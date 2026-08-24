Espanyol enfrenta o Sevilla no domingo, 6 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.

No encontro competitivo mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Sevilla conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Espanyol no Ramón Sánchez-Pizjuán. O Espanyol vai contar com a vantagem de jogar em casa para dar o troco diante de sua torcida, enquanto o Sevilla busca mais um resultado positivo fora de casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Sevilla, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Espanyol x Sevilla por LaLiga?

Espanyol x Sevilla acontece no RCDE Stadium, em Barcelona, com início marcado para o horário listado acima.

La Liga - Rodada 4 6 de set. de 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Espanyol x Sevilla por LaLiga?

Para o jogo da 4ª rodada de LaLiga entre Espanyol e Sevilla, em 6 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, os ingressos podem ser adquiridos pelos canais padrão de compra:

Portal oficial de ingressos do clube: Os ingressos para a partida são disponibilizados diretamente pelo serviço online de bilheteria do clube mandante antes do jogo. Sócios do clube recebem acesso prioritário antes de os ingressos restantes serem abertos para compra do público em geral.

Bilheteria do estádio: Quaisquer assentos restantes que não estiverem esgotados podem ser comprados presencialmente nas bilheterias do estádio antes do dia da partida.

Mercados secundários de revenda: Plataformas de revenda entre torcedores, como StubHub , e marketplaces de ingressos oferecem lugares verificados para partidas de alta demanda quando os ingressos primários de admissão geral se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Espanyol x Sevilla por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Espanyol e Sevilla no RCDE Stadium variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

Bilheteria oficial e preços primários dos ingressos

Categoria 3 (anel superior / atrás dos gols): Aproximadamente £25 – £38 de valor de face.

Categoria 2 (cantos / setores inferiores atrás dos gols): Aproximadamente £43 – £73 de valor de face.

Categoria 1 (tribuna principal / meio-campo): Aproximadamente £77 – £130+ de valor de face.

Revenda secundária, como a StubHub

Lugares de entrada (aneis superiores / setores atrás do gol): Anúncios de revenda a partir de £18 – £40 .

Lugares intermediários (cantos / anéis inferiores atrás dos gols): Anúncios de revenda variando entre £40 – £75 .

Lugares premium e da tribuna principal: Anúncios de revenda variando entre £80 – £240+ , dependendo da fileira e da visão central do meio-campo.

Passes VIP e de hospitalidade: Pacotes de revenda e de agregadores especializados variando entre £170 – £1.000+ .

Espanyol x Sevilla por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Espanyol e Sevilla

Os últimos cinco resultados do Espanyol incluem uma vitória, uma derrota e três empates. Seu único resultado competitivo nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante em LaLiga, em 16 de agosto, enquanto seus compromissos de pré-temporada renderam uma derrota por 3 a 1 para o Coventry City e um empate por 3 a 3 com o Middlesbrough. Os dois amistosos restantes terminaram empatados: 2 a 2 contra o Burnley e 1 a 1 contra o Sabadell.

Os últimos cinco jogos do Sevilla renderam quatro vitórias e uma derrota. A equipe de Luis Garcia venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 na estreia em LaLiga, em 15 de agosto, e também conquistou vitórias sobre FC Utrecht e NEC Nijmegen na pré-temporada. Sua única derrota ao longo desses cinco jogos foi contra o Bayer Leverkusen, por 2 a 1, em um amistoso no dia 8 de agosto. O Sevilla mostrou capacidade consistente de vencer partidas nessa sequência.

Espanyol x Sevilla: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 2 a 1 para o Sevilla em seu estádio, por LaLiga, em 9 de maio de 2026. Antes disso, o Espanyol venceu o duelo do turno por 2 a 1 no RCDE Stadium, em novembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, cada equipe conquistou duas vitórias, com um empate, 1 a 1 em Sevilla em janeiro de 2025, completando o retrospecto.

Classificação de Espanyol e Sevilla

Na atual tabela de LaLiga, o Espanyol está em segundo lugar e o Sevilla é o quarto.