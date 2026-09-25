Hull City enfrenta o Everton no domingo, 11 de outubro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

No confronto competitivo mais recente entre as equipes, em 8 de janeiro de 2022, o Everton garantiu uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Hull City na terceira rodada da FA Cup, no MKM Stadium. Antes disso, os dois times empataram por 2 a 2 em um disputado jogo da Premier League no mesmo local, em 30 de dezembro de 2016.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hull City x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hull City x Everton pela Premier League?

Hull City x Everton acontece no MKM Stadium, em Hull, com o pontapé inicial programado. As informações oficiais de transmissão para esta partida não estão disponíveis no momento.

Premier League - Rodada 6 11 de out. de 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Everton pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida entre Hull City e Everton pela Premier League, siga estas principais opções de compra:

Bilheteria oficial do mandante (Hull City): O método mais seguro e direto é por meio do portal oficial de eTickets do Hull City ou da linha telefônica da bilheteria. Os ingressos são liberados em fases, normalmente dando prioridade aos membros oficiais do clube antes da venda geral, caso ainda haja lugares disponíveis.

Cota oficial para visitantes (Everton): Os torcedores visitantes do Everton devem comprar ingressos para o setor visitante diretamente pelo portal oficial da bilheteria do Everton. Esses ingressos geralmente exigem créditos de prioridade ou associações oficiais pagas ao clube devido à alta demanda.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Se os ingressos comuns de admissão geral se esgotarem, os pacotes oficiais de hospitalidade e VIP para o dia do jogo podem ser comprados diretamente na bilheteria do clube ou com parceiros autorizados de ingressos premium.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Everton pela Premier League?

Os preços padrão de ingressos avulsos no MKM Stadium para jogos do Hull City em casa pela Premier League normalmente variam de £ 24 a £ 36 para adultos, dependendo da localização e da categoria do assento:

Ingressos para adultos do time da casa: Os ingressos padrão de dia de jogo para adultos geralmente custam entre £ 24 e £ 35 , dependendo do setor.

Meia-entrada e categorias com desconto do mandante: Os ingressos para idosos, jovens adultos e crianças normalmente variam de £ 8 a £ 22 .

Torcedores visitantes: Os ingressos para os torcedores do Everton como visitantes são limitados pelas regras da Premier League a um máximo de £ 30 .

Hull City x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Hull City e Everton

O Hull City venceu três, empatou um e não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos competitivos. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Aston Villa pela Premier League em 5 de setembro, enquanto o compromisso anterior pela liga terminou com vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Coventry City em 29 de agosto. A vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United pela Premier League, em 22 de agosto, aparece como o resultado de maior destaque nessa sequência, ao lado de um triunfo sobre o Stoke City na Copa da Liga Inglesa. O Hull marcou dois gols e não sofreu nenhum em seus três jogos de Premier League nesse período.

O Everton somou sete pontos nos últimos cinco jogos em todas as competições, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o AFC Bournemouth pela Premier League em 29 de agosto, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace em 22 de agosto. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Preston North End na Copa da Liga Inglesa também fez parte dessa sequência de cinco partidas. O Everton marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu dois, um retrospecto que aponta para uma equipe com produção ofensiva apesar do impacto de uma janela de transferências difícil.

Hull City x Everton: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na FA Cup, em 8 de janeiro de 2022, quando o Everton venceu por 3 a 2 no MKM Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Everton tem duas vitórias, assim como o Hull, além de um empate. O encontro mais recente pela Premier League no conjunto de dados aconteceu em 30 de dezembro de 2016, quando Hull e Everton empataram por 2 a 2 no MKM Stadium.

Classificação de Hull City e Everton

Na tabela da Premier League, o Hull City ocupa atualmente a segunda posição, enquanto o Everton aparece em décimo.