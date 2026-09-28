Como conseguir ingressos para Grécia x Holanda: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Grécia recebe a Holanda em um confronto de alto risco pela Liga das Nações da Uefa no Estádio Toumba, em Thessaloniki, em 1º de outubro de 2026. As duas seleções levam a campo ricas tradições do futebol europeu para este duelo, garantindo uma atmosfera intensa no dia da partida.

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Quando é o pontapé inicial de Grécia x Holanda pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Grécia x Holanda acontece no Estádio Toumba, em Thessaloniki, com o horário oficial de início ainda a ser confirmado. Consulte a emissora detentora dos direitos na sua região para conferir a programação exata.

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Onde comprar ingressos para Grécia x Holanda pela Liga das Nações masculina?

Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente no portal de vendas da Federação Helênica de Futebol, que administra as vendas primárias para os jogos da seleção da Grécia em casa. O site oficial é o destino inicial para torcedores que buscam ingressos pelo valor de face durante os períodos de pré-venda e venda geral.

Se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como Ticombo são a melhor opção.

Quanto custam os ingressos para Grécia x Holanda pela Liga das Nações masculina?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da HFF normalmente começam em € 25 para assentos de entrada geral, com valores aumentando dependendo da localização do assento e da categoria dentro do Estádio Toumba.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços dos ingressos atualmente começam em € 65 dependendo da disponibilidade de assentos e da demanda do mercado em tempo real.

Grécia x Holanda pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Grécia e Holanda

A Grécia não venceu em suas últimas cinco partidas, com três empates e duas derrotas nesse período. Seu compromisso mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para a Itália em um amistoso em 7 de junho, e antes disso empatou por 2 a 2 com a Suécia. A Grécia não conseguiu marcar em três desses cinco jogos, embora tenha sofrido apenas três gols no total nessa sequência.

A Holanda venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com Marrocos na Copa do Mundo em 30 de junho, o que encerrou sua participação no torneio. Antes disso, venceu a Suécia por 5 a 1 e a Tunísia por 3 a 1 na mesma competição, além de ter empatado por 2 a 2 com o Japão. A Holanda marcou 12 gols ao longo dessas cinco partidas.

Grécia x Holanda: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em outubro de 2023, quando a Grécia perdeu por 0 a 1 para a Holanda em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa em Atenas. Um mês antes, a Holanda havia vencido por 3 a 0 em casa no confronto do returno da mesma campanha classificatória. A Holanda também venceu por 4 a 0 em um amistoso em 2004, embora a Grécia tenha conquistado uma vitória por 2 a 1 em um amistoso em 2016, em Amsterdã. A Holanda lidera o retrospecto nos quatro encontros registrados, com três vitórias contra uma da Grécia.



