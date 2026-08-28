Espanyol enfrenta o Elche na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.

O Espanyol chega para o confronto buscando aproveitar o fator casa e garantir pontos importantes no início da temporada na tabela da liga. Enquanto isso, o Elche tentará reagir à sua fase recente e conquistar sua primeira vitória neste confronto desde outubro de 2021.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Espanyol x Elche por LaLiga?

Espanyol x Elche começa no RCDE Stadium, em Barcelona, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.

La Liga - Rodada 7 18 de set. de 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por canais oficiais ou plataformas secundárias de ingressos confiáveis:

Site oficial do CA Osasuna e bilheteria: O principal e mais confiável local para comprar ingressos para o setor mandante é diretamente pelo portal de ingressos do site oficial do CA Osasuna ou na bilheteria do estádio El Sadar, em Pamplona, antes do dia do jogo. As vendas oficiais para o público em geral normalmente abrem de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial, depois que os sócios do clube completam sua janela de prioridade.

Agregadores de marketplaces secundários: Se os ingressos se esgotarem no site oficial, você pode comparar assentos em marketplaces de revenda em plataformas agregadoras como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano no estádio El Sadar variam com base no canal de compra e na categoria de assento:

Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente com o CA Osasuna, os preços padrão dos ingressos para o público em geral normalmente variam de €35 a €80 , dependendo do setor (fundos, arquibancadas de canto, arquibancada principal ou assentos premium centrais).

Marketplaces secundários: Em sites agregadores de revenda de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de €42 a €50 para assentos padrão, com preços médios ficando mais altos dependendo da disponibilidade, da localização do assento e da demanda.

Espanyol x Elche por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Espanyol e Elche

O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu melhor resultado nesse período foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante em LaLiga, em 16 de agosto, enquanto sua apresentação mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid, em 22 de agosto. A pré-temporada teve um empate por 3 a 3 com o Middlesbrough e um empate por 2 a 2 com o Burnley, sendo a derrota por 3 a 1 para o Coventry City o outro resultado. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, registrando um empate em LaLiga e três empates na pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona, em 23 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura da liga. O Elche empatou por 2 a 2 com o Cordoba, por 2 a 2 com o Al-Ain e por 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação de pré-temporada. Nessas cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.

Espanyol x Elche: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 1º de março de 2026, quando a partida no estádio do Elche terminou em 2 a 2. Antes disso, o Espanyol venceu por 1 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos deste conjunto de dados, que abrangem LaLiga e Segunda Division, o Espanyol venceu duas vezes e o Elche venceu uma, com dois empates completando o retrospecto.