Como conseguir ingressos para FC Köln x Schalke 04: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O FC Köln recebe o Schalke 04 no sábado, 24 de outubro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

Ambas as equipes tradicionais compartilham uma história profundamente enraizada na elite do futebol alemão, com o 1. FC Köln levando uma ligeira vantagem nos confrontos recentes entre eles. O FC Schalke 04 chega para a partida apostando fortemente em sua organização defensiva para neutralizar o esquema ofensivo agressivo do Köln.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para FC Köln x Schalke 04, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de FC Koeln x Schalke 04 pela Bundesliga?

começa no RheinEnergieSTADION, em Colônia, no sábado, 24 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 7 24 de out. de 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Como comprar ingressos para FC Koeln x Schalke 04 pela Bundesliga?

Aqui estão as principais opções para comprar ingressos para o jogo entre FC Köln e Schalke 04 pela Bundesliga, no RheinEnergieSTADION:

1. Canais oficiais do clube

Loja oficial de ingressos do FC Köln A principal e mais segura forma de comprar ingressos é por meio da loja oficial online de ingressos do FC Köln. Os ingressos geralmente são colocados à venda primeiro para os sócios do clube, antes de serem liberados para a venda ao público em geral.

Setor da torcida visitante (canais oficiais do Schalke 04) Se você torce pelo Schalke 04, os ingressos para visitantes são distribuídos diretamente pelo portal oficial de ingressos do FC Schalke 04 para torcedores que viajarão e sócios do clube.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, ingressos de admissão geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub . Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para futuras partidas da Bundesliga quando as alocações primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para FC Koeln x Schalke 04 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre FC Köln e Schalke 04 no RheinEnergieSTADION variam conforme você compre ingressos oficiais pelo valor de face ou adquira entradas por meio de plataformas secundárias:

1. Ingressos oficiais do clube (valor de face)

Quando comprados diretamente na loja oficial de ingressos do FC Köln:

Área em pé (Südkurve / lugares em pé): Aproximadamente € 16 a € 20 por ingresso.

Categorias padrão de assentos: Normalmente variam entre € 35 e € 80, dependendo da categoria do assento e da visão do campo (atrás do gol ou arquibancada principal/oposta).

Crianças / concessões: Os assentos com desconto geralmente variam entre € 12 e € 30.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias do clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHublistam ingressos com base na demanda do mercado:

Preços iniciais: Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de € 115 a € 145 para os assentos restantes.

Preços médios: Assentos por categoria em plataformas de revenda normalmente têm média entre € 250 e € 350 por ingresso.

Premium & hospitalidade / VIP: Opções de assentos premium e pacotes de hospitalidade podem chegar a € 600 ou mais.

FC Koeln x Schalke 04 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de FC Koeln e Schalke 04

O Köln chega para este compromisso com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Hamburger SV pela Bundesliga, dando sequência a uma fase difícil que também incluiu uma derrota em casa por 4 a 1 para o VfB Stuttgart. Os pontos positivos foram uma vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim e um triunfo fora de casa sobre o Würzburger Kickers pela DFB-Pokal. Ao longo desses cinco jogos, o Köln marcou oito gols e sofreu sete, um retrospecto que reflete tanto sua intenção ofensiva quanto sua fragilidade defensiva.

O Schalke chega com duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. Sua última partida foi um empate sem gols em casa com o Elversberg, mas antes disso conquistou uma vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Union Berlin e segurou o Bayern de Munique em um empate por 0 a 0, resultados que mostram sua organização defensiva. A derrota por 3 a 0 para o Augsburg segue como o ponto mais baixo dessa sequência. O Schalke marcou seis gols e sofreu quatro ao longo dos cinco jogos, o que sugere uma base defensiva mais sólida do que a de seu adversário.

FC Koeln x Schalke 04: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes na Bundesliga aconteceu em março de 2026 e terminou em 1 a 1, enquanto um duelo da 2. Bundesliga em fevereiro de 2025 viu o Köln vencer por 1 a 0 em casa. Observando os últimos cinco encontros documentados, que abrangem Bundesliga, 2. Bundesliga e um amistoso, o Köln tem uma leve vantagem, com duas vitórias contra uma do Schalke e dois empates. A série sugere uma rivalidade equilibrada, sem uma força dominante, e há pouco no retrospecto para separá-los antes de domingo.