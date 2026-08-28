Espanyol enfrenta o Elche na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no RCDE Stadium, em Barcelona.
O Espanyol chega para o confronto buscando aproveitar o fator casa e garantir pontos importantes no início da temporada na tabela da liga. Enquanto isso, o Elche tentará reagir à sua fase recente e conquistar sua primeira vitória neste confronto desde outubro de 2021.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Espanyol x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Espanyol x Elche por LaLiga?
Espanyol x Elche começa no RCDE Stadium, em Barcelona, com o horário exato confirmado nos detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?
Você pode comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por canais oficiais ou plataformas secundárias de ingressos confiáveis:
- Site oficial do CA Osasuna e bilheteria: O principal e mais confiável local para comprar ingressos para o setor mandante é diretamente pelo portal de ingressos do site oficial do CA Osasuna ou na bilheteria do estádio El Sadar, em Pamplona, antes do dia do jogo. As vendas oficiais para o público em geral normalmente abrem de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial, depois que os sócios do clube completam sua janela de prioridade.
- Agregadores de marketplaces secundários: Se os ingressos se esgotarem no site oficial, você pode comparar assentos em marketplaces de revenda em plataformas agregadoras como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano no estádio El Sadar variam com base no canal de compra e na categoria de assento:
- Ingressos oficiais do clube (valor de face): Diretamente com o CA Osasuna, os preços padrão dos ingressos para o público em geral normalmente variam de €35 a €80, dependendo do setor (fundos, arquibancadas de canto, arquibancada principal ou assentos premium centrais).
- Marketplaces secundários: Em sites agregadores de revenda de ingressos, como a StubHub, os preços geralmente começam em torno de €42 a €50 para assentos padrão, com preços médios ficando mais altos dependendo da disponibilidade, da localização do assento e da demanda.
Espanyol x Elche por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Espanyol e Elche
O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu melhor resultado nesse período foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Levante em LaLiga, em 16 de agosto, enquanto sua apresentação mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid, em 22 de agosto. A pré-temporada teve um empate por 3 a 3 com o Middlesbrough e um empate por 2 a 2 com o Burnley, sendo a derrota por 3 a 1 para o Coventry City o outro resultado. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.
O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, registrando um empate em LaLiga e três empates na pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona, em 23 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura da liga. O Elche empatou por 2 a 2 com o Cordoba, por 2 a 2 com o Al-Ain e por 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação de pré-temporada. Nessas cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.
Espanyol x Elche: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 1º de março de 2026, quando a partida no estádio do Elche terminou em 2 a 2. Antes disso, o Espanyol venceu por 1 a 0 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos deste conjunto de dados, que abrangem LaLiga e Segunda Division, o Espanyol venceu duas vezes e o Elche venceu uma, com dois empates completando o retrospecto.
Confrontos
Classificação de Espanyol x Elche
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D