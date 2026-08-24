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Como conseguir ingressos para Espanyol x Sevilla: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Espanyol enfrenta o Sevilla em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Espanyol enfrenta o Sevilla no domingo, 6 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.

No encontro competitivo mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Sevilla conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Espanyol no Ramón Sánchez-Pizjuán. O Espanyol vai contar com a vantagem de jogar em casa para dar o troco diante de sua torcida, enquanto o Sevilla busca mais um resultado positivo fora de casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Sevilla, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Espanyol x Sevilla por LaLiga?

Espanyol x Sevilla acontece no RCDE Stadium, em Barcelona, com início marcado para o horário listado acima.

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La Liga - Rodada 4
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Como comprar ingressos para Espanyol x Sevilla por LaLiga?

Para o jogo da 4ª rodada de LaLiga entre Espanyol e Sevilla, em 6 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, os ingressos podem ser adquiridos pelos canais padrão de compra:

  • Portal oficial de ingressos do clube: Os ingressos para a partida são disponibilizados diretamente pelo serviço online de bilheteria do clube mandante antes do jogo. Sócios do clube recebem acesso prioritário antes de os ingressos restantes serem abertos para compra do público em geral.
  • Bilheteria do estádio: Quaisquer assentos restantes que não estiverem esgotados podem ser comprados presencialmente nas bilheterias do estádio antes do dia da partida.
  • Mercados secundários de revenda: Plataformas de revenda entre torcedores, comoStubHub, e marketplaces de ingressos oferecem lugares verificados para partidas de alta demanda quando os ingressos primários de admissão geral se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Espanyol x Sevilla por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Espanyol e Sevilla no RCDE Stadium variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

Bilheteria oficial e preços primários dos ingressos

  • Categoria 3 (anel superior / atrás dos gols): Aproximadamente £25 – £38 de valor de face.
  • Categoria 2 (cantos / setores inferiores atrás dos gols): Aproximadamente £43 – £73 de valor de face.
  • Categoria 1 (tribuna principal / meio-campo): Aproximadamente £77 – £130+ de valor de face.

Revenda secundária, como a StubHub

  • Lugares de entrada (aneis superiores / setores atrás do gol): Anúncios de revenda a partir de £18 – £40.
  • Lugares intermediários (cantos / anéis inferiores atrás dos gols): Anúncios de revenda variando entre £40 – £75.
  • Lugares premium e da tribuna principal: Anúncios de revenda variando entre £80 – £240+, dependendo da fileira e da visão central do meio-campo.
  • Passes VIP e de hospitalidade: Pacotes de revenda e de agregadores especializados variando entre £170 – £1.000+.

Espanyol x Sevilla por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Espanyol e Sevilla

Os últimos cinco resultados do Espanyol incluem uma vitória, uma derrota e três empates. Seu único resultado competitivo nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante em LaLiga, em 16 de agosto, enquanto seus compromissos de pré-temporada renderam uma derrota por 3 a 1 para o Coventry City e um empate por 3 a 3 com o Middlesbrough. Os dois amistosos restantes terminaram empatados: 2 a 2 contra o Burnley e 1 a 1 contra o Sabadell.

Os últimos cinco jogos do Sevilla renderam quatro vitórias e uma derrota. A equipe de Luis Garcia venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 na estreia em LaLiga, em 15 de agosto, e também conquistou vitórias sobre FC Utrecht e NEC Nijmegen na pré-temporada. Sua única derrota ao longo desses cinco jogos foi contra o Bayer Leverkusen, por 2 a 1, em um amistoso no dia 8 de agosto. O Sevilla mostrou capacidade consistente de vencer partidas nessa sequência.

ESP

ESP - Sequência

MID
E3-3
COV
D3-1
LEV
V3-0
RMA
D1-2
RSO
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SEV

SEV - Sequência

UTR
V0-1
B04
D2-1
RAY
V2-1
ATH
V1-3
ATM
D1-3
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Espanyol x Sevilla: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 2 a 1 para o Sevilla em seu estádio, por LaLiga, em 9 de maio de 2026. Antes disso, o Espanyol venceu o duelo do turno por 2 a 1 no RCDE Stadium, em novembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, cada equipe conquistou duas vitórias, com um empate, 1 a 1 em Sevilla em janeiro de 2025, completando o retrospecto.

Confrontos

EspanyolEmpateSevilla
1
1
3
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Espanyol e Sevilla

Na atual tabela de LaLiga, o Espanyol está em segundo lugar e o Sevilla é o quarto.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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