Como conseguir ingressos para Hull City x Manchester United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Depois de uma década longe, o Hull City está finalmente de volta à Premier League. A equipe inicia sua aguardada campanha de 2026/27 com um grande duelo em casa contra o Manchester United, 20 vezes campeão inglês, no sábado, 22 de agosto.

Os torcedores dos Tigers ainda estarão em êxtase após a vitória do time na final dos play-offs da Championship contra o Middlesbrough, no Estádio de Wembley, em maio, com Oli McBurnie marcando o gol dramático da vitória nos acréscimos.

O Manchester United também encerrou a campanha de 2025/26 em alta, garantindo vaga na Champions League após terminar em terceiro lugar. Agora efetivado no cargo, Michael Carrick quer construir sobre as bases sólidas lançadas na temporada passada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hull City x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Hull City e Manchester United?

Hull City x Manchester United começa às 12h30 BST de sábado, 22 de agosto, no MKM Stadium, em Hull.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante um período determinado, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingressos no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de derby entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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