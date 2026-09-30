Fenerbahce enfrenta o Slavia Prague na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, em Istambul.

Os dois clubes se enfrentaram três vezes em competições europeias, com o Slavia Prague saindo vitorioso em dois jogos da Conference League da Uefa em 2022 e o Fenerbahçe garantindo uma vitória fora de casa por 2 a 1 na Liga Europa em 2024. Jogando diante de uma torcida apaixonada em Istambul, o Fenerbahçe tentará aproveitar a vantagem de atuar em casa contra o resiliente e embalado campeão tcheco.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Fenerbahce x Slavia Prague, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League?

Fenerbahce enfrenta o Slavia Prague pela Champions League no Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, em Istambul, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Como comprar ingressos para Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Fenerbahçe e Slavia Prague pela Champions League no Şükrü Saracoğlu Stadium, siga estes principais passos e métodos:

Canais oficiais do Fenerbahce:

Cartão de torcedor Passo (Passolig): Para assistir a partidas oficiais de futebol na Turquia, os espectadores precisam ter um cartão Passo registrado (Passolig) associado ao Fenerbahçe.

Venda geral de ingressos: As vendas oficiais de ingressos abrem alguns dias antes da partida. Quando forem liberados, faça login no Passo para selecionar seu assento, inserir os dados do seu cartão Passo e concluir o pagamento.

Quanto custam os ingressos para Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League?

Os preços oficiais de face dos ingressos para os jogos do Fenerbahçe em casa pela Champions League no Şükrü Saracoğlu Stadium normalmente variam entre diferentes categorias:

1. Canal oficial do Fenerbahce

Assentos padrão / anel superior: Aproximadamente € 35 – € 60

Assentos no anel inferior / meio-campo: Aproximadamente € 65 – € 120

Pacotes VIP e de hospitalidade VIP: Aproximadamente € 180 – € 350+

2. Mercados secundários de ingressos

Ao comprar por plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços variam de acordo com a demanda, a categoria do assento e a disponibilidade:

Preços iniciais / admissão geral: Os ingressos padrão começam em torno de € 160 – € 180 .

Anel inferior premium e assentos centrais: Variando entre € 200 – € 380 .

Fenerbahce x Slavia Prague pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Fenerbahce e Slavia Prague

O Fenerbahce registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Gaziantep FK na Super Lig, após o empate por 1 a 1 com a Roma pela Champions League. A equipe venceu o Samsunspor por 2 a 0 e derrotou o Lyon por 2 a 1 na fase classificatória da Champions League, mas perdeu por 2 a 1 para o Besiktas na Super Lig. Ao longo desses cinco jogos, o Fenerbahce marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Slavia Prague chega em grande forma, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sua única derrota foi contra o Lens na Champions League, quando perdeu por 3 a 2. Desde então, venceu o Teplice por 2 a 0 e o Sparta Prague por 3 a 0 na First League, além de golear o FK Varnsdorf por 5 a 1 na copa. Marcou 15 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas cinco.

Fenerbahce x Slavia Prague: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Liga Europa em novembro de 2024, quando o Fenerbahce venceu o Slavia Prague fora de casa por 2 a 1. Nos três confrontos diretos registrados, o Slavia Prague venceu duas vezes e o Fenerbahce uma. Os dois encontros anteriores pela Conference League, em fevereiro de 2022, terminaram com vitórias do Slavia Prague, que venceu por 3 a 2 em casa e por 3 a 2 fora.