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Como conseguir ingressos para Fulham x Chelsea: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Fulham
Chelsea
M. Rogers

Não perca a chance de ver um grande clássico londrino neste mês de agosto

A cortina se fecha para a 1ª rodada da nova temporada 2026/27 da Premier League com um aguardado clássico londrino, já que o Fulham recebe o rival do oeste de Londres, o Chelsea, no Craven Cottage, na segunda-feira, 24 de agosto.

O Chelsea entrará em campo com algumas novas contratações de peso. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda assinaram por mais de £ 50 milhões, mas o nome que mais chamou atenção, é claro, foi Morgan Rogers, contratado por uma taxa impressionante de £ 117 milhões junto ao Aston Villa.

O Fulham pode ter perdido os serviços ofensivos de Harry Wilson e Raul Jimenez, que marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea no Craven Cottage em janeiro, mas contratou dois jogadores chamativos do Real Madrid, Gonzalo García e César Palacios, que espera que possam causar problemas às defesas nesta temporada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Fulham x Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Fulham e Chelsea pela Premier League?

Fulham x Chelsea começa às 20h00 BST de segunda-feira, 24 de agosto, no Craven Cottage, em Londres.

crest
Premier League - Rodada 1
Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Chelsea pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anticaloteiros e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Chelsea pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Os assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes durante a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes estejam limitados a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada do mais alto nível, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

FUL

FUL - Sequência

AHL
E1-1
FAR
V1-2
CRY
D1-2
MAL
E2-2
STU
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CHE

CHE - Sequência

TOT
D1-2
JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

FulhamEmpateChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Fulham x Chelsea

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. CuencaJ. CuencaT. CastagneT. CastagneC. PalaciosC. PalaciosA. IwobiA. IwobiS. BergeS. BergeO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaR. SanchezR. SanchezL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. LacroixM. LacroixM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesJ. HatoJ. HatoR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerM. GustoM. GustoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Fulham

Time titular

Chelsea

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa
  • X. Alonso
Fulham

Lesões e suspensões

Chelsea

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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