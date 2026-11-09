A Inglaterra encerra seus jogos em casa em 2026 recebendo a Croácia no Estádio de Wembley na quinta-feira, 12 de novembro, em um confronto do Grupo A3 da Liga A que também conta com Espanha e Tchéquia. Será o primeiro encontro entre as duas seleções desde que a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026, em Dallas.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Inglaterra x Croácia agora, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando começa Inglaterra x Croácia pela Liga A da Nations League?

Inglaterra x Croácia será disputado no Estádio de Wembley, em Londres. As informações oficiais sobre a transmissão da partida ainda não estão disponíveis.

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 Wembley

Onde comprar ingressos para Inglaterra x Croácia?

Os ingressos para a partida são disponibilizados primeiro pelo portal oficial de ingressos da England Football. Integrantes do England Supporters Travel Club (ESTC) e do England+ têm prioridade em períodos exclusivos de pré-venda, antes da abertura das vendas ao público em geral.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para esta partida:

Pré-venda do ESTC : período prioritário para integrantes do England Supporters Travel Club antes da venda geral

: período prioritário para integrantes do England Supporters Travel Club antes da venda geral Pré-venda do England+ : segundo período prioritário para integrantes cadastrados antes da abertura das vendas ao público em geral

: segundo período prioritário para integrantes cadastrados antes da abertura das vendas ao público em geral Preços com desconto : descontos disponíveis para maiores de 65 anos, estudantes e menores de 16 anos, além de um setor exclusivo para famílias

: descontos disponíveis para maiores de 65 anos, estudantes e menores de 16 anos, além de um setor exclusivo para famílias Mercado secundário: a StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados

Como os ingressos para a estreia da Inglaterra contra a Espanha já estão esgotados, é altamente recomendável comprar com antecedência quando a venda geral para esta partida também começar.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Croácia?

Os preços oficiais pela England Football começam em £ 35. Os ingressos comuns para adultos custam £ 35, £ 45, £ 65 ou £ 80, dependendo da localização do assento, e há um número limitado de lugares no nível dois por £ 95 e £ 120. No setor para famílias, os ingressos custam £ 25 para adultos e £ 12,50 para crianças. Nos demais setores do estádio, maiores de 65 anos, estudantes e menores de 16 anos têm desconto de £ 10.

A StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Atualmente, os anúncios no mercado secundário para esta partida começam em cerca de £ 75.

Como em qualquer partida internacional de alta demanda, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima. Por isso, garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você tem um orçamento específico.

Inglaterra x Croácia pela Liga A da Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de Inglaterra e Croácia

A Inglaterra venceu quatro e perdeu um dos últimos cinco jogos, com 14 gols marcados e sete sofridos nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 4 a 6 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo, resultado que evidencia tanto sua produção ofensiva quanto as fragilidades defensivas que apresentou em alguns momentos. A única derrota nessa sequência foi para a Argentina, que encerrou a participação da Inglaterra na Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 1 na semifinal.

A Croácia venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e nove sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes, nessa mesma sequência, venceu Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0, mas a derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos foi a mais pesada dos cinco jogos.

Inglaterra x Croácia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções ocorreu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, quando a Inglaterra venceu por 4 a 2 em junho. Antes disso, a Inglaterra derrotou a Croácia por 1 a 0 na Eurocopa 2020. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inglaterra leva vantagem, com três vitórias contra uma da Croácia. O único triunfo croata veio na semifinal da Copa do Mundo de 2018, por 2 a 1. Os cinco encontros também incluem uma vitória inglesa por 2 a 1 e um empate por 0 a 0, ambos pela Nations League de 2018-19.