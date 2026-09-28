A França recebe a Itália no Parc des Princes, em Paris, na sexta-feira, 2 de outubro, como parte de uma difícil programação do Grupo A1 da Liga A, que também inclui Bélgica e Turquia. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, na Itália, em novembro, com o local dessa partida ainda a ser confirmado.

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Quando será o pontapé inicial de França x Itália pela Liga A da Uefa Nations League?

França x Itália acontece no Stade de France, em Saint-Denis, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 3 2 de out. de 2026 - 14:45 Stade de France

Onde comprar ingressos para França x Itália?

Os ingressos para o jogo em Paris são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Francesa de Futebol (FFF), com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer lote restante seja colocado à venda para o público em geral. Os canais oficiais da FIGC (Federação Italiana de Futebol) são o equivalente para o jogo de volta na Itália.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre após o fim das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Anúncios verificados – a Ticombo obtém ingressos de vários vendedores, oferecendo aos compradores um leque mais amplo de opções quando as cargas oficiais se esgotam

Ingressos para visitantes – as alocações para o jogo na Itália são geridas pelos canais da FIGC e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o perfil deste jogo, recomenda-se reservar com antecedência, especialmente para a partida em Paris.

Quanto custam os ingressos para França x Itália?

Os preços oficiais para o jogo em Paris são definidos pelos canais de venda da FFF, com toda a gama, de lugares padrão a assentos premium, disponível pelo valor de face enquanto houver alocação. Os preços oficiais da FIGC serão aplicados ao jogo na Itália assim que o local e os detalhes da venda forem confirmados.

Ingressos mais baratos (Paris): a partir de cerca de € 50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Parc des Princes

Ingressos de faixa intermediária (Paris): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, por um preço visivelmente mais alto

Jogo de volta na Itália: os preços serão confirmados assim que o local da partida de novembro for anunciado

Ticombo é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. Como em qualquer confronto entre duas das principais seleções da Europa, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

França x Itália pela Liga A da Uefa Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de França e Itália

A França venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 4 a 6 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, resultado que veio após uma derrota por 0 a 2 para a Espanha na disputa pelo terceiro lugar. Antes disso, no torneio, venceu Marrocos por 2 a 0, Paraguai por 1 a 0 e Suécia por 3 a 0. Ao longo desses cinco jogos, a França marcou dez gols e sofreu oito.

A Itália também somou três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso em 7 de junho, após um triunfo por 1 a 0 sobre Luxemburgo três dias antes. As duas derrotas nesta sequência vieram contra Bósnia e Herzegovina e uma derrota por 1 a 4 para a Noruega em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

França x Itália: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 3 para a França, em uma partida da Liga A da Uefa Nations League disputada na Itália em novembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu quatro vezes, contra zero vitórias da Itália, com um resultado também favorável à França em cada um dos amistosos de 2016 e 2012. A França marcou 14 gols nessas cinco partidas e sofreu cinco.



