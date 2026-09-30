Como conseguir ingressos para Everton x Chelsea: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Everton enfrenta o Chelsea no sábado, 17 de outubro de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Historicamente, o Chelsea leva vantagem no retrospecto geral do confronto direto, com 78 vitórias, contra 61 triunfos do Everton, além de 57 empates. No encontro mais recente entre os times, em 21 de março de 2026, o Everton teve uma atuação decisiva ao derrotar o Chelsea por 3 a 0 no Hill Dickinson Stadium.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Everton x Chelsea pela Premier League?

Everton x Chelsea acontece no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Chelsea pela Premier League?

Para comprar ingressos para Everton x Chelsea, siga os métodos padrão de compra pelos canais oficiais dos clubes:

1. Programa oficial de sócio do clube

Para comprar ingressos gerais pelos canais oficiais do clube, normalmente é preciso ter uma associação oficial:

Torcedores do Everton (setor mandante): Faça a inscrição em um programa oficial de associação do Everton, como Forever Blue ou Forever Blue+. Os membros têm acesso prioritário à venda de ingressos e às inscrições em sorteios cerca de 4 a 6 semanas antes do dia da partida.

Torcedores do Chelsea (setor visitante): Os ingressos para visitantes são distribuídos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Chelsea. A prioridade é dada aos detentores de season ticket e aos membros, com base nos pontos de fidelidade acumulados.

2. Hospitalidade oficial e pacotes de dia de jogo

Se você não tem associação com o clube, os pacotes de hospitalidade oferecem acesso garantido:

VIP de dia de jogo e hospitalidade: Compre assentos premium, refeições ou pacotes de lounge diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube mandante.

Pacotes oficiais de viagem/hotel: Parceiros terceirizados autorizados, como a Sportsbreaks, vendem pacotes combinados que incluem ingressos oficiais para o jogo e hospedagem em hotéis locais.

3. Venda geral e plataformas de revenda

Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm lugares anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Venda geral: Quaisquer ingressos restantes são colocados à venda para o público em geral no site do clube, embora jogos da Premier League com alta demanda raramente cheguem à venda geral.

Quanto custam os ingressos para Everton x Chelsea pela Premier League?

Os preços dos ingressos para jogos de Everton x Chelsea pela Premier League variam de acordo com a categoria, o canal de compra e o setor do estádio:

Ingresso oficial comum (valor de face): Os ingressos padrão de adulto para o dia do jogo, comprados diretamente pelos canais oficiais do clube, variam de £55 a £75 . Os ingressos com desconto, para jovens, adultos jovens e idosos, geralmente custam menos.

Pacotes oficiais de dia de jogo e viagem: As opções combinadas, incluindo hospedagem em hotel ou experiências oficiais, geralmente começam em £199,50 por pessoa .

Pacotes de hospitalidade: Os pacotes premium com assentos VIP e lounge variam de £399 a £525+ por pessoa.

Mercado secundário de revenda: Devido à alta demanda, os ingressos anunciados em plataformas secundárias, como a StubHub, normalmente começam em torno de £99 a £165 , com os preços médios subindo de acordo com a localização do assento e a demanda.

Everton x Chelsea pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Everton e Chelsea

O Everton soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e cinco sofridos. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Manchester United na Premier League, e o time também empatou por 1 a 1 com o Bournemouth na semana anterior. O destaque dessa sequência foi a vitória por 4 a 0 sobre o Preston North End na Copa da Liga Inglesa, enquanto a única derrota veio em um amistoso de pré-temporada contra o Lille.

O Chelsea venceu três dos últimos cinco jogos, perdeu um e não empatou nenhum, com 16 gols marcados e nove sofridos nesse período. O resultado mais recente foi a vitória por 6 a 3 sobre o Leeds United na Copa da Liga Inglesa, depois da derrota por 2 a 1 para o Arsenal na Premier League. Antes disso, o Chelsea havia derrotado o Brighton por 4 a 3 e o Fulham por 3 a 2 na liga, demonstrando tanto sua força ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

Everton x Chelsea: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em março de 2026, quando o Everton venceu por 3 a 0 no Hill Dickinson Stadium pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Chelsea venceu três, o Everton um, e uma partida terminou empatada. O resultado mais dominante do Chelsea nessa sequência foi a vitória em casa por 6 a 0 em abril de 2024.