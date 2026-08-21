Como conseguir ingressos para Everton x Ipswich Town: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Os torcedores do Everton com boa memória vão se lembrar de um emocionante empate em 2 a 2 quando o Ipswich Town visitou Goodison, em maio de 2025. As equipes vão se enfrentar novamente na Premier League, desta vez no Hill Dickinson Stadium, é claro, no sábado, 19 de setembro. Você pode reservar ingressos hoje.

O Everton começou bem a nova campanha com uma vitória em casa sobre o Crystal Palace na liga e, na sequência, despachou o Preston North End na Carabao Cup. O fato de ter saído sem sofrer gols nas duas partidas também deve ter agradado o técnico dos Toffees, David Moyes.

Recém-promovido, o Ipswich Town também espera construir sobre as bases sólidas estabelecidas neste mês de agosto. Assim como o Everton, o time de Suffolk também garantiu vitórias de estreia na Premier League e na Carabao Cup.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Everton x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Everton e Ipswich Town pela Premier League?

Everton x Ipswich Town acontece no Hill Dickinson Stadium (Liverpool), no sábado, 19 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

Premier League - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os sócios que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é sócio praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente são vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada do mais alto nível, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para sócios.

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