A Liga das Nações da UEFA está de volta, e a Hungria se prepara para receber a Irlanda do Norte em um duelo entre seleções europeias na Puskás Aréna, em Budapeste. As duas equipes disputam pontos importantes na luta pelo acesso em uma fase de grupos competitiva.
A GOAL reúne os detalhes essenciais sobre a data da partida, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.
Quando começa Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?
A Hungria enfrenta a Irlanda do Norte na Puskas Arena, em Budapeste, em partida do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA, com horário de início previsto.
Onde comprar ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?
Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pelo portal de venda da Federação Húngara de Futebol, o MLSZ Tickets, responsável pelas vendas regulares ao público para jogos da seleção em casa, em Budapeste. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência no portal para comprar ingressos nos setores comuns assim que as vendas ao público começarem.
Se a carga inicial de ingressos se esgotar ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.
Quanto custam os ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?
Os ingressos individuais comuns no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 20 a € 30 nos setores de entrada geral da Puskás Aréna.
Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 55 quando a carga inicial de ingressos oficiais se esgota.
Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber
Momento de Hungria e Irlanda do Norte
A Hungria chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e uma sequência de V-V-E-V-D. A equipe de Rossi venceu o Cazaquistão por 3 a 1 e a Finlândia por 2 a 1 nas duas partidas mais recentes, marcando cinco gols apenas nesses confrontos. A única derrota na sequência foi para a Irlanda, por 3 a 2, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025. Nos cinco jogos, a Hungria marcou sete gols e sofreu cinco, mostrando força no ataque, mas também alguma vulnerabilidade na defesa.
A Irlanda do Norte tem uma sequência de V-E-D-V-D nos últimos cinco jogos. A equipe de O'Neill venceu a Guiné por 1 a 0 em junho antes de perder para a França por 3 a 1, e empatou com o País de Gales por 1 a 1 no início do ano. Os resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo contam uma história semelhante de irregularidade: uma vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo foi contrabalançada por uma derrota por 2 a 0 para a Itália. A Irlanda do Norte marcou quatro gols e sofreu seis nos cinco jogos.
Hungria x Irlanda do Norte: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas seleções foi em março de 2022, quando a Hungria venceu por 1 a 0 em um amistoso disputado em Belfast. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Hungria leva vantagem, com três vitórias, um empate e uma vitória da Irlanda do Norte. O único triunfo norte-irlandês veio em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa de 2014, quando a equipe venceu a Hungria por 2 a 1 em Budapeste.