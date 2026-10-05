Uma atmosfera eletrizante é sempre garantida quando os dois maiores clubes da Turquia, Galatasaray e Fenerbahçe, medem forças em Istambul, seja no Estádio Ali Sami Yen (Rams Park) ou no Estádio Şükrü Saracoğlu. O Galatasaray recebe o próximo muito aguardado "Derby Intercontinental" na segunda-feira, 26 de outubro, e você pode estar presente nesse épico jogo da Süper Lig reservando ingressos hoje.

O Galatasaray busca conquistar um inédito quinto título turco seguido nesta temporada, mas pode esperar forte concorrência de seus rivais da cidade, entre outros. Embora o Fenerbahçe não seja campeão desde a temporada 2013/14, o clube segue na briga por títulos, tendo terminado em segundo lugar nas últimas cinco campanhas da Süper Lig.

Com nomes de peso, como Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi, todos prontos para entrar em campo, o mais recente encontro entre os dois gigantes de Istambul tem tudo para ser mais uma ocasião imperdível.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para você garantir seu lugar no próximo Galatasaray x Fenerbahçe, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando é o próximo jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe?

Data Jogo (horário local) Estádio (local) Ingressos Segunda-feira, 26 de outubro Süper Lig: Galatasaray x Fenerbahçe (21h30 TRT) Rams Park (Istambul) Ingressos 20/21/22 de março Süper Lig: Fenerbahçe x Galatasaray (a confirmar) Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Ingressos

Como comprar ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe

Os ingressos oficiais para o "Derby Intercontinental" entre Galatasaray e Fenerbahçe no Rams Park podem ser comprados online por meio da Passo, a plataforma oficial centralizada de venda de ingressos da Turquia.

Para a próxima partida, marcada para segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a expectativa é que os ingressos pelos canais oficiais sejam colocados à venda de três a cinco dias antes do jogo.

No entanto, como esta é uma das rivalidades de maior demanda do mundo, garantir um lugar oficial exige enfrentar rígidas janelas de prioridade do clube.

Janela de prioridade : aberta primeiro exclusivamente para portadores de cartões premium do clube, como GSPlus Premium ou GSPara, e membros oficiais do clube.

Portadores do Passolig do Galatasaray : aberta em seguida para torcedores comuns que possuem um cartão Passolig vinculado ao Galatasaray.

Venda geral ao público : aberta por último, apenas se ainda restarem ingressos. Como a capacidade de mais de 53 mil lugares do RAMS Park é fortemente ocupada por detentores de carnês de temporada, a carga para o clássico é extremamente limitada e raramente, se é que alguma vez, chega à fase de venda ao público geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para o jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir um lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Galatasaray x Fenerbahçe?

Os preços oficiais dos ingressos para o clássico de alto nível entre Galatasaray e Fenerbahçe no RAMS Park variam oficialmente de ₺2.500 para os lugares mais acessíveis até ₺55.000 para as categorias VIP ultra premium (€45-€1000)

Devido à magnitude deste confronto, esses preços representam um aumento significativo em comparação com partidas comuns da Süper Lig.

A estrutura oficial de preços divulgada pelo clube detalha quanto custa cada categoria de assento:

Tribuna Oeste (Batı) : inclui as categorias Premium, Delux, Lux e Classic. Esta é a arquibancada principal, com hospitalidade premium de elite, suítes corporativas de luxo e lounges VIP. (Preço: ₺50.000-₺55.000)

Tribuna Leste (Doğu) : abrangendo as categorias 1 a 4. Excelentes vistas de primeira classe, estilo transmissão de TV, ao longo da lateral principal oposta aos bancos de reservas. (Preço: ₺25.000-₺35.000)

Tribunas Norte e Sul (Kuzey & Güney) : abrangendo as categorias 7 a 11. Localizadas diretamente atrás dos gols. Esses setores recebem os torcedores mais barulhentos e grupos ultras, o que os torna muito animados, mas oferece uma perspectiva menos estratégica do desenho tático. (Preço: ₺2.500-₺19.000)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para informações adicionais ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o RAMS Park

O RAMS Park é um estádio de futebol de classe mundial localizado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, no lado europeu de Istambul. Ele serve como casa do Galatasaray desde sua inauguração em 2011 e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O estádio anterior do Galatasaray, o Estádio Ali Sami Yen, que esteve em uso por mais de 60 anos e era conhecido por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava à beira do colapso e um grande desastre no estádio poderia ter ocorrido caso tivesse permanecido em uso.

Partidas memoráveis disputadas no RAMS Park

O recorde de barulho : em 2011, durante o clássico feroz do Galatasaray contra o Fenerbahçe, a apaixonada torcida do estádio estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o rugido de torcida mais alto em um estádio esportivo, alcançando inacreditáveis 131,76 decibéis, mais alto do que a decolagem de um motor a jato!

Noites de Champions League : o estádio recebeu espetaculares noites europeias contra gigantes continentais como Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Elas foram marcadas por enormes e impressionantes mosaicos em todo o estádio criados pelo principal grupo de torcedores, o ultrAslan.

Recorde de energia solar: o teto do estádio é coberto por mais de 10 mil painéis solares. Essa estrutura gerou 4,2 megawatts de eletricidade, rendendo outro recorde mundial do Guinness pela produção solar mais potente em um teto de estádio esportivo.

Galatasaray x Fenerbahçe: tudo o que você precisa saber

Galatasaray x Fenerbahçe: retrospecto recente do confronto direto

No histórico Derby Intercontinental (Kıtalararası Derbi), o Fenerbahçe leva vantagem no retrospecto geral contra o Galatasaray em todos os jogos oficiais e amistosos.

A rivalidade remonta ao primeiro encontro entre eles, em 1909, vencido pelo Galatasaray por 2 a 0. Desde então, os dois clubes disputaram 406 partidas. O Fenerbahçe venceu 150 desses jogos, o Galatasaray 131, e houve 125 empates.

O Galatasaray venceu o encontro mais recente com seus rivais da cidade por 3 a 0, quando os dois se enfrentaram em um jogo da Süper Lig no Rams Park em abril. No entanto, três meses antes disso, em janeiro, o Fenerbahçe levou a melhor e também ficou com o troféu, ao garantir uma vitória por 2 a 0 sobre o rival na final da Supercopa da Turquia, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.



