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Como conseguir ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Freiburg enfrenta o Borussia Moenchengladbach na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Freiburg enfrenta o Borussia Moenchengladbach no sábado, 12 de setembro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

O SC Freiburg tem dominado recentemente este confronto em casa, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach no último encontro entre as equipes pela liga em Freiburg, em fevereiro de 2026. Os confrontos históricos entre os dois lados têm contado com duelos de muitos gols, o que torna esta partida um confronto intrigante para os torcedores de futebol.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga?

Freiburg x Borussia Moenchengladbach será disputado no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

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Bundesliga - Rodada 3
Europa-Park Stadion

Como comprar ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre SC Freiburg x Borussia Mönchengladbach em 12 de setembro de 2026 por meio das seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Loja online de ingressos do SC Freiburg: Esta é a plataforma principal e mais segura para comprar ingressos pelo valor de face diretamente com o clube mandante.
  • Pré-venda para sócios: Os sócios do SC Freiburg normalmente têm acesso exclusivo antecipado aos ingressos antes de os assentos restantes serem colocados à venda para o público em geral.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida se esgotar na loja principal de ingressos, confira o mercado secundário oficial do Freiburg integrado ao site de venda de ingressos do clube, onde os detentores de carnê de temporada revendem seus lugares pelo valor de face.

2. Cota para torcedores visitantes (Borussia Mönchengladbach)

  • Portal de ingressos do BMG: Se você quiser ficar no setor visitante, os ingressos são vendidos diretamente pelo sistema oficial de bilheteria do Borussia Mönchengladbach para sócios registrados ou contas de fã-clube.

3. Plataformas secundárias de ingressos (use com cautela)

  • Plataformas de revenda: Plataformas como a StubHub listam revendas de terceiros, embora os preços possam ser significativamente mais altos do que o valor de face, além da cobrança de taxas de serviço.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para SC Freiburg x Borussia Mönchengladbach devem ficar nas seguintes faixas:

  • Entrada geral oficial (valor de face): Ingressos para setores em pé e assentos padrão normalmente variam entre £15 e £60 (€18 e €70), dependendo da categoria etária e da localização no estádio (setores em pé ou assentos laterais).
  • Mercados secundários e de revenda: Lugares gerais de entrada nos sites de revenda, como a StubHub, começam em cerca de £35 a £50, enquanto os assentos médios de revenda geralmente ficam entre £50 e £120 dependendo da visão e da demanda.
  • Pacotes de hospitalidade: Assentos premium ou VIP com comida e acesso a lounge começam em cerca de £170 a £300+ por ingresso.

Freiburg x Borussia Moenchengladbach pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Freiburg x Borussia Moenchengladbach

O Freiburg venceu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições. Sua última atuação foi uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Fortuna Duesseldorf pela DFB-Pokal, e antes disso venceu o Motherwell por 3 a 1 fora de casa na fase de qualificação da Conference League. A sequência também inclui uma vitória por 3 a 0 em amistoso sobre o Crystal Palace e triunfos consecutivos por 2 a 0 sobre o Strasbourg. Ao longo desses cinco jogos, o Freiburg marcou 11 gols e sofreu um, uma sequência que aponta para uma equipe bem organizada e letal.

O Gladbach também venceu todas as suas cinco partidas recentes sem sofrer uma única derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o TSV Schott Mainz pela DFB-Pokal, após um triunfo por 2 a 1 sobre o Aston Villa na pré-temporada. Mais cedo no verão, venceu o Velbert por 8 a 0 e o Hansa Rostock por 3 a 1. O time de Polanski marcou 19 gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu apenas três, o que o torna um dos lados mais prolíficos em forma de pré-temporada na entrada da Bundesliga.

SCF

SCF - Sequência

MOT
V1-3
F95
V1-5
MOT
V4-1
SVW
V4-1
SCP
V0-1
Gol marcado (sofrido)
17/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BMG

BMG - Sequência

VEL
V0-8
AVL
V2-1
TSM
V0-5
RBL
D3-0
ELV
D3-4
Gol marcado (sofrido)
18/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Freiburg x Borussia Moenchengladbach: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Freiburg venceu por 2 a 1 em casa pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Freiburg leva vantagem com três vitórias contra uma do Gladbach, com uma partida terminando em empate sem gols. O Freiburg tem sido particularmente forte nos jogos em casa nessa sequência, vencendo ambos os encontros no Europa-Park Stadion, incluindo uma vitória por 3 a 1 em novembro de 2024.

Confrontos

FreiburgEmpateBorussia Mönchengladbach
4
1
0
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
FJ
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Freiburg x Borussia Moenchengladbach: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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