O Ipswich Town voltou direto para a terra prometida da Premier League na primeira tentativa. Desta vez, a equipe espera permanecer por mais tempo e começa sua campanha de 2026/27 contra o Sunderland em Portman Road, no sábado, 22 de agosto.

A era de enorme sucesso de Kieran McKenna no Ipswich pode ter acabado, mas Gary O'Neil tentará dar continuidade ao trabalho deixado pelo norte-irlandês. Os Tractor Boys terminaram a temporada passada em alta, ficando em segundo lugar e garantindo uma vaga de acesso direto, após uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Se o Ipswich conseguir repetir o desempenho do Sunderland na última campanha, ficará mais do que satisfeito. O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League, terminando em sétimo lugar e garantindo uma vaga na Liga Europa da UEFA.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre Ipswich Town e Sunderland pela Premier League?

O Ipswich Town recebe o Sunderland em Portman Road, em Ipswich, com início marcado para as 15h (BST) de sábado, 22 de agosto.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): as tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: a maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de filiação oficial: para comprar ingressos para jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante toda a temporada 2026/27, confirmado também pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para a torcida visitante são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

Retrospecto recente do confronto

Notícias das equipes e elencos