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Liga das Nações B
team-logoHungria
Puskas Arena
team-logoIrlanda do Norte
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Como conseguir ingressos para Hungria x Irlanda do Norte: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais na Liga B da Liga das Nações da UEFA

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Tickets
Liga das Nações B
Hungria
Irlanda do Norte

Hungria enfrenta a Irlanda do Norte na Liga B da Liga das Nações da UEFA. Veja como garantir seus ingressos

A Liga das Nações da UEFA está de volta, e a Hungria se prepara para receber a Irlanda do Norte em um duelo entre seleções europeias na Puskás Aréna, em Budapeste. As duas equipes disputam pontos importantes na luta pelo acesso em uma fase de grupos competitiva.

A GOAL reúne os detalhes essenciais sobre a data da partida, as faixas de preço dos ingressos e como garantir seu lugar.

Quando começa Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

A Hungria enfrenta a Irlanda do Norte na Puskas Arena, em Budapeste, em partida do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA, com horário de início previsto.

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Liga das Nações B - Rodada 6
Puskas Arena

Onde comprar ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos pelo portal de venda da Federação Húngara de Futebol, o MLSZ Tickets, responsável pelas vendas regulares ao público para jogos da seleção em casa, em Budapeste. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência no portal para comprar ingressos nos setores comuns assim que as vendas ao público começarem.

Se a carga inicial de ingressos se esgotar ou determinados setores ficarem indisponíveis no site oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Hungria x Irlanda do Norte?

Os ingressos individuais comuns no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 20 a € 30 nos setores de entrada geral da Puskás Aréna.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 55 quando a carga inicial de ingressos oficiais se esgota.

Hungria x Irlanda do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Hungria e Irlanda do Norte

A Hungria chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e uma sequência de V-V-E-V-D. A equipe de Rossi venceu o Cazaquistão por 3 a 1 e a Finlândia por 2 a 1 nas duas partidas mais recentes, marcando cinco gols apenas nesses confrontos. A única derrota na sequência foi para a Irlanda, por 3 a 2, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025. Nos cinco jogos, a Hungria marcou sete gols e sofreu cinco, mostrando força no ataque, mas também alguma vulnerabilidade na defesa.

A Irlanda do Norte tem uma sequência de V-E-D-V-D nos últimos cinco jogos. A equipe de O'Neill venceu a Guiné por 1 a 0 em junho antes de perder para a França por 3 a 1, e empatou com o País de Gales por 1 a 1 no início do ano. Os resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo contam uma história semelhante de irregularidade: uma vitória por 1 a 0 sobre Luxemburgo foi contrabalançada por uma derrota por 2 a 0 para a Itália. A Irlanda do Norte marcou quatro gols e sofreu seis nos cinco jogos.

HUN

HUN - Sequência

KAZ
V3-1
UKR
D0-1
NIR
E0-0
GEO
V1-0
UKR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
NIR

NIR - Sequência

FRA
D3-1
GEO
V0-1
HUN
E0-0
UKR
V0-3
GEO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Hungria x Irlanda do Norte: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções foi em março de 2022, quando a Hungria venceu por 1 a 0 em um amistoso disputado em Belfast. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Hungria leva vantagem, com três vitórias, um empate e uma vitória da Irlanda do Norte. O único triunfo norte-irlandês veio em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa de 2014, quando a equipe venceu a Hungria por 2 a 1 em Budapeste.

Confrontos

HungriaEmpateIrlanda do Norte
2
2
1
Liga das Nações B
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
Hungria badge
Hungria
HUN
0
FJ
Amistosos
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
Hungria badge
Hungria
HUN
1
FJ
European Championship Qualification
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
1
Hungria badge
Hungria
HUN
1
FJ
European Championship Qualification
Hungria badge
Hungria
HUN
1
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
2
FJ
Amistosos
Irlanda do Norte badge
Irlanda do Norte
NIR
0
Hungria badge
Hungria
HUN
2
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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