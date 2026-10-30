A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto decisivo: a Escócia se prepara para enfrentar a Macedônia do Norte em uma partida importante do Grupo E. As duas seleções buscam ganhar vantagem no grupo, o que torna o duelo imperdível para torcedores de toda a Europa.

Com um histórico de partidas acirradas entre as duas seleções, a expectativa é de uma atmosfera eletrizante no estádio. Os torcedores podem esperar um jogo físico, com ataques de um lado a outro, enquanto pontos importantes para o acesso e para a classificação no torneio estarão em disputa.

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Quando começa Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Escócia x Macedônia do Norte será disputado no Hampden Park, em Glasgow, com horário de início ainda a confirmar.

Liga das Nações B - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Hampden Park

Onde comprar ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

A distribuição oficial de ingressos para esta partida da Liga das Nações da UEFA é feita diretamente pelo portal online da associação de futebol anfitriã, que oferece acesso à venda inicial para o público em geral. Os torcedores devem se cadastrar com antecedência na plataforma oficial para garantir ingressos comuns antes que a carga disponível se esgote.

Se o período inicial de vendas terminar ou os lugares se esgotarem na plataforma oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Escócia x Macedônia do Norte?

Os ingressos comuns para uma única partida no portal oficial de vendas custam a partir de aproximadamente € 35, dependendo do setor e da categoria escolhidos.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em cerca de € 90 por lugar quando os ingressos comuns da venda inicial se esgotam.

Escócia x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Escócia e Macedônia do Norte

A Escócia venceu três dos últimos cinco jogos, com duas derrotas e nenhum empate nesse período. Os resultados mais recentes vieram na Copa do Mundo, quando perdeu por 3 a 0 para o Brasil e por 1 a 0 para Marrocos. Antes desses tropeços, venceu o Haiti por 1 a 0 e Curaçao por 4 a 1, mostrando sua força ofensiva quando está em um bom dia. Nessas cinco partidas, a Escócia marcou seis gols e sofreu cinco.

A Macedônia do Norte tem encontrado dificuldades para manter a regularidade: venceu apenas um dos últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu dois. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para a Turquia, e a equipe também perdeu por 4 a 0 para a Dinamarca nas eliminatórias da Copa do Mundo. Uma derrota por 7 a 1 para o País de Gales, mais cedo na campanha, foi o resultado mais pesado nesse período. A Macedônia do Norte marcou apenas um gol e sofreu 15 nessas cinco partidas.

Escócia x Macedônia do Norte: retrospecto recente

O encontro mais recente entre as duas seleções ocorreu em setembro de 2013, quando a Escócia venceu a Macedônia do Norte fora de casa por 2 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo. Nos últimos quatro confrontos diretos registrados, a Escócia leva vantagem, com duas vitórias contra uma da Macedônia do Norte, além de um empate. A vitória escocesa por 2 a 0 em casa, em 2009, segue como seu resultado mais expressivo nesse histórico.