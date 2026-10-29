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Como conseguir ingressos para FC Koeln x Bayer Leverkusen: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O FC Koeln enfrenta o Bayer Leverkusen pela Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O FC Köln recebe o Bayer Leverkusen no domingo, 8 de novembro de 2026, no RheinEnergieSTADION, em Colônia.

No confronto anterior entre as equipes pela Bundesliga, em abril de 2026, o Bayer Leverkusen conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa, no mesmo estádio. O Bayer Leverkusen chega a este clássico regional com vantagem no retrospecto recente dos confrontos diretos em todas as competições.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para FC Köln x Bayer Leverkusen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa FC Köln x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

FC Köln x Bayer Leverkusen acontece no RheinEnergieSTADION, em Colônia, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 9
RheinEnergieSTADION

Como comprar ingressos para FC Köln x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Há várias opções para garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre 1. FC Köln e Bayer 04 Leverkusen:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelos portais oficiais de venda online do 1. FC Köln (mandante no RheinEnergieSTADION) ou do Bayer 04 Leverkusen (para os setores reservados à torcida visitante). As vendas para sócios dos clubes e para torcedores que viajam com frequência costumam começar antes da venda geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para FC Köln x Bayer Leverkusen pela Bundesliga?

Confira os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre 1. FC Köln e Bayer 04 Leverkusen, divididos por canal de compra:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos para assistir em pé / arquibancada (Südkurve): € 15 a € 20
  • Categoria 2 (setor intermediário / assentos nos cantos): € 35 a € 55
  • Categoria 1 (lateral do campo / arquibancada principal): € 50 a € 75
  • Assentos business e VIP com serviços de hospitalidade: € 100 a € 140+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas primárias dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Anel superior / assentos comuns: € 95 a € 130
  • Lateral do campo / melhores assentos da categoria 1: € 140 a € 250
  • Pacotes VIP e de hospitalidade premium: € 300 a € 550+

FC Köln x Bayer Leverkusen pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de FC Köln e Bayer Leverkusen

O FC Köln somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi um empate por 2 a 2 em amistoso com o Viktoria Köln 1904, após uma derrota por 2 a 1 para o Hamburger SV na Bundesliga. O Köln também empatou por 1 a 1 com o Werder Bremen e sofreu uma pesada derrota por 4 a 1 para o VfB Stuttgart pelo campeonato nesse período. Sua única vitória foi por 3 a 2 sobre o Hoffenheim. Nesses cinco jogos, o Köln marcou nove gols e sofreu dez.

O Bayer Leverkusen venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, e a equipe também venceu o NK Celje por 2 a 0 na Liga Europa. A vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin pelo campeonato foi o resultado mais expressivo dessa sequência, embora o Leverkusen tenha sofrido uma derrota por 3 a 2 para o Elversberg na rodada de abertura. O Leverkusen marcou dez gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

KOE

KOE - Sequência

FCK
E2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
B04

B04 - Sequência

LCH
V0-4
SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
D3-0
FCN
V5-2
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

FC Köln x Bayer Leverkusen: retrospecto recente do confronto direto

O Bayer Leverkusen dominou os confrontos recentes entre as duas equipes. O encontro mais recente no RheinEnergieSTADION terminou com vitória do Leverkusen por 1 a 2 pela Bundesliga, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o Leverkusen venceu quatro vezes, enquanto o Köln ainda não conquistou uma vitória nessa sequência. O retrospecto do Leverkusen inclui uma vitória por 2 a 0 na Bundesliga, uma vitória por 3 a 2 na Copa da Alemanha e uma vitória por 3 a 0 que remonta a outubro de 2023, o que faz da equipe a clara favorita com base nos resultados recentes.

Confrontos

ColôniaEmpateBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
Copa da Alemanha
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Colônia badge
Colônia
KOE
2
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FJ
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
1Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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