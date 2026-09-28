Como conseguir ingressos para Espanha x Croácia: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A atual campeã mundial Espanha abre sua campanha na UEFA Nations League 2026/27 contra a Croácia, em Sevilha, antes de as duas seleções se reencontrarem apenas uma semana depois, em Split. As duas partidas fazem parte de uma agenda pesada do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e Tchéquia, e este confronto duplo logo no início tem muito peso, dado o nível dos dois lados.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Espanha x Croácia, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Espanha x Croácia pela Liga A da UEFA Nations League?

Espanha x Croácia começa no Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, em 26 de setembro de 2026, com o horário exato local ainda a ser confirmado pela UEFA.

Liga das Nações A - Rodada 2 29 de set. de 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Onde comprar ingressos para Espanha x Croácia?

Os ingressos para o jogo em Sevilha foram disponibilizados inicialmente pelos canais oficiais de venda da RFEF, com prioridade para membros da federação antes de a partida esgotar completamente. Os canais oficiais da federação croata (HNS) são o equivalente como primeiro destino para o jogo fora de casa, em Split.

Dado o quão rapidamente o jogo em Sevilha esgotou, é altamente recomendável comprar com antecedência para a partida fora de casa em Split também, especialmente com o perfil crescente da Espanha desde o título da Copa do Mundo.

Quanto custam os ingressos para Espanha x Croácia?

Os preços oficiais para o jogo em Sevilha foram definidos pelos canais de venda da RFEF antes de a partida se esgotar na fonte. A precificação oficial da HNS vale para o jogo em Split da mesma forma.

Sevilha (esgotado na fonte): sem inventário oficial restante, os preços de revenda no mercado secundário estão bem acima do valor de face, dado o tamanho da demanda em torno do sucesso da Espanha na Copa do Mundo

Assentos mais baratos em Split: a partir de cerca de €45 a €60, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários em Split: geralmente entre €90 e €160, oferecendo uma visão mais clara ao longo das laterais

Assentos premium em Split: a partir de €250 para torcedores que querem a melhor visão disponível

O StubHub é o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas. Como em qualquer partida envolvendo a campeã mundial, os preços podem mudar rapidamente, então garantir um lugar o quanto antes é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Espanha x Croácia pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Forma de Espanha e Croácia

A Espanha chega para esta partida com cinco vitórias nos seus últimos cinco jogos, todos na Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu a Argentina por 1 a 0 na final e antes derrotou a Áustria por 3 a 0, Portugal por 1 a 0, Bélgica por 2 a 1 e França por 2 a 0. Ao longo dessas cinco partidas, a Espanha marcou sete gols e não sofreu nenhum, mantendo a baliza invicta em todos os jogos.

Os últimos cinco resultados da Croácia são mais variados. A seleção venceu três e perdeu dois, sendo seu jogo mais recente uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes, no torneio, venceu Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0, mas também perdeu por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos. A Croácia marcou sete gols e sofreu nove ao longo dessas cinco partidas.

Espanha x Croácia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções foi na Euro 2024, quando a Espanha venceu por 3 a 0. Antes disso, os dois times empataram por 0 a 0 em um jogo da Nations League em junho de 2023. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha tem o retrospecto mais forte, com sua vitória mais enfática sendo um triunfo por 6 a 0 em casa na Nations League, em setembro de 2018. Os cinco encontros produziram 19 gols no total.



