Como conseguir ingressos para Grécia x Alemanha: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

Grécia e Alemanha se enfrentam em uma emocionante partida da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa no Estádio Toumba, em Thessaloniki, em 4 de outubro de 2026. Este confronto de alto nível reúne duas nações europeias apaixonadas por futebol em um importante duelo competitivo.

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Quando é o pontapé inicial de Grécia x Alemanha pela Liga das Nações A da Uefa?

Grécia x Alemanha começa na quinta-feira, 1º de outubro de 2026, no Estádio Toumba, em Thessaloniki, e as informações oficiais de transmissão não estão disponíveis no momento para este confronto.

Liga das Nações A - Rodada 4 4 de out. de 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Onde comprar ingressos para Grécia x Alemanha?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de venda de ingressos da Hellenic Football Federation (HFF), responsável pela distribuição primária dos jogos da seleção da Grécia em casa. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Grécia x Alemanha?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da HFF normalmente começam em € 25 para lugares de categoria geral atrás do gol, com os valores aumentando de acordo com o setor e o nível do assento dentro do Estádio Toumba.

Em mercados secundários, como a StubHub, os preços dos ingressos atualmente começam em € 48 por assento, com os valores finais variando de acordo com a escolha do lugar, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Grécia x Alemanha pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Grécia x Alemanha

A Grécia não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, com três empates e duas derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para a Itália em um amistoso, em 7 de junho, e antes disso empatou por 2 a 2 com a Suécia. A Grécia não conseguiu marcar em três desses cinco jogos, embora tenha sofrido apenas três gols no total. Empates contra Hungria e Belarus completam a sequência de cinco partidas.

A Alemanha venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua apresentação mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Paraguai na Copa do Mundo, em 29 de junho, o que resultou na eliminação do torneio. Antes disso, venceu os Estados Unidos por 2 a 1 em um amistoso, derrotou Curaçao por 7 a 1 e bateu a Costa do Marfim por 2 a 1 na Copa do Mundo, antes de perder por 2 a 1 para o Equador. A Alemanha marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

Grécia x Alemanha: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em junho de 2024, quando a Alemanha venceu a Grécia por 2 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos diretos registrados, a Alemanha venceu três e a Grécia não venceu nenhum, com uma partida sem vitória alemã, uma derrota por 2 a 4 da Grécia em uma eliminatória da Copa do Mundo de 2001 disputada em Atenas. A Alemanha também venceu a Grécia por 4 a 2 na Euro 2012 e por 2 a 0 em uma eliminatória da Copa do Mundo em setembro de 2000.



