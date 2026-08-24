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Como conseguir ingressos para Getafe x Celta de Vigo: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Getafe enfrenta o Celta de Vigo em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Getafe e Celta de Vigo se enfrentam na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, terminou em empate por 0 a 0 no mesmo local. O Getafe tem uma ligeira vantagem histórica no retrospecto do confronto direto, com 11 vitórias contra 9 do Celta de Vigo em 30 partidas anteriores.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Celta de Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Getafe x Celta de Vigo acontece no Coliseum, em Getafe, com pontapé inicial marcado para o horário confirmado listado acima.

crest
La Liga - Rodada 4
Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

1. Portal oficial de ingressos do Getafe CF O método mais seguro para garantir lugares de entrada geral é diretamente com o clube mandante, o Getafe CF:

  • Reserva online: Acesse a seção de ingressos de dia de jogo no site oficial do Getafe CF. Selecione a partida de 7 de setembro contra o Celta de Vigo, escolha seu setor (Fondo, Tribuna ou Lateral) e conclua o cadastro.
  • Momento da liberação: Os ingressos para o público geral normalmente são colocados à venda de 1 a 2 semanas antes da partida.
  • No estádio: Se a partida não estiver esgotada, os ingressos restantes de entrada geral podem ser comprados na bilheteria do Estadio Coliseum (Taquillas), em Getafe, até o pontapé inicial.

2. Pacotes VIP e hospitality Para assentos melhores, refeição antes da partida ou acesso a lounge:

  • Reserve ingressos VIP ou corporativos diretamente com o departamento comercial do Getafe em seu site oficial.
  • Agências oficiais de viagens esportivas e plataformas de hospitality também oferecem pacotes que incluem ingressos para a partida e hospedagem em hotéis locais.

3. Plataformas secundárias de ingressos Se as opções de entrada geral se esgotarem nos canais oficiais:

  • Mercados secundários como a StubHub listam ingressos de revenda de sócios-torcedores com carnê de temporada.
  • Certifique-se de comparar os preços, verificar os métodos de entrega (e-ticket móvel ou ingresso físico) e revisar os detalhes da localização do assento antes da compra.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida Getafe x Celta de Vigo, em 7 de setembro de 2026, no Estadio Coliseum, variam dependendo de a compra ser feita por canais oficiais ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Ingressos oficiais diretos (valor de face)

  • Faixa de entrada geral: Aproximadamente £25 a £65 (€30 a €75).
  • Fatores de preço: Os ingressos padrão pelo portal oficial do Getafe CF dependem da localização do assento:
    • Fondo (atrás dos gols): ~£25 a £35
    • Lateral (setores laterais): ~£35 a £50
    • Tribuna (arquibancada principal): ~£50 a £65

2. Plataformas secundárias de revenda

  • Preço inicial: Em torno de £100 a £155 (€120 a €180 / US$ 131+) para as opções de entrada mais baratas em sites de revenda.
  • Preço médio de revenda: Aproximadamente £175 a £235 nos principais mercados secundários de ingressos, como a StubHub, dependendo da demanda e da escolha do assento.

3. Pacotes VIP e hospitality

  • Ingressos hospitality: Normalmente começam em £150 a £250+ por ingresso, incluindo assentos centrais para a partida, acesso a lounge e comida/bebidas antes do jogo.

Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Getafe e Celta de Vigo

O Getafe venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Partizan Beograd na fase de qualificação da Conference League, em 20 de agosto. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves na LaLiga, em 15 de agosto. Ao longo dessas cinco partidas, o Getafe marcou seis gols e sofreu nove.

As últimas cinco partidas do Celta de Vigo foram todas amistosas, com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu jogo mais recente terminou em 1 a 1 contra o SSC Napoli em 8 de agosto. A equipe também venceu o Sassuolo por 4 a 1 e empatou por 2 a 2 com Academico Viseu e Braga. O Celta marcou dez gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

GET

GET - Sequência

ALA
D3-0
PBE
V3-1
SAN
V1-0
PBE
D2-1
OSA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CEL

CEL - Sequência

NAP
E1-1
VAL
E0-0
OSA
D1-2
ATH
D0-2
RSO
E0-0
Gol marcado (sofrido)
2/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Getafe x Celta de Vigo: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 0 a 0 no Coliseum, em 1º de fevereiro de 2026, pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos, o Celta de Vigo venceu dois, o Getafe venceu dois e uma partida terminou empatada. As vitórias do Celta incluem um triunfo por 2 a 0 em casa em agosto de 2025 e uma vitória por 1 a 0 no Coliseum em novembro de 2024.

Confrontos

GetafeEmpateCelta de Vigo
2
1
2
La Liga
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Getafe
GET
0
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Celta de Vigo
CEL
0
FJ
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CEL
0
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Getafe
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2
FJ
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Getafe
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1
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Celta de Vigo
CEL
2
FJ
La Liga
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Celta de Vigo
CEL
1
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Getafe
GET
0
FJ
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
3
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Getafe x Celta de Vigo na classificação

Na atual tabela da LaLiga, o Getafe ocupa a 19ª posição, enquanto o Celta de Vigo aparece em 12º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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