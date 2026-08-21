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Como conseguir ingressos para Hull City x Aston Villa: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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O Hull City busca manter sua impressionante campanha em casa no MKM Stadium

A primeira partida do Hull City na Premier League em uma década não poderia ter sido melhor, já que a equipe despachou o badalado Manchester United no MKM Stadium durante a rodada de abertura da temporada. O time volta a jogar em casa no sábado, 5 de setembro, quando o Aston Villa será o visitante, e você pode estar lá para ver se os Tigers rugem mais uma vez.

Oli McBurnie foi o herói do Hull na famosa vitória nos play-offs em Wembley, em maio, mas foram dois defensores que roubaram a cena para o time de Sergej Jakirovic na vitória de estreia na nova campanha da Premier League. Semi Ajayi abriu o placar e a contratação recorde do clube, Nobel Mendy, ampliou a vantagem.

O Hull City levou quase três meses para conquistar duas vitórias em casa quando esteve pela última vez na Premier League. Seus fiéis torcedores estarão rezando para que não demore tanto desta vez. Será que o time vai conquistar outra vitória em casa contra o Villa?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hull City x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Hull City e Aston Villa pela Premier League?

Hull City e Aston Villa se enfrentam no MKM Stadium, em Hull, no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 17h30 BST.

crest
Premier League - Rodada 3
The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Aston Villa pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver os ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação ao clube, praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Aston Villa pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa ao clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e geralmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

HUL

HUL - Sequência

SGE
D2-0
NCE
E0-0
MUN
V2-0
STK
V1-1
COV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AVL

AVL - Sequência

FCB
D2-1
PSG
D2-1
BMG
D2-1
BHA
D4-0
ARS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

HullEmpateAston Villa
1
3
1
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Hull badge
Hull
HUL
2
FJ
Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FJ
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Hull badge
Hull
HUL
1
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Hull x Aston Villa

5-4-1
Hull crest
Hull
HUL
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesS. AjayiS. AjayiL. CoyleL. CoyleN. MendyN. Mendyteam-logoL. Gourna-DouathR. SlaterR. SlaterM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnieZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenM. CashM. CashT. MingsT. Mingsteam-logoG. HemmingsB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
5-4-1
Hull

Time titular

Aston Villa

Reservas

Técnico

  • S. Jakirovic
  • U. Emery
Hull

Lesões e suspensões

Aston Villa

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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