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Como conseguir ingressos para Fenerbahçe x Slavia Praga: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Fenerbahçe enfrenta o Slavia Praga na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

Fenerbahce enfrenta o Slavia Prague na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, em Istambul.

Os dois clubes se enfrentaram três vezes em competições europeias, com o Slavia Prague saindo vitorioso em dois jogos da Conference League da Uefa em 2022 e o Fenerbahçe garantindo uma vitória fora de casa por 2 a 1 na Liga Europa em 2024. Jogando diante de uma torcida apaixonada em Istambul, o Fenerbahçe tentará aproveitar a vantagem de atuar em casa contra o resiliente e embalado campeão tcheco.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Fenerbahce x Slavia Prague, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League?

Fenerbahce enfrenta o Slavia Prague pela Champions League no Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, em Istambul, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Como comprar ingressos para Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Fenerbahçe e Slavia Prague pela Champions League no Şükrü Saracoğlu Stadium, siga estes principais passos e métodos:

Canais oficiais do Fenerbahce:

  • Cartão de torcedor Passo (Passolig): Para assistir a partidas oficiais de futebol na Turquia, os espectadores precisam ter um cartão Passo registrado (Passolig) associado ao Fenerbahçe.
  • Venda geral de ingressos: As vendas oficiais de ingressos abrem alguns dias antes da partida. Quando forem liberados, faça login no Passo para selecionar seu assento, inserir os dados do seu cartão Passo e concluir o pagamento.

Quanto custam os ingressos para Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League?

Os preços oficiais de face dos ingressos para os jogos do Fenerbahçe em casa pela Champions League no Şükrü Saracoğlu Stadium normalmente variam entre diferentes categorias:

1. Canal oficial do Fenerbahce

  • Assentos padrão / anel superior: Aproximadamente € 35 – € 60
  • Assentos no anel inferior / meio-campo: Aproximadamente € 65 – € 120
  • Pacotes VIP e de hospitalidade VIP: Aproximadamente € 180 – € 350+

2. Mercados secundários de ingressos

Ao comprar por plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços variam de acordo com a demanda, a categoria do assento e a disponibilidade:

  • Preços iniciais / admissão geral: Os ingressos padrão começam em torno de € 160 – € 180.
  • Anel inferior premium e assentos centrais: Variando entre € 200 – € 380.

Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Fenerbahce e Slavia Prague

O Fenerbahce registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Gaziantep FK na Super Lig, após o empate por 1 a 1 com a Roma pela Champions League. A equipe venceu o Samsunspor por 2 a 0 e derrotou o Lyon por 2 a 1 na fase classificatória da Champions League, mas perdeu por 2 a 1 para o Besiktas na Super Lig. Ao longo desses cinco jogos, o Fenerbahce marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Slavia Prague chega em grande forma, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi contra o Lens na Champions League, quando perdeu por 3 a 2. Desde então, venceu o Teplice por 2 a 0 e o Sparta Prague por 3 a 0 na First League, além de golear o FK Varnsdorf por 5 a 1 na copa. Marcou 15 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas cinco.

FB

FB - Sequência

SAM
V0-2
BJK
D1-2
ROM
E1-1
GAZ
E0-0
EYU
V8-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SLP

SLP - Sequência

BRN
V4-0
RCL
D2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Fenerbahce x Slavia Prague: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Liga Europa em novembro de 2024, quando o Fenerbahce venceu o Slavia Prague fora de casa por 2 a 1. Nos três confrontos diretos registrados, o Slavia Prague venceu duas vezes e o Fenerbahce uma. Os dois encontros anteriores pela Conference League, em fevereiro de 2022, terminaram com vitórias do Slavia Prague, que venceu por 3 a 2 em casa e por 3 a 2 fora.

Confrontos

FenerbahçeEmpateSlavia Praga
1
0
2
Liga Europa
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
FJ
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
FJ
Conference League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/3
Ambas as equipes marcaram3/3
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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