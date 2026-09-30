Hamburger SV e VfB Stuttgart se enfrentam no sábado, 17 de outubro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Historicamente, os dois tradicionais clubes alemães compartilham uma rivalidade rica na elite, com o Stuttgart levando vantagem no retrospecto geral de vitórias no confronto direto. O duelo mais recente entre eles na Bundesliga, em abril de 2026, terminou com uma vitória caseira convincente do Stuttgart por 4 a 0 na MHP Arena.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Hamburger SV x VfB Stuttgart começa no Volksparkstadion, em Hamburgo, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 6 17 de out. de 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

A compra de ingressos para a partida entre Hamburger SV e VfB Stuttgart exige recorrer aos canais oficiais de distribuição dos clubes ou a mercados secundários verificados.

Vendas oficiais do clube (recomendado)

Como o Hamburger SV é o mandante da partida no Volksparkstadion, os ingressos oficiais são administrados pelo portal de ingressos do HSV.

Loja oficial de ingressos do HSV: Crie uma conta no site oficial de ingressos do HSV. Este é o único canal oficial para comprar ingressos primários da partida diretamente com o clube pelo valor de face.

Fases de venda: A liberação dos ingressos acontece em fases estruturadas:

Sócios do clube: Os sócios oficiais do HSV recebem acesso prioritário para comprar ingressos primeiro durante a janela de pré-venda antecipada. Detentores de carnê de temporada: Os atuais detentores de carnê de temporada podem ter acesso para adquirir assentos individuais adicionais. Venda ao público geral: Qualquer estoque restante de ingressos é disponibilizado para torcedores que não são sócios.

Revenda oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida esgotar na venda geral, o HSV opera uma plataforma oficial de revenda do clube em seu portal de ingressos, onde detentores de carnê de temporada revendem ingressos avulsos de forma legal pelo valor de face.

Setor visitante do VfB Stuttgart: Se você torce pelo Stuttgart e deseja sentar no bloco da torcida visitante, os ingressos do setor visitante são disponibilizados pelo portal oficial de ingressos do VfB Stuttgart ( vfb.de/tickets ) estritamente para sócios registrados do VfB e fan clubs.

Mercados secundários e revenda: Se as alocações oficiais primárias se esgotarem completamente, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , disponibilizam ingressos de mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Hamburger SV e VfB Stuttgart no Volksparkstadion normalmente variam dependendo da categoria, do setor e da forma de compra:

Entrada geral oficial (valor de face primário):

Área em pé (Stehplatz): €16 a €20 Área sentada (Sitzplatz - padrão/anel superior): €35 a €60 Área sentada (Sitzplatz - premium/anel inferior): €65 a €90+

Revenda oficial de ingressos (Zweitmarkt): Vendidos diretamente pela plataforma oficial do HSV pelo valor de face, com a mesma precificação da venda primária, além das taxas padrão de processamento.

Mercados secundários: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , têm preços que variam conforme a demanda do mercado, muitas vezes começando em torno de €70 a €120 para assentos básicos e subindo significativamente para opções premium ou disponibilidade de última hora.

Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hamburger SV e VfB Stuttgart

O Hamburgo venceu uma, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 5 a 0 para o RB Leipzig, fora de casa, na Bundesliga, depois de uma derrota em casa por 5 a 0 para o Mainz 05 na semana anterior. O único ponto positivo dessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SC Verl na DFB-Pokal. O Hamburgo marcou cinco gols e sofreu 14 nesses cinco jogos, um retrospecto que reflete a dimensão de suas dificuldades atuais.

O Stuttgart venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 fora de casa para o Hoffenheim, após uma vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League. Antes, nessa sequência, o Stuttgart bateu o Cologne por 4 a 1 na Bundesliga, antes de sofrer uma derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique. Ao longo dos cinco jogos, marcou 13 gols e sofreu 10.

Hamburger SV x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Stuttgart venceu por 4 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, o Hamburgo venceu por 2 a 1 no Volksparkstadion, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos documentados entre os times, o Stuttgart lidera com três vitórias, contra uma do Hamburgo, além de um empate.