Como conseguir ingressos para Holanda x Sérvia: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Holanda recebe a Sérvia em um confronto de alto risco pela Liga das Nações da UEFA no Philips Stadion, em Eindhoven, em 4 de outubro de 2026. Este duelo dinâmico coloca frente a frente duas seleções europeias de primeira linha, ansiosas para garantir pontos essenciais na classificação do grupo.

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Quando será o pontapé inicial de Holanda x Sérvia pela Liga das Nações A da UEFA?

Holanda x Sérvia começa no Philips Stadion, em Eindhoven, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para esta partida.

Liga das Nações A - Rodada 4 4 de out. de 2026 - 14:45 Philips Stadion

Onde comprar ingressos para Holanda x Sérvia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB), que gerencia as vendas primárias para os jogos internacionais da Holanda em casa. O portal oficial da KNVB é sua primeira parada para garantir lugares pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral ao público.

Se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias comoStubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Holanda x Sérvia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da KNVB começam em €35 para entrada geral atrás dos gols, com valores aumentando de acordo com o setor e a visão no Philips Stadion.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em €70 por assento, com o preço final sujeito à demanda do mercado em tempo real e ao inventário disponível.

Holanda x Sérvia pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Holanda e Sérvia

A Holanda venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com Marrocos na Copa do Mundo, em 30 de junho, o que encerrou sua campanha no torneio. Antes disso, venceu a Suécia por 5 a 1 e a Tunísia por 3 a 1 na mesma competição, além de ter empatado por 2 a 2 com o Japão. Os holandeses marcaram 12 gols ao longo desses cinco jogos.

A Sérvia venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e também houve derrotas por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha. As vitórias vieram contra Arábia Saudita e Letônia, ambas por 2 a 1. A Sérvia marcou oito gols e sofreu 14 nesse período.

Holanda x Sérvia: retrospecto recente do confronto direto

A única partida registrada entre essas seleções teve vitória da Holanda por 1 a 0 sobre a Sérvia na Copa do Mundo de 2006, em 11 de junho. Esse único encontro dá à Holanda um retrospecto perfeito no histórico do confronto direto.



