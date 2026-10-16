Como conseguir ingressos para Hull City x Ipswich Town: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Hull City recebe o Ipswich Town no sábado, 31 de outubro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

As duas equipes se enfrentaram anteriormente na EFL Championship, quando o Ipswich venceu por 1 a 0 em Portman Road. Ambos os clubes buscam ganhar embalo no início da temporada na primeira divisão, o que torna este jogo de outono um teste importante na disputa por pontos.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Hull City x Ipswich Town pela Premier League?

Hull City x Ipswich Town acontece no MKM Stadium, em Hull, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Ipswich Town pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Hull City A.F.C. e Ipswich Town F.C. no MKM Stadium:

1. Canais oficiais dos clubes

Detentores de ingressos de temporada e sócios: O acesso prioritário geralmente é concedido primeiro aos sócios oficiais dos clubes e aos detentores de ingressos de temporada, com base em pontos de fidelidade ou prioridade.

Venda geral: Se restarem lugares após as etapas de venda prioritária, os ingressos ficam disponíveis diretamente no portal oficial de ingressos do Hull City A.F.C.

Torcedores visitantes: Os ingressos destinados à torcida do Ipswich normalmente são distribuídos diretamente pelo sistema oficial de ingressos do Ipswich Town F.C., muitas vezes com um sistema de pontos de prioridade ou sorteio caso a demanda supere a cota disponível.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Ipswich Town pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Hull City A.F.C. e Ipswich Town F.C. no MKM Stadium, divididos por canal de compra e setor:

1. Canais oficiais dos clubes

Adultos: Os ingressos custam a partir de aproximadamente £ 30 nos setores comuns, com preços mais altos dependendo do setor (como as arquibancadas inferiores ou as alas premium).

Pessoas com 65 anos ou mais: Os ingressos com desconto custam a partir de aproximadamente £ 16 em setores selecionados.

Crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos): Os ingressos para essa faixa etária custam a partir de aproximadamente £ 8 nos setores familiares e comuns elegíveis.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Arquibancadas superiores / setores comuns atrás dos gols: Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de £ 120 a £ 140 para lugares nos setores superiores ou com vista comum.

Laterais do campo / setores inferiores premium: Os ingressos mais próximos da linha do meio-campo ou em áreas privilegiadas dos setores inferiores normalmente custam de £ 180 a mais de £ 350 , dependendo da disponibilidade no momento da compra.

Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de lugares premium com acesso a lounges, oferecidas por plataformas de revenda e agências de hospitalidade, normalmente ultrapassam £ 450 a mais de £ 500 por ingresso.

Hull City x Ipswich Town pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Hull City e Ipswich Town

O Hull City somou quatro pontos nos últimos cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Newcastle United pela Premier League, em 19 de setembro, após um empate por 2 a 2 com o Chelsea na semana anterior. A única vitória do Hull nessa sequência veio fora de casa contra o Coventry City, que também inclui um empate por 0 a 0 com o Aston Villa. Nessas cinco partidas, o Hull marcou cinco gols e sofreu seis.

O Ipswich Town vive um momento difícil: venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições e sofreu quatro derrotas. Sua única vitória veio fora de casa contra o Crystal Palace, por 2 a 3, em 12 de setembro, mas desde então perdeu por 1 a 0 para o Everton na Premier League. O Ipswich também sofreu derrotas pesadas para o Manchester United, por 5 a 2, e para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, por 2 a 4. A equipe marcou oito gols nessa sequência de cinco jogos, mas sofreu 14.

Hull City x Ipswich Town: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Championship em 3 de março de 2026, quando o Ipswich Town venceu o Hull City por 1 a 0 em Portman Road. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Ipswich soma três vitórias contra uma do Hull, além de um empate. A sequência inclui uma vitória do Ipswich por 3 a 0 pela Championship em outubro de 2023 e um triunfo por 0 a 2 no MKM Stadium em novembro de 2025.