O Freiburg recebe o Bayern de Munique no domingo, 25 de outubro de 2026, no Europa-Park Stadion, em Freiburg.
Historicamente, o Bayern de Munique domina este confronto, com 38 vitórias contra 5 triunfos do Freiburg no geral. O encontro mais recente pela liga no estádio do Freiburg terminou com uma dramática vitória por 3 a 2 do Bayern de Munique.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Freiburg x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Freiburg x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Como comprar ingressos para Freiburg x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para SC Freiburg x FC Bayern Munich no Europa-Park Stadion, você tem algumas opções principais, dependendo da disponibilidade e do seu status de torcedor:
1. Loja oficial de ingressos do SC Freiburg
- Site do clube e portal de ingressos: A forma mais direta é por meio da plataforma oficial de venda de ingressos do SC Freiburg.
- Prioridade para sócios: Sócios do SC Freiburg têm acesso prioritário aos jogos em casa. Como partidas de grande apelo contra o FC Bayern Munich normalmente se esgotam instantaneamente, os ingressos raramente chegam à venda pública.
2. Cota de ingressos para torcedores visitantes do FC Bayern Munich
- Sorteio para sócios: Os ingressos para jogos fora de casa são distribuídos estritamente a sócios oficiais do FC Bayern e a torcidas registradas por meio de um sistema online de solicitação e sorteio no site oficial do FC Bayern.
3. Plataformas secundárias de venda de ingressos
- Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de admissão geral geralmente podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub. Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando as cotas primárias se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Freiburg x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para SC Freiburg x FC Bayern Munich no Europa-Park Stadion variam significativamente dependendo de você comprar pelos canais oficiais pelo valor de face ou por plataformas secundárias de venda de ingressos.
1. Preços oficiais de valor de face
Os ingressos oficiais de dia de jogo vendidos pelo SC Freiburg ou pelo FC Bayern Munich são padronizados em categorias gerais:
- Setor em pé (Stehplatz):€ 15 – € 20
- Categoria 3 (aneis superiores / atrás do gol):€ 35 – € 50
- Categoria 1 e 2 (tribuna principal / tribuna oposta):€ 60 – € 80
- Pacotes VIP / hospitalidade:€ 100 – € 150+
2. Plataformas secundárias de venda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos como a StubHublistam ingressos com base na demanda de mercado:
- Preço inicial / mínimo: Cerca de € 200 – € 300 para assentos básicos
- Preço médio: Cerca de € 350 – € 700 na maioria das áreas de assentos
- Assentos premium / categoria 1:€ 800 – € 1.200+
Freiburg x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Freiburg e Bayern de Munique
O Freiburg chega para este jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, um retrospecto que reflete um momento realmente positivo. O resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 em casa contra o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, enquanto a melhor atuação nessa sequência foi uma convincente vitória por 5 a 0 sobre o Borussia Moenchengladbach. A equipe também venceu o Werder Bremen por 4 a 1 e avançou na fase qualificatória da Conference League com um triunfo por 4 a 1 sobre o Motherwell. Ao longo desses cinco jogos, o Freiburg marcou 16 gols e sofreu quatro.
O Bayern de Munique venceu quatro dos últimos cinco jogos, com um empate, um 0 a 0 contra o Schalke 04 na Bundesliga. A partida mais recente foi a vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, que veio depois de um triunfo por 5 a 0 contra o Bodoe/Glimt na Champions League. O Bayern marcou 15 gols nos últimos cinco jogos e sofreu apenas dois, além de ter saído sem sofrer gols em duas dessas partidas.
Freiburg x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre as duas equipes terminou com vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 no Europa-Park Stadion em abril de 2026, com o Bayern buscando a virada para ficar com os três pontos. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Bundesliga, o Bayern venceu três, com um empate e um resultado em que o Freiburg ficou mais perto da vitória. O Bayern tem sido particularmente dominante nas edições recentes deste duelo, incluindo uma vitória por 6 a 2 em seu próprio estádio em novembro de 2025.