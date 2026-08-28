Como conseguir ingressos para Getafe x Malaga: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Getafe enfrenta o Málaga na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O Getafe leva vantagem no retrospecto recente do confronto direto, tendo vencido três dos últimos cinco duelos de LaLiga contra o Málaga, incluindo uma vitória em casa por 1 a 0 no Coliseum, em janeiro de 2018. O Getafe chega para a partida buscando ganhar embalo, enquanto o Málaga tenta melhorar seu desempenho fora de casa e subir na tabela após o início da temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Getafe x Málaga por LaLiga?

Getafe x Málaga acontece no Coliseum, em Getafe. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 08:00 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Málaga por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Getafe e Málaga no Estadio Coliseum, em Getafe, você pode adquiri-los por meio das seguintes opções oficiais e secundárias de bilheteria:

Site oficial do Getafe CF: Como o Getafe é o mandante, os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente no portal oficial de bilheteria no site principal do Getafe CF (entradas.getafecf.com). As vendas gerais normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.

Bilheteria do Estadio Coliseum (Taquillas): Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, no Estadio Coliseum, em Getafe, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Cota oficial de ingressos para visitantes do Málaga CF: Se você vai apoiar o Málaga CF no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pela seção oficial de bilheteria do Málaga (entradas.malagacf.com) para sócios oficiais e detentores de carnê de temporada.

Mercado secundário e agregadores: Se os lugares oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos e sites de comparação, como a StubHub, disponibilizam ingressos revendidos entre as opções por todo o estádio.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Málaga por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de LaLiga entre Getafe e Málaga variam dependendo se você os compra pela bilheteria oficial do clube, pelo valor de face, ou por plataformas secundárias de revenda.

Ingressos oficiais diretos (valor de face):

Faixa de entrada geral: Aproximadamente €30 a €75 pelo canal oficial de bilheteria do Getafe CF. Fondo (atrás dos gols): €30 a €40 . Lateral: €40 a €60 . Tribuna: €60 a €80 .

Plataformas secundárias de revenda:

Preços iniciais: Em mercados secundários de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de €120 a €160 para assentos padrão, devido à demanda e às taxas de processamento. Preço médio de revenda: Normalmente varia entre €150 e €220 nas categorias gerais de assentos.

Pacotes VIP e hospitalidade:

Assentos premium com acesso a hospitalidade começam em torno de €180 a €300+ por ingresso.



Getafe x Málaga por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Getafe e Málaga

O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander em LaLiga, em 23 de agosto, e também bateu o Partizan Beograd por 3 a 1 na fase qualificatória da Conference League em 20 de agosto. O ponto mais baixo da sequência foi a derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves em 15 de agosto. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas. Um empate por 1 a 1 em amistoso com o Tottenham Hotspur também fez parte da sequência.

O Málaga somou um ponto em seus dois jogos de LaLiga, com sua sequência de cinco partidas produzindo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em 24 de agosto. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid na estreia em LaLiga. Os resultados da pré-temporada incluíram um empate por 2 a 2 com o Fulham e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi, embora uma derrota por 2 a 1 para o AD Ceuta FC também tenha feito parte da sequência.

Getafe x Málaga: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 19 de maio de 2018, quando o Getafe venceu o Málaga fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos disputados em LaLiga, o Getafe soma três vitórias contra nenhuma do Málaga, com duas partidas terminando em vitórias do Getafe no Coliseum, incluindo um triunfo em casa por 1 a 0 em janeiro de 2018. O melhor resultado do Málaga no conjunto de dados foi uma vitória em casa por 3 a 0 em fevereiro de 2016, embora o Getafe tenha, de resto, dominado os encontros recentes entre os times.