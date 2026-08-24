Como conseguir ingressos para Getafe x Celta de Vigo: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Getafe e Celta de Vigo se enfrentam na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026, terminou em empate por 0 a 0 no mesmo local. O Getafe tem uma ligeira vantagem histórica no retrospecto do confronto direto, com 11 vitórias contra 9 do Celta de Vigo em 30 partidas anteriores.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Celta de Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Getafe x Celta de Vigo acontece no Coliseum, em Getafe, com pontapé inicial marcado para o horário confirmado listado acima.

La Liga - Rodada 4 7 de set. de 2026 - 13:00 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

1. Portal oficial de ingressos do Getafe CF O método mais seguro para garantir lugares de entrada geral é diretamente com o clube mandante, o Getafe CF:

Reserva online: Acesse a seção de ingressos de dia de jogo no site oficial do Getafe CF. Selecione a partida de 7 de setembro contra o Celta de Vigo, escolha seu setor ( Fondo , Tribuna ou Lateral ) e conclua o cadastro.

Momento da liberação: Os ingressos para o público geral normalmente são colocados à venda de 1 a 2 semanas antes da partida.

No estádio: Se a partida não estiver esgotada, os ingressos restantes de entrada geral podem ser comprados na bilheteria do Estadio Coliseum ( Taquillas ), em Getafe, até o pontapé inicial.

2. Pacotes VIP e hospitality Para assentos melhores, refeição antes da partida ou acesso a lounge:

Reserve ingressos VIP ou corporativos diretamente com o departamento comercial do Getafe em seu site oficial.

Agências oficiais de viagens esportivas e plataformas de hospitality também oferecem pacotes que incluem ingressos para a partida e hospedagem em hotéis locais.

3. Plataformas secundárias de ingressos Se as opções de entrada geral se esgotarem nos canais oficiais:

Mercados secundários como a StubHub listam ingressos de revenda de sócios-torcedores com carnê de temporada.

Certifique-se de comparar os preços, verificar os métodos de entrega (e-ticket móvel ou ingresso físico) e revisar os detalhes da localização do assento antes da compra.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida Getafe x Celta de Vigo, em 7 de setembro de 2026, no Estadio Coliseum, variam dependendo de a compra ser feita por canais oficiais ou por plataformas secundárias de revenda:

1. Ingressos oficiais diretos (valor de face)

Faixa de entrada geral: Aproximadamente £25 a £65 (€30 a €75) .

Fatores de preço: Os ingressos padrão pelo portal oficial do Getafe CF dependem da localização do assento:

Fondo (atrás dos gols): ~£25 a £35 Lateral (setores laterais): ~£35 a £50 Tribuna (arquibancada principal): ~£50 a £65



2. Plataformas secundárias de revenda

Preço inicial: Em torno de £100 a £155 (€120 a €180 / US$ 131+) para as opções de entrada mais baratas em sites de revenda.

Preço médio de revenda: Aproximadamente £175 a £235 nos principais mercados secundários de ingressos, como a StubHub , dependendo da demanda e da escolha do assento.

3. Pacotes VIP e hospitality

Ingressos hospitality: Normalmente começam em £150 a £250+ por ingresso, incluindo assentos centrais para a partida, acesso a lounge e comida/bebidas antes do jogo.

Getafe x Celta de Vigo pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Getafe e Celta de Vigo

O Getafe venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Partizan Beograd na fase de qualificação da Conference League, em 20 de agosto. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves na LaLiga, em 15 de agosto. Ao longo dessas cinco partidas, o Getafe marcou seis gols e sofreu nove.

As últimas cinco partidas do Celta de Vigo foram todas amistosas, com um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu jogo mais recente terminou em 1 a 1 contra o SSC Napoli em 8 de agosto. A equipe também venceu o Sassuolo por 4 a 1 e empatou por 2 a 2 com Academico Viseu e Braga. O Celta marcou dez gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Getafe x Celta de Vigo: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 0 a 0 no Coliseum, em 1º de fevereiro de 2026, pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos, o Celta de Vigo venceu dois, o Getafe venceu dois e uma partida terminou empatada. As vitórias do Celta incluem um triunfo por 2 a 0 em casa em agosto de 2025 e uma vitória por 1 a 0 no Coliseum em novembro de 2024.

Getafe x Celta de Vigo na classificação

Na atual tabela da LaLiga, o Getafe ocupa a 19ª posição, enquanto o Celta de Vigo aparece em 12º.