Hamburger SV e VfB Stuttgart se enfrentam no sábado, 17 de outubro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.
Historicamente, os dois tradicionais clubes alemães compartilham uma rivalidade rica na elite, com o Stuttgart levando vantagem no retrospecto geral de vitórias no confronto direto. O duelo mais recente entre eles na Bundesliga, em abril de 2026, terminou com uma vitória caseira convincente do Stuttgart por 4 a 0 na MHP Arena.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
Hamburger SV x VfB Stuttgart começa no Volksparkstadion, em Hamburgo, no sábado, 17 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
A compra de ingressos para a partida entre Hamburger SV e VfB Stuttgart exige recorrer aos canais oficiais de distribuição dos clubes ou a mercados secundários verificados.
Vendas oficiais do clube (recomendado)
Como o Hamburger SV é o mandante da partida no Volksparkstadion, os ingressos oficiais são administrados pelo portal de ingressos do HSV.
- Loja oficial de ingressos do HSV: Crie uma conta no site oficial de ingressos do HSV. Este é o único canal oficial para comprar ingressos primários da partida diretamente com o clube pelo valor de face.
- Fases de venda: A liberação dos ingressos acontece em fases estruturadas:
- Sócios do clube: Os sócios oficiais do HSV recebem acesso prioritário para comprar ingressos primeiro durante a janela de pré-venda antecipada.
- Detentores de carnê de temporada: Os atuais detentores de carnê de temporada podem ter acesso para adquirir assentos individuais adicionais.
- Venda ao público geral: Qualquer estoque restante de ingressos é disponibilizado para torcedores que não são sócios.
- Revenda oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida esgotar na venda geral, o HSV opera uma plataforma oficial de revenda do clube em seu portal de ingressos, onde detentores de carnê de temporada revendem ingressos avulsos de forma legal pelo valor de face.
- Setor visitante do VfB Stuttgart: Se você torce pelo Stuttgart e deseja sentar no bloco da torcida visitante, os ingressos do setor visitante são disponibilizados pelo portal oficial de ingressos do VfB Stuttgart (
vfb.de/tickets) estritamente para sócios registrados do VfB e fan clubs.
- Mercados secundários e revenda: Se as alocações oficiais primárias se esgotarem completamente, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, disponibilizam ingressos de mercado secundário.
Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para a partida entre Hamburger SV e VfB Stuttgart no Volksparkstadion normalmente variam dependendo da categoria, do setor e da forma de compra:
- Entrada geral oficial (valor de face primário):
- Área em pé (Stehplatz): €16 a €20
- Área sentada (Sitzplatz - padrão/anel superior): €35 a €60
- Área sentada (Sitzplatz - premium/anel inferior): €65 a €90+
- Revenda oficial de ingressos (Zweitmarkt): Vendidos diretamente pela plataforma oficial do HSV pelo valor de face, com a mesma precificação da venda primária, além das taxas padrão de processamento.
- Mercados secundários: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, têm preços que variam conforme a demanda do mercado, muitas vezes começando em torno de €70 a €120 para assentos básicos e subindo significativamente para opções premium ou disponibilidade de última hora.
Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Hamburger SV e VfB Stuttgart
O Hamburgo venceu uma, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 5 a 0 para o RB Leipzig, fora de casa, na Bundesliga, depois de uma derrota em casa por 5 a 0 para o Mainz 05 na semana anterior. O único ponto positivo dessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SC Verl na DFB-Pokal. O Hamburgo marcou cinco gols e sofreu 14 nesses cinco jogos, um retrospecto que reflete a dimensão de suas dificuldades atuais.
O Stuttgart venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 fora de casa para o Hoffenheim, após uma vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League. Antes, nessa sequência, o Stuttgart bateu o Cologne por 4 a 1 na Bundesliga, antes de sofrer uma derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique. Ao longo dos cinco jogos, marcou 13 gols e sofreu 10.
Hamburger SV x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Stuttgart venceu por 4 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, o Hamburgo venceu por 2 a 1 no Volksparkstadion, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos documentados entre os times, o Stuttgart lidera com três vitórias, contra uma do Hamburgo, além de um empate.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
D
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
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D
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|4
|2
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|7
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D
V
E
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|1
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|7
|+1
|7
E
D
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|1
|1
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|0
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|2
|9
|5
|+4
|6
D
V
D
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
E
V
D
E
|11
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|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
E
V
E
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|1
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|-2
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V
D
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D
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D
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D