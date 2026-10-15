A Liga das Nações da UEFA continua com um confronto internacional importante: a República da Irlanda se prepara para receber Kosovo no Aviva Stadium, em Dublin. As duas seleções buscam somar o máximo de pontos para melhorar suas posições no grupo e conquistar o acesso na competição.

A GOAL reúne as informações essenciais sobre a partida, as categorias de ingressos, as faixas de preço e como garantir seu lugar.

Quando começa Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Irlanda x Kosovo será disputado no Aviva Stadium, em Dublin. O horário oficial do início da partida será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Onde comprar ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pela Ticketmaster Ireland, parceira oficial da Associação de Futebol da Irlanda para os jogos em casa no Aviva Stadium. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos comuns assim que a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinadas categorias de assentos ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 35 a € 50 nos setores de entrada geral do Aviva Stadium, dependendo da categoria escolhida.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 115 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais de venda oficiais.

Irlanda x Kosovo pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda e Kosovo

A Irlanda registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e quatro sofridos. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Canadá, em junho, após vitórias consecutivas sobre Catar e Granada. A vitória por 5 a 0 sobre Granada foi o resultado mais expressivo dessa sequência, enquanto a derrota por 2 a 2 para a República Tcheca nas Eliminatórias da Copa do Mundo representa seu único revés.

Kosovo venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra, em junho. A vitória fora de casa por 3 a 4 sobre a Eslováquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo mostra sua capacidade de marcar muitos gols, embora as derrotas consecutivas para a República Tcheca e a Turquia indiquem que a equipe pode ser vulnerável.

Irlanda x Kosovo: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Irlanda e Kosovo. Esta partida será o primeiro encontro registrado entre as duas seleções neste conjunto de dados.



