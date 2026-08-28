Como conseguir ingressos para Getafe x Malaga: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Getafe enfrenta o Málaga na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.
O Getafe leva vantagem no retrospecto recente do confronto direto, tendo vencido três dos últimos cinco duelos de LaLiga contra o Málaga, incluindo uma vitória em casa por 1 a 0 no Coliseum, em janeiro de 2018. O Getafe chega para a partida buscando ganhar embalo, enquanto o Málaga tenta melhorar seu desempenho fora de casa e subir na tabela após o início da temporada.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Getafe x Málaga por LaLiga?
Getafe x Málaga acontece no Coliseum, em Getafe. Confira a programação local para o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.
Como comprar ingressos para Getafe x Málaga por LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida entre Getafe e Málaga no Estadio Coliseum, em Getafe, você pode adquiri-los por meio das seguintes opções oficiais e secundárias de bilheteria:
- Site oficial do Getafe CF: Como o Getafe é o mandante, os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente no portal oficial de bilheteria no site principal do Getafe CF (entradas.getafecf.com). As vendas gerais normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.
- Bilheteria do Estadio Coliseum (Taquillas): Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, no Estadio Coliseum, em Getafe, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
- Cota oficial de ingressos para visitantes do Málaga CF: Se você vai apoiar o Málaga CF no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pela seção oficial de bilheteria do Málaga (entradas.malagacf.com) para sócios oficiais e detentores de carnê de temporada.
- Mercado secundário e agregadores: Se os lugares oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos e sites de comparação, como a StubHub, disponibilizam ingressos revendidos entre as opções por todo o estádio.
Quanto custam os ingressos para Getafe x Málaga por LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida de LaLiga entre Getafe e Málaga variam dependendo se você os compra pela bilheteria oficial do clube, pelo valor de face, ou por plataformas secundárias de revenda.
- Ingressos oficiais diretos (valor de face):
- Faixa de entrada geral: Aproximadamente €30 a €75 pelo canal oficial de bilheteria do Getafe CF.
- Fondo (atrás dos gols):€30 a €40.
- Lateral:€40 a €60.
- Tribuna:€60 a €80.
- Plataformas secundárias de revenda:
- Preços iniciais: Em mercados secundários de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de €120 a €160 para assentos padrão, devido à demanda e às taxas de processamento.
- Preço médio de revenda: Normalmente varia entre €150 e €220 nas categorias gerais de assentos.
- Pacotes VIP e hospitalidade:
- Assentos premium com acesso a hospitalidade começam em torno de €180 a €300+ por ingresso.
Getafe x Málaga por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Getafe e Málaga
O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander em LaLiga, em 23 de agosto, e também bateu o Partizan Beograd por 3 a 1 na fase qualificatória da Conference League em 20 de agosto. O ponto mais baixo da sequência foi a derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves em 15 de agosto. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas. Um empate por 1 a 1 em amistoso com o Tottenham Hotspur também fez parte da sequência.
O Málaga somou um ponto em seus dois jogos de LaLiga, com sua sequência de cinco partidas produzindo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em 24 de agosto. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid na estreia em LaLiga. Os resultados da pré-temporada incluíram um empate por 2 a 2 com o Fulham e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi, embora uma derrota por 2 a 1 para o AD Ceuta FC também tenha feito parte da sequência.
Getafe x Málaga: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 19 de maio de 2018, quando o Getafe venceu o Málaga fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos disputados em LaLiga, o Getafe soma três vitórias contra nenhuma do Málaga, com duas partidas terminando em vitórias do Getafe no Coliseum, incluindo um triunfo em casa por 1 a 0 em janeiro de 2018. O melhor resultado do Málaga no conjunto de dados foi uma vitória em casa por 3 a 0 em fevereiro de 2016, embora o Getafe tenha, de resto, dominado os encontros recentes entre os times.
Confrontos
Classificação de Getafe e Málaga
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D