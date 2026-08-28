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Como conseguir ingressos para FC Koeln x Werder Bremen: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O FC Koeln enfrenta o Werder Bremen na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O FC Koeln enfrenta o Werder Bremen no sábado, 12 de setembro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

No encontro competitivo mais recente entre as equipes, em 12 de abril de 2026, o 1. FC Köln garantiu uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Werder Bremen. Historicamente, os jogos entre esses dois times no RheinEnergieSTADION têm sido duelos com muitos gols, com os resultados mais recentes deste confronto direto na Bundesliga estando equilibrados ao longo dos últimos seis encontros.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Koeln x Werder Bremen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

FC Koeln x Werder Bremen começa no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

crest
Bundesliga - Rodada 3
RheinEnergieSTADION

Como comprar ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre 1. FC Köln e Werder Bremen no RheinEnergieSTADION, você tem opções oficiais principais, além de plataformas secundárias:

  • Loja oficial de ingressos do 1. FC Köln: O lugar mais direto e seguro para comprar ingressos é pelo site oficial do clube (fc.de), por meio de sua loja online de ingressos. As vendas prioritárias de ingressos normalmente são oferecidas primeiro aos sócios do clube, seguidas por uma venda ao público geral caso ainda haja entradas disponíveis.
  • VIP e hospitalidade oficiais: Se os ingressos gerais estiverem esgotados, pacotes oficiais VIP e de assentos corporativos podem ser garantidos diretamente por plataformas oficiais de hospitalidade, como official-vip.com, ou por meio da divisão de hospitalidade do FC Köln.
  • Cotas oficiais de ingressos para visitantes: Se você torce pelo Werder Bremen, os ingressos para o setor visitante são distribuídos oficialmente pelo portal de ingressos do site do clube Werder Bremen (werder.de) para torcedores registrados e detentores de carnê de temporada.
  • Mercados secundários: Se os canais oficiais gerais estiverem completamente esgotados, plataformas secundárias de revenda de ingressos, como a StubHub, oferecem opções de revenda de vendedores individuais.

Quanto custam os ingressos para FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre 1. FC Köln e SV Werder Bremen variam de acordo com a categoria do assento, o canal de compra e a demanda pela partida:

  • Categoria 1 (laterais / anel inferior): Os ingressos oficiais primários em locais premium da arquibancada principal geralmente variam de £50 a £75 por ingresso.
  • Categoria 2 (cantos / anel superior): Os assentos padrão nos cantos ou nos níveis superiores normalmente custam entre £35 e £55.
  • Área em pé (Stehplatz): Os ingressos oficiais para os setores em pé, em áreas da casa ou de visitantes, são os mais acessíveis, geralmente com preços em torno de £15 a £22.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Assentos corporativos premium, acesso a lounge e ingressos oficiais de hospitalidade começam em aproximadamente £180 a £350+ por pessoa.
  • Mercado secundário de revenda: Se os canais oficiais gerais se esgotarem, os preços em plataformas de revenda como a StubHub oscilam com base na demanda, geralmente começando em torno de £45 a £90+ para assentos padrão.

FC Koeln x Werder Bremen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de FC Koeln x Werder Bremen

O FC Koeln venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, com um empate. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Würzburger Kickers pela DFB-Pokal, em 24 de agosto, após triunfos consecutivos por 2 a 1 e 2 a 0 em amistosos contra a Real Sociedad. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 2 a 2 contra o Hertha Berlin na pré-temporada. O Koeln marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu quatro.

Os últimos cinco jogos do Werder Bremen renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lüneeburg pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. O Bremen perdeu o último amistoso de pré-temporada por 1 a 0 para o Auxerre e empatou duas vezes com o Paderborn, ambas terminando em 2 a 2. A equipe marcou nove gols e sofreu cinco nessa sequência de cinco partidas.

KOE

KOE - Sequência

RSO
V2-0
RSO
V2-1
WUK
V1-2
TSG
V3-2
STU
D4-1
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SVW

SVW - Sequência

SCP
E2-2
AJA
D0-1
LSK
V0-3
SCF
D4-1
RBL
V3-1
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Koeln x Werder Bremen: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes foi uma partida da Bundesliga em 12 de abril de 2026, quando o FC Koeln venceu por 3 a 1 no RheinEnergieSTADION. Ao longo dos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o retrospecto está empatado, com uma vitória para cada lado e três empates. A única vitória anterior de um visitante nessa sequência foi do Bremen, que venceu por 1 a 0 em Colônia em fevereiro de 2024.

Confrontos

ColôniaEmpateWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de FC Koeln x Werder Bremen

Na atual tabela da Bundesliga, o FC Koeln ocupa a oitava posição, enquanto o Werder Bremen aparece em 18º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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