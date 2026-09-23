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Como conseguir ingressos para Irlanda x Kosovo: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Irlanda enfrenta Kosovo na Liga das Nações B da Uefa. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da Uefa continua com um intenso compromisso internacional, já que a República da Irlanda se prepara para receber Kosovo no icônico Aviva Stadium, em Dublin. As duas seleções lutam pelos três pontos para fortalecer sua posição no grupo em busca do acesso no torneio.

GOAL traz todas as informações essenciais do dia do jogo, categorias de ingressos, faixas de preço e orientações diretas para garantir seu lugar.

Quando é o pontapé inicial de Irlanda x Kosovo pela Liga das Nações B da Uefa?

Irlanda x Kosovo acontece no Aviva Stadium, em Dublin, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados mais perto da data.

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Liga das Nações B - Rodada 6
Aviva Stadium

Onde comprar ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos oficiais primários são distribuídos diretamente pela Ticketmaster Ireland, que atua como parceira oficial de bilheteria da Federação Irlandesa de Futebol para jogos em casa no Aviva Stadium. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos padrão de entrada geral quando a venda ao público for aberta.

Se a carga primária se esgotar completamente ou categorias específicas de assentos ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de mercado secundário como Ticombo são a melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Irlanda x Kosovo?

Os ingressos padrão para a partida única no portal oficial de vendas começam em aproximadamente € 35 a € 50 para os setores de entrada geral no Aviva Stadium, dependendo da categoria escolhida.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de € 115 nas plataformas secundárias quando as cotas padrão se esgotam nos canais primários de venda.

Irlanda x Kosovo pela Liga das Nações B da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Irlanda x Kosovo

A Irlanda soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e quatro sofridos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Canadá, em junho, após vitórias consecutivas sobre Catar e Granada. O triunfo por 5 a 0 sobre Granada foi seu resultado mais enfático nessa sequência, enquanto a derrota por 2 a 2 para a Tchéquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo representa seu único revés.

Kosovo venceu dois jogos, empatou um e perdeu dois nos últimos cinco, com nove gols marcados e cinco sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre Andorra, em junho. O triunfo fora de casa por 4 a 3 sobre a Eslováquia nas Eliminatórias da Copa do Mundo destaca sua capacidade de marcar com liberdade, embora derrotas consecutivas contra Tchéquia e Turkiye mostrem que a equipe pode ser vulnerável.

IRL

IRL - Sequência

CZE
D2-2
MKD
E0-0
GRE
V5-0
QAT
V1-0
CAN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
KOS

KOS - Sequência

SUÍ
E1-1
SVK
V3-4
TUR
D0-1
CZE
D2-1
AND
V3-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Irlanda x Kosovo: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados de confronto direto disponíveis sobre encontros anteriores entre Irlanda e Kosovo. Este jogo marcará o primeiro encontro registrado entre as duas seleções neste conjunto de dados.


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