LASK x Liverpool pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida de Champions League entre LASK e Liverpool variam significativamente, dependendo de você comprar por meio de vendas oficiais primárias ou plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais de face (vendas do LASK)

  • Venda de pacotes de grupo: O LASK vende pacotes oficiais de ingressos para a casa que cobrem os quatro jogos da fase em casa da Champions League. Eles variam de € 150 (setores em pé) até € 712 (assentos premium de arquibancada) para adultos, com tarifas com desconto para crianças entre € 37,50 e € 178.
  • Ingressos avulsos: Os ingressos individuais para uma única partida, se disponíveis após a venda de pacotes e para membros, geralmente começam em torno de € 40 a € 60 para setores em pé e € 100 a € 180 para categorias com assento.

2. Ingressos oficiais para visitantes (setor do Liverpool)

  • Cota para torcedores visitantes: Os ingressos para o setor visitante vendidos pelo Liverpool FC normalmente são fixados no teto europeu padrão da UEFA para visitantes, custando aproximadamente € 45 a € 70 (valor de face).

3. Mercados secundários e revenda

  • Preços em plataformas de revenda: Devido à alta demanda por grandes jogos europeus, os ingressos listados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub geralmente começam em torno de € 130 a € 397 para assentos básicos e podem ultrapassar € 500 a € 800+ para áreas premium de visão lateral.

LASK x Liverpool pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de LASK e Liverpool

O LASK chega para este confronto com duas vitórias e duas derrotas nos seus últimos cinco jogos competitivos, com um triunfo adicional na Copa da OFB. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Sturm Graz na Bundesliga, após uma derrota por 1 a 0 para o AEK Athens na Champions League. Seu melhor resultado nesta sequência de cinco jogos foi uma goleada por 6 a 1 sobre o Deutschlandsberger SC na copa. Três vitórias e duas derrotas em todas as competições contam uma história de inconsistência, com o time de Kuehbauer ainda sem encontrar uma sequência confiável de forma.

O Liverpool somou sete pontos nos seus últimos cinco jogos em todas as competições, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu resultado mais recente foi um frustrante empate por 0 a 0 com o Fulham em Anfield, na Premier League. O principal resultado do Liverpool nessa sequência foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na Champions League, enquanto empates consecutivos na Premier League contra Newcastle United e Nottingham Forest, ambos terminados em 2 a 2, apontam para vulnerabilidades defensivas. O Liverpool marcou seis gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

LAS

LAS - Sequência

WAC
V1-3
DSC
V1-6
AEK
D1-0
SGR
D2-1
HAR
E3-3
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LIV

LIV - Sequência

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Liverpool: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em novembro de 2023, quando o Liverpool recebeu o LASK na Liga Europa e venceu por 4 a 0. Dois meses antes, em setembro de 2023, o LASK impôs ao Liverpool uma derrota por 3 a 1 nesta mesma Raiffeisen Arena no jogo de volta. Ao longo dos dois encontros registrados, o Liverpool venceu em ambas as ocasiões, marcando sete gols e sofrendo um.

Confrontos

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Liga Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FJ
Liga Europa
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
1Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google