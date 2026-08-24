Como conseguir ingressos para Getafe x Celta de Vigo: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Getafe e Celta de Vigo se enfrentam na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.
O encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, terminou em empate por 0 a 0 no mesmo local. O Getafe tem uma ligeira vantagem histórica no retrospecto do confronto direto, com 11 vitórias contra 9 do Celta de Vigo em 30 partidas anteriores.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Celta de Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?
Getafe x Celta de Vigo acontece no Coliseum, em Getafe, com pontapé inicial marcado para o horário confirmado listado acima.
Como comprar ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?
1. Portal oficial de ingressos do Getafe CF O método mais seguro para garantir lugares de entrada geral é diretamente com o clube mandante, o Getafe CF:
- Reserva online: Acesse a seção de ingressos de dia de jogo no site oficial do Getafe CF. Selecione a partida de 7 de setembro contra o Celta de Vigo, escolha seu setor (Fondo, Tribuna ou Lateral) e conclua o cadastro.
- Momento da liberação: Os ingressos para o público geral normalmente são colocados à venda de 1 a 2 semanas antes da partida.
- No estádio: Se a partida não estiver esgotada, os ingressos restantes de entrada geral podem ser comprados na bilheteria do Estadio Coliseum (Taquillas), em Getafe, até o pontapé inicial.
2. Pacotes VIP e hospitality Para assentos melhores, refeição antes da partida ou acesso a lounge:
- Reserve ingressos VIP ou corporativos diretamente com o departamento comercial do Getafe em seu site oficial.
- Agências oficiais de viagens esportivas e plataformas de hospitality também oferecem pacotes que incluem ingressos para a partida e hospedagem em hotéis locais.
3. Plataformas secundárias de ingressos Se as opções de entrada geral se esgotarem nos canais oficiais:
- Mercados secundários como a StubHub listam ingressos de revenda de sócios-torcedores com carnê de temporada.
- Certifique-se de comparar os preços, verificar os métodos de entrega (e-ticket móvel ou ingresso físico) e revisar os detalhes da localização do assento antes da compra.
Quanto custam os ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida Getafe x Celta de Vigo, em 7 de setembro de 2026, no Estadio Coliseum, variam dependendo de a compra ser feita por canais oficiais ou por plataformas secundárias de revenda:
1. Ingressos oficiais diretos (valor de face)
- Faixa de entrada geral: Aproximadamente £25 a £65 (€30 a €75).
- Fatores de preço: Os ingressos padrão pelo portal oficial do Getafe CF dependem da localização do assento:
- Fondo (atrás dos gols): ~£25 a £35
- Lateral (setores laterais): ~£35 a £50
- Tribuna (arquibancada principal): ~£50 a £65
2. Plataformas secundárias de revenda
- Preço inicial: Em torno de £100 a £155 (€120 a €180 / US$ 131+) para as opções de entrada mais baratas em sites de revenda.
- Preço médio de revenda: Aproximadamente £175 a £235 nos principais mercados secundários de ingressos, como a StubHub, dependendo da demanda e da escolha do assento.
3. Pacotes VIP e hospitality
- Ingressos hospitality: Normalmente começam em £150 a £250+ por ingresso, incluindo assentos centrais para a partida, acesso a lounge e comida/bebidas antes do jogo.
Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Getafe e Celta de Vigo
O Getafe venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Partizan Beograd na fase de qualificação da Conference League, em 20 de agosto. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves na LaLiga, em 15 de agosto. Ao longo dessas cinco partidas, o Getafe marcou seis gols e sofreu nove.
As últimas cinco partidas do Celta de Vigo foram todas amistosas, com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu jogo mais recente terminou em 1 a 1 contra o SSC Napoli em 8 de agosto. A equipe também venceu o Sassuolo por 4 a 1 e empatou por 2 a 2 com Academico Viseu e Braga. O Celta marcou dez gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
Getafe x Celta de Vigo: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 0 a 0 no Coliseum, em 1º de fevereiro de 2026, pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos, o Celta de Vigo venceu dois, o Getafe venceu dois e uma partida terminou empatada. As vitórias do Celta incluem um triunfo por 2 a 0 em casa em agosto de 2025 e uma vitória por 1 a 0 no Coliseum em novembro de 2024.
Confrontos
Getafe x Celta de Vigo na classificação
Na atual tabela da LaLiga, o Getafe ocupa a 19ª posição, enquanto o Celta de Vigo aparece em 12º.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D