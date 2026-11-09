O Hull City recebe o Brighton & Hove Albion no domingo, 22 de novembro de 2026, no MKM Stadium, em Hull.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes aconteceram na temporada 2015–16 da Championship, quando empataram por 0 a 0 em uma partida disputada no MKM Stadium, em fevereiro de 2016. Antes disso, no mesmo ano, o Hull City venceu o Brighton por 1 a 0 em um jogo da Copa da Inglaterra.

Quando é o jogo entre Hull City e Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Hull City e Brighton & Hove Albion se enfrentam no MKM Stadium, em Hull, no domingo, 22 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Hull City e Brighton & Hove Albion pela Premier League, há algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial do Hull City é a maneira mais confiável de garantir ingressos pelo preço original. Sócios e titulares de ingressos de temporada geralmente têm prioridade na primeira semana de vendas, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Hull City e Brighton & Hove Albion pela Premier League no MKM Stadium:

1. Canais oficiais do clube

Adultos: Os preços começam em £ 30 nos setores padrão e geralmente chegam a cerca de £ 35 a £ 45 , dependendo do setor exato e da categoria atribuída à partida.

Os preços começam em nos setores padrão e geralmente chegam a cerca de , dependendo do setor exato e da categoria atribuída à partida. Ingressos com desconto: Disponíveis a partir de £ 16 para idosos, jovens adultos ou pessoas que se enquadrem em outras categorias com direito a desconto.

Disponíveis a partir de para idosos, jovens adultos ou pessoas que se enquadrem em outras categorias com direito a desconto. Ingressos infantis (de 2 a 15 anos): Os ingressos para crianças começam em £ 8 em áreas selecionadas do estádio voltadas para famílias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: A partir do equivalente a aproximadamente £ 115 a £ 120 .

A partir do equivalente a aproximadamente . Revenda de ingressos premium ou de hospitalidade: Lugares em setores de alta demanda ou premium podem custar significativamente mais, de £ 350 a mais de £ 1.000, dependendo do que está incluído no pacote e da localização dos assentos.

Hull City x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Hull City e Brighton & Hove Albion

O Hull City registrou dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, sem vencer nesse período. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Fulham pela Premier League. Também foi derrotado pelo Newcastle United por 2 a 1 e pelo Sunderland por 1 a 0, este último pela Copa da Liga Inglesa. Os dois empates foram contra Everton e Chelsea, ambos por 2 a 2. O Hull marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Brighton venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Crystal Palace pela Premier League. Nesse período, também derrotou o FK Kauno Zalgiris por 4 a 0 na Conference League e o Arsenal por 3 a 0 na Premier League. O Brighton marcou 14 gols e sofreu três nesses cinco jogos, sem sofrer gols em três deles.

Hull City x Brighton & Hove Albion: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente registrado entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2016, quando Hull City e Brighton empataram por 0 a 0 pela Championship no MKM Stadium. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Hull soma duas vitórias contra uma do Brighton, além de dois empates. A vitória mais recente do Hull nessa série veio em casa, por 1 a 0, em um jogo da Copa da Inglaterra em 2016, enquanto a única vitória do Brighton aconteceu pela Championship, em setembro de 2015.