Como conseguir ingressos para Hull City x Aston Villa: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

A primeira partida do Hull City na Premier League em uma década não poderia ter sido melhor, já que a equipe despachou o badalado Manchester United no MKM Stadium durante a rodada de abertura da temporada. O time volta a jogar em casa no sábado, 5 de setembro, quando o Aston Villa será o visitante, e você pode estar lá para ver se os Tigers rugem mais uma vez.

Oli McBurnie foi o herói do Hull na famosa vitória nos play-offs em Wembley, em maio, mas foram dois defensores que roubaram a cena para o time de Sergej Jakirovic na vitória de estreia na nova campanha da Premier League. Semi Ajayi abriu o placar e a contratação recorde do clube, Nobel Mendy, ampliou a vantagem.

O Hull City levou quase três meses para conquistar duas vitórias em casa quando esteve pela última vez na Premier League. Seus fiéis torcedores estarão rezando para que não demore tanto desta vez. Será que o time vai conquistar outra vitória em casa contra o Villa?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hull City x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Hull City e Aston Villa pela Premier League?

Hull City e Aston Villa se enfrentam no MKM Stadium, em Hull, no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 17h30 BST.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 12:30 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Aston Villa pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver os ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação ao clube, praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Aston Villa pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa ao clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e geralmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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