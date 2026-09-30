Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoHull
Book Fulham vs Hull City Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Fulham x Hull City: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Fulham
Hull
Premier League

Fulham enfrenta o Hull City na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

O Fulham enfrenta o Hull City no sábado, 17 de outubro de 2026, em Craven Cottage, em Londres.

Fulham e Hull City dividem um retrospecto histórico bastante equilibrado, com 7 vitórias para cada lado e 2 empates nos últimos 16 confrontos competitivos entre eles. No encontro mais recente, em 7 de janeiro de 2023, o Fulham venceu o Hull City por 2 a 0 fora de casa, na terceira fase da FA Cup.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Fulham x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Fulham x Hull City pela Premier League?

Fulham x Hull City começa em Craven Cottage, em Londres, no sábado, 17 de outubro de 2026.

crest
Premier League - Rodada 7
Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Hull City pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida entre Fulham e Hull City pela Premier League, você pode seguir estes passos:

  1. Site oficial do clube (canal principal): Visite o portal oficial de ingressos do Fulham FC. Os ingressos geralmente são disponibilizados primeiro para sócios do clube antes de serem colocados à venda para o público em geral, dependendo da disponibilidade.
  2. Pacotes oficiais de hospitalidade: Se os ingressos padrão estiverem esgotados, pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo estão disponíveis diretamente no site do Fulham, oferecendo assentos premium e opções de gastronomia.
  3. Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm lugares anunciados por revendedores se os ingressos oficiais se esgotarem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Hull City pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Fulham x Hull City em Craven Cottage dependem de você comprar ingressos oficiais de entrada geral ou ingressos do mercado secundário:

Preços oficiais do clube (valor de face)

O Fulham classifica as partidas em faixas de preços:

  • Entrada geral para adultos: Normalmente varia de £35 a £80, dependendo do setor, como Johnny Haynes Stand, Hammersmith End ou Riverside Stand.
  • Concessões (idosos com 65+ / jovens adultos de 18 a 21): Geralmente variam de £25 a £60.
  • Júniores (menores de 18 anos): Geralmente variam de £15 a £30.
  • Desconto para sócios oficiais: Os sócios oficiais do clube normalmente recebem um desconto de £5 a £10 sobre os preços de entrada geral.
  • Torcedores visitantes: Limitado a £30 por ingresso adulto, de acordo com as regras da Premier League.

Mercado secundário e revenda

Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados com preços dinâmicos, determinados pela oferta:

  • Preços de revenda: As plataformas secundárias de ingressos atualmente listam assentos a partir de cerca de £75 a £125, com assentos premium ou centrais chegando à faixa de £395 a £495.
  • Pacotes de hospitalidade: Os pacotes premium de hospitalidade para o dia do jogo diretamente com o Fulham geralmente começam em £250 a £450+, dependendo das opções de alimentação e acesso a lounges incluídas.

Fulham x Hull City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Fulham e Hull City

O Fulham chega para este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Crystal Palace na Premier League em 5 de setembro, e também perdeu por 1 a 0 para o Sunderland e por 3 a 2 para o Chelsea na liga. A única vitória competitiva dos Cottagers nessa sequência foi contra o AFC Wimbledon na Carabao Cup. O Fulham marcou sete gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Hull City em todas as competições renderam três vitórias, um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland na Carabao Cup em 8 de setembro, mas, na Premier League, o time segue invicto, com empate por 0 a 0 com o Aston Villa e vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Coventry City. O Hull venceu o Manchester United por 2 a 0 e o Stoke City nos pênaltis na Carabao Cup anteriormente nessa sequência. Os Tigers marcaram quatro gols e sofreram três nesses cinco jogos.

FUL

FUL - Sequência

SUN
D1-0
CRY
D2-3
LIV
E0-0
WHU
V2-3
MUN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HUL

HUL - Sequência

COV
V0-1
AVL
E0-0
SUN
D1-0
CHE
E2-2
NEW
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Fulham x Hull City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na FA Cup, em 7 de janeiro de 2023, quando o Fulham venceu o Hull City por 2 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Fulham soma três vitórias contra uma do Hull City, com uma partida sem vencedor. Todos os cinco jogos aconteceram na FA Cup ou na Championship, sem duelos de Premier League incluídos na base de dados.

Confrontos

FulhamEmpateHull
4
0
1
Copa da Inglaterra
Hull badge
Hull
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FJ
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Hull badge
Hull
HUL
3
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google