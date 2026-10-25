Quando se fala das grandes rivalidades do futebol inglês, o clássico de Merseyside entre Liverpool e Everton sempre aparece entre os principais. O confronto mobiliza torcedores há gerações e continuará a fazê-lo por muitos anos.

O próximo duelo entre Everton e Liverpool acontece no Hill Dickinson Stadium no domingo, 29 de novembro, e você já pode comprar ingressos para a partida.

Com nomes como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski previstos para entrar em campo, o novo encontro entre os dois gigantes de Merseyside promete ser mais uma ocasião imperdível.

Mas como acompanhar de perto todas as emoções do clássico? A GOAL apresenta todas as opções de ingressos para Everton x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o próximo clássico de Merseyside?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (localização) Domingo, 29 de novembro Premier League: Everton x Liverpool (12h GMT) Ingressos Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 ou 31 de janeiro Premier League: Liverpool x Everton (a definir) Ingressos Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League

Os ingressos oficiais para Everton x Liverpool pela Premier League, em 29 de novembro, podem ser comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes ou por meio de um parceiro de viagens autorizado. Como era de se esperar, praticamente não há venda ao público em geral para este clássico de Merseyside, que tem alta procura.

Torcedores da casa (cota do Everton) : Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos eletrônicos do Everton. Para ter direito à compra, é preciso ser sócio ativo do clube.

Torcedores visitantes (cota do Liverpool) : Os ingressos oficiais para visitantes são vendidos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do Liverpool FC a torcedores que atendam a critérios específicos de créditos por jogos fora de casa.

Modalidade de compra / grupo de torcedores Início da venda Forma de distribuição dos ingressos Sorteio para a torcida do Everton (sócios Forever Blue+) Segunda-feira, 2 de novembro Os sócios participam de um sorteio cujas inscrições terminam na sexta-feira, 6 de novembro Venda para sócios do Everton em geral (Forever Blue) Após o fim do sorteio Eventuais ingressos devolvidos ou restantes são vendidos aos sócios Forever Blue em geral por ordem de chegada. Cota visitante do Liverpool (torcedores que atendem aos critérios) Segunda-feira, 9 de novembro Torcedores com direito à compra e um link exclusivo podem comprar online das 13h às 17h

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Everton x Liverpool, o clássico de Merseyside, no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Everton x Liverpool pela Premier League?

Os ingressos oficiais para o clássico de Merseyside entre Everton e Liverpool no Hill Dickinson Stadium pertencem à categoria A do Everton.

Os preços oficiais dos ingressos comuns para adultos da torcida da casa variam de £ 55 a £ 75, enquanto os ingressos para visitantes têm preço máximo de £ 30, conforme o valor padrão da Premier League.

Confira abaixo os preços oficiais dos ingressos por categoria para um jogo da categoria A da Premier League no estádio do Everton:

Setor e arquibancada Preço para adultos Ingressos com desconto Arquibancadas Leste e Oeste (laterais do campo) £ 75 £ 52 a £ 56 Arquibancada Sul (setor mais animado da torcida da casa / anel superior) £ 71 £ 52 Arquibancada Norte (setor da torcida da casa atrás do gol) £ 67 £ 50 Setor família £ 55 a £ 63 £ 19

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Hill Dickinson Stadium

O Hill Dickinson Stadium é o moderno estádio do Everton Football Club, com capacidade para 52.769 pessoas, localizado à beira da água em Bramley-Moore Dock, às margens do rio Mersey, em Liverpool.

Inaugurado oficialmente em 2025, ele pôs fim à relação de 133 anos do Everton com o Goodison Park e é um dos estádios mais avançados tecnologicamente e mais marcantes do ponto de vista arquitetônico no esporte britânico.

Por mais de duas décadas, o Everton buscou ativamente um substituto moderno para o Goodison Park, cercado pela área urbana. Após o fracasso dos projetos em King’s Dock e Kirkby, o clube garantiu em 2017 o terreno parcialmente abandonado de Bramley-Moore Dock. As obras começaram em agosto de 2021 e foram concluídas em dezembro de 2024.

Momentos marcantes no Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1 a 2 Wigan sub-18 (fevereiro de 2025) : O primeiro evento-teste do estádio, diante de 10.000 torcedores. O reserva Ray Robert marcou o primeiro gol do Everton no local.

Everton 2 a 0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : O primeiro jogo oficial pela Premier League. Iliman Ndiaye marcou o histórico primeiro gol do clube na competição no estádio, após assistência de Jack Grealish.

Super League Magic Weekend (julho de 2026) : Um grande festival de rugby league de dois dias que atraiu um público recorde de 82.925 torcedores ao longo do fim de semana.

Sede da Euro 2028: O estádio já foi escolhido como uma das principais sedes da próxima Euro 2028 da Uefa e está previsto para receber quatro jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

Everton x Liverpool: tudo o que você precisa saber sobre o clássico de Merseyside

Everton x Liverpool: retrospecto recente do clássico de Merseyside

O clássico de Merseyside é um dos confrontos mais tradicionais, apaixonantes e disputados do futebol mundial. Jogado entre Liverpool e Everton, é o clássico da primeira divisão inglesa disputado ininterruptamente há mais tempo, em todas as temporadas desde 1962/63.

Considerando os encontros mais recentes, o Liverpool leva vantagem no retrospecto geral. Dos 248 jogos disputados entre os dois times, o Liverpool venceu 102, o Everton ganhou 68 e houve 78 empates.

O confronto mais recente entre os rivais da cidade aconteceu em abril de 2026, quando o Liverpool venceu o Everton por 2 a 1 no primeiro clássico de Merseyside disputado no novo Hill Dickinson Stadium do Everton.



