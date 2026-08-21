O Fulham entra na pausa internacional com um duro compromisso pela Premier League contra o Manchester United no domingo, 20 de setembro. A promessa é de um jogo imperdível, e você pode garantir seu lugar em Craven Cottage reservando ingressos hoje mesmo.

Embora o Fulham tenha se mostrado competitivo na maioria dos encontros recentes com o Manchester United, incluindo o empate por 1 a 1 quando o United visitou Londres na temporada passada, é preciso voltar a 2009 para encontrar a última vez em que o Fulham venceu em casa os 20 vezes campeões ingleses.

O Fulham conseguirá encerrar esse tabu de 17 anos e conquistar uma vitória vital em casa contra o Manchester United? Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Fulham x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Fulham e Manchester United?

Fulham x Manchester United acontece em Craven Cottage (Londres) no domingo, 20 de setembro, com início previsto para as 16h30 BST.

Premier League - Rodada 5 20 de set. de 2026 - 11:30 Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Manchester United pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde entradas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem utilizar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela específica, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Manchester United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos anéis inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos anéis superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou em sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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