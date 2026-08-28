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Como conseguir ingressos para Getafe x Malaga: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Getafe enfrenta o Málaga em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Getafe enfrenta o Málaga na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O Getafe leva vantagem no retrospecto recente do confronto direto, tendo vencido três dos últimos cinco duelos de LaLiga contra o Málaga, incluindo uma vitória em casa por 1 a 0 no Coliseum, em janeiro de 2018. O Getafe chega para a partida buscando ganhar embalo, enquanto o Málaga tenta melhorar seu desempenho fora de casa e subir na tabela após o início da temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Getafe x Málaga por LaLiga?

Getafe x Málaga acontece no Coliseum, em Getafe. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.

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La Liga - Rodada 7
Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Málaga por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Getafe e Málaga no Estadio Coliseum, em Getafe, você pode adquiri-los por meio das seguintes opções oficiais e secundárias de bilheteria:

  • Site oficial do Getafe CF: Como o Getafe é o mandante, os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente no portal oficial de bilheteria no site principal do Getafe CF (entradas.getafecf.com). As vendas gerais normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.
  • Bilheteria do Estadio Coliseum (Taquillas): Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, no Estadio Coliseum, em Getafe, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Cota oficial de ingressos para visitantes do Málaga CF: Se você vai apoiar o Málaga CF no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pela seção oficial de bilheteria do Málaga (entradas.malagacf.com) para sócios oficiais e detentores de carnê de temporada.
  • Mercado secundário e agregadores: Se os lugares oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos e sites de comparação, como a StubHub, disponibilizam ingressos revendidos entre as opções por todo o estádio.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Málaga por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de LaLiga entre Getafe e Málaga variam dependendo se você os compra pela bilheteria oficial do clube, pelo valor de face, ou por plataformas secundárias de revenda.

  • Ingressos oficiais diretos (valor de face):
    • Faixa de entrada geral: Aproximadamente €30 a €75 pelo canal oficial de bilheteria do Getafe CF.  
    • Fondo (atrás dos gols):€30 a €40.  
    • Lateral:€40 a €60.  
    • Tribuna:€60 a €80.  
  • Plataformas secundárias de revenda:
    • Preços iniciais: Em mercados secundários de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de €120 a €160 para assentos padrão, devido à demanda e às taxas de processamento.  
    • Preço médio de revenda: Normalmente varia entre €150 e €220 nas categorias gerais de assentos.  
  • Pacotes VIP e hospitalidade:
    • Assentos premium com acesso a hospitalidade começam em torno de €180 a €300+ por ingresso.  

Getafe x Málaga por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Getafe e Málaga

O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander em LaLiga, em 23 de agosto, e também bateu o Partizan Beograd por 3 a 1 na fase qualificatória da Conference League em 20 de agosto. O ponto mais baixo da sequência foi a derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves em 15 de agosto. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas. Um empate por 1 a 1 em amistoso com o Tottenham Hotspur também fez parte da sequência.

O Málaga somou um ponto em seus dois jogos de LaLiga, com sua sequência de cinco partidas produzindo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em 24 de agosto. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid na estreia em LaLiga. Os resultados da pré-temporada incluíram um empate por 2 a 2 com o Fulham e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi, embora uma derrota por 2 a 1 para o AD Ceuta FC também tenha feito parte da sequência.

GET

GET - Sequência

PBE
D2-1
OSA
D1-0
CEL
E1-1
COR
E1-1
BET
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAL

MAL - Sequência

COR
E1-1
RMA
D4-0
LEV
E0-0
CEL
E1-1
VIL
D1-3
Gol marcado (sofrido)
3/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Getafe x Málaga: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 19 de maio de 2018, quando o Getafe venceu o Málaga fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos disputados em LaLiga, o Getafe soma três vitórias contra nenhuma do Málaga, com duas partidas terminando em vitórias do Getafe no Coliseum, incluindo um triunfo em casa por 1 a 0 em janeiro de 2018. O melhor resultado do Málaga no conjunto de dados foi uma vitória em casa por 3 a 0 em fevereiro de 2016, embora o Getafe tenha, de resto, dominado os encontros recentes entre os times.

Confrontos

GetafeEmpateMalaga
3
0
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Getafe badge
Getafe
GET
1
FJ
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FJ
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
2
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Getafe e Málaga

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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