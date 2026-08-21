Na última vez em que o Ipswich Town esteve na Premier League, o time precisou esperar até 30 de dezembro para conquistar sua primeira vitória em casa. Felizmente para a torcida dos Tractor Boys, essa pressão já ficou para trás nesta temporada, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Sunderland em Portman Road no fim de semana de abertura de 2026/27.

Agora, a equipe vai tentar construir em cima dessa base quando receber o Liverpool em sua casa, em Suffolk, para um duelo sob os refletores na sexta-feira, 4 de setembro, pela terceira rodada da campanha. Você pode estar lá garantindo seu ingresso hoje mesmo.

É preciso voltar à era pré-Premier League para encontrar a última vez em que o Ipswich venceu o Liverpool em Portman Road. Mich d'Avray e Kevin Wilson foram os heróis do Town naquele famoso dia de 1986, com o time da casa virando o placar para surpreender o Liverpool de Kenny Dalglish.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Ipswich Town e Liverpool pela Premier League?

Ipswich Town x Liverpool será disputado em Portman Road, em Ipswich, na sexta-feira, 4 de setembro, com início previsto para as 20h BST.

Premier League - Rodada 3 4 de set. de 2026 - 15:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Liverpool pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Liverpool pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos para os jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou dos sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante toda a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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