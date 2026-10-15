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Como conseguir ingressos para Irlanda x Kosovo: preços, informações sobre o jogo da Liga B da Liga das Nações da Uefa, vendas de última hora e mais

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Irlanda enfrenta Kosovo na Liga B da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA continua com um confronto internacional importante: a República da Irlanda se prepara para receber Kosovo no Aviva Stadium, em Dublin. As duas seleções buscam somar o máximo de pontos para melhorar suas posições no grupo e conquistar o acesso na competição.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre a partida, as categorias de ingressos, as faixas de preço e como garantir seu lugar.

Quando começa Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Irlanda x Kosovo será disputado no Aviva Stadium, em Dublin. O horário oficial do início da partida será confirmado mais perto da data.

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Liga das Nações B - Rodada 6
Aviva Stadium

Onde comprar ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela Ticketmaster Ireland, parceira oficial da Associação de Futebol da Irlanda para os jogos em casa no Aviva Stadium. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos comuns assim que a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinadas categorias de assentos ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 a € 50 nos setores de entrada geral do Aviva Stadium, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 115 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais de venda oficiais.

Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda e Kosovo

A Irlanda registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e quatro sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Canadá, em junho, após vitórias consecutivas sobre Catar e Granada. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi o resultado mais expressivo dessa sequência, enquanto a derrota por 2 a 2 para a República Tcheca nas Eliminatórias da Copa do Mundo representa seu único revés.

Kosovo venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra, em junho. A vitória fora de casa por 3 a 4 sobre a Eslováquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo mostra sua capacidade de marcar muitos gols, embora as derrotas consecutivas para a República Tcheca e a Turquia indiquem que a equipe pode ser vulnerável.

IRL

IRL - Sequência

CAN
E1-1
KOS
D1-0
ISR
V0-3
AUT
E2-2
ISR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
KOS

KOS - Sequência

AND
V3-0
IRL
V1-0
AUT
D3-1
ISR
E0-0
AUT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Irlanda x Kosovo: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Irlanda e Kosovo. Esta partida será o primeiro encontro registrado entre as duas seleções neste conjunto de dados.

Confrontos

IrlandaEmpateKosovo
0
0
1
Liga das Nações B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FJ
0Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1


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