Como conseguir ingressos para Everton x Crystal Palace: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

O Everton inicia sua campanha na Premier League em casa, no Hill Dickinson Stadium, no sábado, 22 de agosto. O Crystal Palace, sob o comando do novo técnico Pierre Sage, será o primeiro adversário dos Toffees.

Os torcedores que lotaram o Hill Dickinson na temporada passada puderam acompanhar alguns confrontos de tirar o fôlego. Houve 3+ gols em cada um dos últimos quatro jogos de Premier League disputados no estádio, e a torcida do Everton vai esperar mais do mesmo nos próximos meses, com a esperança de muitas vitórias em casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo de Premier League entre Everton e Crystal Palace?

Everton x Crystal Palace começa às 15h00 BST de sábado, 22 de agosto de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Junior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Os assentos centrais nas laterais do campo e nos níveis inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos níveis superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para a torcida visitante são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

Retrospecto recente do confronto

Notícias das equipes e elencos

EVE CRY Lesões e suspensões 42 T. Iroegbunam Nenhum jogador afastado