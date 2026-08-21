Pela segunda temporada seguida, o Everton iniciou sua campanha em casa no Hill Dickinson Stadium com vitória. Depois de vencer o Crystal Palace por 2 a 0 na estreia da liga, a equipe agora tenta manter o embalo em seus domínios quando recebe o Manchester United pela terceira rodada, no domingo, 6 de setembro.

É preciso voltar a abril de 2022 para encontrar a última vez em que o Everton levou a melhor sobre o Manchester United em Merseyside, com Anthony Gordon marcando o único gol da partida naquele dia.

No entanto, o Everton pode se animar com sua boa atuação em casa na abertura da temporada e também com o fato de o Manchester United não ter conseguido render quando foi visto pela última vez atuando fora de casa.

Você pode se juntar à multidão no Hill Dickinson neste setembro para um dos maiores jogos da temporada para o Everton. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo Everton x Manchester United pela Premier League?

Everton x Manchester United acontece no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, no domingo, 6 de setembro, com início previsto para as 14h no horário BST.

Premier League - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Manchester United pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes para partidas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem utilizar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se inscrevem durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para jogos da Premier League.

Se você estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Manchester United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em diferentes faixas para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível máximo, com a pontuação de fidelidade mais alta. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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