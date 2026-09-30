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Como conseguir ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Hamburgo encara o VfB Stuttgart na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Hamburger SV e VfB Stuttgart se enfrentam no sábado, 17 de outubro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Historicamente, os dois tradicionais clubes alemães compartilham uma rivalidade rica na elite, com o Stuttgart levando vantagem no retrospecto geral de vitórias no confronto direto. O duelo mais recente entre eles na Bundesliga, em abril de 2026, terminou com uma vitória caseira convincente do Stuttgart por 4 a 0 na MHP Arena.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Hamburger SV x VfB Stuttgart começa no Volksparkstadion, em Hamburgo, no sábado, 17 de outubro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 6
Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

A compra de ingressos para a partida entre Hamburger SV e VfB Stuttgart exige recorrer aos canais oficiais de distribuição dos clubes ou a mercados secundários verificados.

Vendas oficiais do clube (recomendado)

Como o Hamburger SV é o mandante da partida no Volksparkstadion, os ingressos oficiais são administrados pelo portal de ingressos do HSV.

  • Loja oficial de ingressos do HSV: Crie uma conta no site oficial de ingressos do HSV. Este é o único canal oficial para comprar ingressos primários da partida diretamente com o clube pelo valor de face.
  • Fases de venda: A liberação dos ingressos acontece em fases estruturadas:
    1. Sócios do clube: Os sócios oficiais do HSV recebem acesso prioritário para comprar ingressos primeiro durante a janela de pré-venda antecipada.
    2. Detentores de carnê de temporada: Os atuais detentores de carnê de temporada podem ter acesso para adquirir assentos individuais adicionais.
    3. Venda ao público geral: Qualquer estoque restante de ingressos é disponibilizado para torcedores que não são sócios.
  • Revenda oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida esgotar na venda geral, o HSV opera uma plataforma oficial de revenda do clube em seu portal de ingressos, onde detentores de carnê de temporada revendem ingressos avulsos de forma legal pelo valor de face.
  • Setor visitante do VfB Stuttgart: Se você torce pelo Stuttgart e deseja sentar no bloco da torcida visitante, os ingressos do setor visitante são disponibilizados pelo portal oficial de ingressos do VfB Stuttgart (vfb.de/tickets) estritamente para sócios registrados do VfB e fan clubs.
  • Mercados secundários e revenda: Se as alocações oficiais primárias se esgotarem completamente, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, disponibilizam ingressos de mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Hamburger SV e VfB Stuttgart no Volksparkstadion normalmente variam dependendo da categoria, do setor e da forma de compra:

  • Entrada geral oficial (valor de face primário):
    • Área em pé (Stehplatz): €16 a €20
    • Área sentada (Sitzplatz - padrão/anel superior): €35 a €60
    • Área sentada (Sitzplatz - premium/anel inferior): €65 a €90+
  • Revenda oficial de ingressos (Zweitmarkt): Vendidos diretamente pela plataforma oficial do HSV pelo valor de face, com a mesma precificação da venda primária, além das taxas padrão de processamento.
  • Mercados secundários: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, têm preços que variam conforme a demanda do mercado, muitas vezes começando em torno de €70 a €120 para assentos básicos e subindo significativamente para opções premium ou disponibilidade de última hora.

Hamburger SV x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hamburger SV e VfB Stuttgart

O Hamburgo venceu uma, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente terminou em derrota por 5 a 0 para o RB Leipzig, fora de casa, na Bundesliga, depois de uma derrota em casa por 5 a 0 para o Mainz 05 na semana anterior. O único ponto positivo dessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SC Verl na DFB-Pokal. O Hamburgo marcou cinco gols e sofreu 14 nesses cinco jogos, um retrospecto que reflete a dimensão de suas dificuldades atuais.

O Stuttgart venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 fora de casa para o Hoffenheim, após uma vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League. Antes, nessa sequência, o Stuttgart bateu o Cologne por 4 a 1 na Bundesliga, antes de sofrer uma derrota por 5 a 1 para o Bayern de Munique. Ao longo dos cinco jogos, marcou 13 gols e sofreu 10.

HSV

HSV - Sequência

VEL
V0-3
BVB
D2-0
M05
D0-5
RBL
D5-0
KOE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
STU

STU - Sequência

FCB
D5-1
KOE
V4-1
VIK
V3-1
TSG
D2-1
BVB
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Hamburger SV x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Stuttgart venceu por 4 a 0 em casa, pela Bundesliga. Antes disso, o Hamburgo venceu por 2 a 1 no Volksparkstadion, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos documentados entre os times, o Stuttgart lidera com três vitórias, contra uma do Hamburgo, além de um empate.

Confrontos

HamburgoEmpateStuttgart
1
0
4
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
4
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
FJ
Bundesliga (Eliminatórias)
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
FJ
Bundesliga (Eliminatórias)
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
Amistosos de clubes
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
FJ
5Gols marcados14
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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