LASK enfrenta o Liverpool na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, na Raiffeisen Arena, em Linz.

Historicamente, o Liverpool tem ampla vantagem, tendo vencido os dois encontros anteriores entre as equipes na fase de grupos da Liga Europa de 2023–24. O LASK tentará aproveitar o fator casa para conseguir uma zebra memorável contra o Liverpool, seis vezes campeão europeu.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para LASK x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de LASK x Liverpool pela Champions League?

O LASK recebe o Liverpool na Raiffeisen Arena, em Linz, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Como comprar ingressos para LASK x Liverpool pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre LASK e Liverpool na Raiffeisen Arena, em Linz, você tem algumas opções, dependendo de em qual setor da torcida deseja se sentar:

1. Ingressos oficiais para o mandante (setores do LASK)

Portal oficial de ingressos do LASK: Os ingressos para o setor da casa são distribuídos diretamente pelo site oficial e pela plataforma de ingressos do LASK.

Etapas de venda: Os ingressos normalmente são colocados à venda primeiro para os detentores de carnê de temporada do LASK e membros do clube. Quaisquer ingressos restantes são liberados para venda ao público em geral.

Bilheteria: No dia do jogo, quaisquer ingressos não vendidos podem ser comprados no voestalpine Stadium ou nas bilheterias locais do clube, embora jogos europeus de grande apelo frequentemente esgotem com bastante antecedência.

2. Ingressos oficiais para visitantes (setor do Liverpool)

Portal oficial do Liverpool FC: Os ingressos para os torcedores visitantes são geridos diretamente pelo Liverpool FC.

Quanto custam os ingressos para LASK x Liverpool pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida de Champions League entre LASK e Liverpool variam significativamente, dependendo de você comprar por meio de vendas oficiais primárias ou plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais de face (vendas do LASK)

Venda de pacotes de grupo: O LASK vende pacotes oficiais de ingressos para a casa que cobrem os quatro jogos da fase em casa da Champions League. Eles variam de € 150 (setores em pé) até € 712 (assentos premium de arquibancada) para adultos, com tarifas com desconto para crianças entre € 37,50 e € 178 .

Ingressos avulsos: Os ingressos individuais para uma única partida, se disponíveis após a venda de pacotes e para membros, geralmente começam em torno de € 40 a € 60 para setores em pé e € 100 a € 180 para categorias com assento.

2. Ingressos oficiais para visitantes (setor do Liverpool)

Cota para torcedores visitantes: Os ingressos para o setor visitante vendidos pelo Liverpool FC normalmente são fixados no teto europeu padrão da UEFA para visitantes, custando aproximadamente € 45 a € 70 (valor de face).

3. Mercados secundários e revenda

Preços em plataformas de revenda: Devido à alta demanda por grandes jogos europeus, os ingressos listados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub geralmente começam em torno de € 130 a € 397 para assentos básicos e podem ultrapassar € 500 a € 800+ para áreas premium de visão lateral.

LASK x Liverpool pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de LASK e Liverpool

O LASK chega para este confronto com duas vitórias e duas derrotas nos seus últimos cinco jogos competitivos, com um triunfo adicional na Copa da OFB. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Sturm Graz na Bundesliga, após uma derrota por 1 a 0 para o AEK Athens na Champions League. Seu melhor resultado nesta sequência de cinco jogos foi uma goleada por 6 a 1 sobre o Deutschlandsberger SC na copa. Três vitórias e duas derrotas em todas as competições contam uma história de inconsistência, com o time de Kuehbauer ainda sem encontrar uma sequência confiável de forma.

O Liverpool somou sete pontos nos seus últimos cinco jogos em todas as competições, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu resultado mais recente foi um frustrante empate por 0 a 0 com o Fulham em Anfield, na Premier League. O principal resultado do Liverpool nessa sequência foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Atletico Madrid na Champions League, enquanto empates consecutivos na Premier League contra Newcastle United e Nottingham Forest, ambos terminados em 2 a 2, apontam para vulnerabilidades defensivas. O Liverpool marcou seis gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

LASK x Liverpool: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em novembro de 2023, quando o Liverpool recebeu o LASK na Liga Europa e venceu por 4 a 0. Dois meses antes, em setembro de 2023, o LASK impôs ao Liverpool uma derrota por 3 a 1 nesta mesma Raiffeisen Arena no jogo de volta. Ao longo dos dois encontros registrados, o Liverpool venceu em ambas as ocasiões, marcando sete gols e sofrendo um.