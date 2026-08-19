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Como conseguir ingressos para Everton x Crystal Palace: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

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Everton
Crystal Palace

Veja como você pode estar a caminho do Hill Dickinson para a estreia do Everton na Premier League

O Everton inicia sua campanha na Premier League em casa, no Hill Dickinson Stadium, no sábado, 22 de agosto. O Crystal Palace, sob o comando do novo técnico Pierre Sage, será o primeiro adversário dos Toffees.

Os torcedores que lotaram o Hill Dickinson na temporada passada puderam acompanhar alguns confrontos de tirar o fôlego. Houve 3+ gols em cada um dos últimos quatro jogos de Premier League disputados no estádio, e a torcida do Everton vai esperar mais do mesmo nos próximos meses, com a esperança de muitas vitórias em casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo de Premier League entre Everton e Crystal Palace?

Everton x Crystal Palace começa às 15h00 BST de sábado, 22 de agosto de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

crest
Premier League - Rodada 1
Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela determinada, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Junior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Os assentos centrais nas laterais do campo e nos níveis inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos níveis superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para a torcida visitante são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

EVE

EVE - Sequência

STK
D1-0
HSV
V1-2
STU
D3-1
NEW
V3-1
LIL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRY

CRY - Sequência

FAM
V0-0
RCL
D3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

EvertonEmpateCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Everton x Crystal Palace

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formação
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoM. RoehlM. RoehlH. HackneyH. HackneyH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallI. NdiayeI. NdiayeT. BarryT. BarryD. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotC. RiadC. RiadC. RichardsC. RichardsT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahA. WhartonA. WhartonD. KamadaD. KamadaD. MunozD. MunozD. McNeilD. McNeilJ. MatetaJ. Mateta
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Everton

Time titular

Crystal Palace

Reservas

Técnico

  • D. Moyes
  • P. Sage
Everton

Lesões e suspensões

Crystal Palace

Nenhum jogador afastado

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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