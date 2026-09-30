Como conseguir ingressos para Fulham x Hull City: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Fulham enfrenta o Hull City no sábado, 17 de outubro de 2026, em Craven Cottage, em Londres.

Fulham e Hull City dividem um retrospecto histórico bastante equilibrado, com 7 vitórias para cada lado e 2 empates nos últimos 16 confrontos competitivos entre eles. No encontro mais recente, em 7 de janeiro de 2023, o Fulham venceu o Hull City por 2 a 0 fora de casa, na terceira fase da FA Cup.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Fulham x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Fulham x Hull City pela Premier League?

Fulham x Hull City começa em Craven Cottage, em Londres, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 10:00 Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Hull City pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida entre Fulham e Hull City pela Premier League, você pode seguir estes passos:

Site oficial do clube (canal principal) : Visite o portal oficial de ingressos do Fulham FC. Os ingressos geralmente são disponibilizados primeiro para sócios do clube antes de serem colocados à venda para o público em geral, dependendo da disponibilidade. Pacotes oficiais de hospitalidade : Se os ingressos padrão estiverem esgotados, pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo estão disponíveis diretamente no site do Fulham, oferecendo assentos premium e opções de gastronomia. Plataformas secundárias de ingressos : Plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm lugares anunciados por revendedores se os ingressos oficiais se esgotarem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Hull City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Fulham x Hull City em Craven Cottage dependem de você comprar ingressos oficiais de entrada geral ou ingressos do mercado secundário:

Preços oficiais do clube (valor de face)

O Fulham classifica as partidas em faixas de preços:

Entrada geral para adultos: Normalmente varia de £35 a £80 , dependendo do setor, como Johnny Haynes Stand, Hammersmith End ou Riverside Stand.

Concessões (idosos com 65+ / jovens adultos de 18 a 21): Geralmente variam de £25 a £60 .

Júniores (menores de 18 anos): Geralmente variam de £15 a £30 .

Desconto para sócios oficiais: Os sócios oficiais do clube normalmente recebem um desconto de £5 a £10 sobre os preços de entrada geral.

Torcedores visitantes: Limitado a £30 por ingresso adulto, de acordo com as regras da Premier League.

Mercado secundário e revenda

Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados com preços dinâmicos, determinados pela oferta:

Preços de revenda: As plataformas secundárias de ingressos atualmente listam assentos a partir de cerca de £75 a £125 , com assentos premium ou centrais chegando à faixa de £395 a £495 .

Pacotes de hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade para o dia do jogo diretamente com o Fulham geralmente começam em £250 a £450+ , dependendo das opções de alimentação e acesso a lounges incluídas.

Fulham x Hull City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Fulham e Hull City

O Fulham chega para este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Crystal Palace na Premier League em 5 de setembro, e também perdeu por 1 a 0 para o Sunderland e por 3 a 2 para o Chelsea na liga. A única vitória competitiva dos Cottagers nessa sequência foi contra o AFC Wimbledon na Carabao Cup. O Fulham marcou sete gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Hull City em todas as competições renderam três vitórias, um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland na Carabao Cup em 8 de setembro, mas, na Premier League, o time segue invicto, com empate por 0 a 0 com o Aston Villa e vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Coventry City. O Hull venceu o Manchester United por 2 a 0 e o Stoke City nos pênaltis na Carabao Cup anteriormente nessa sequência. Os Tigers marcaram quatro gols e sofreram três nesses cinco jogos.

Fulham x Hull City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na FA Cup, em 7 de janeiro de 2023, quando o Fulham venceu o Hull City por 2 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Fulham soma três vitórias contra uma do Hull City, com uma partida sem vencedor. Todos os cinco jogos aconteceram na FA Cup ou na Championship, sem duelos de Premier League incluídos na base de dados.