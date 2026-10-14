O Elversberg recebe o Mainz 05 na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Elversberg.
O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em agosto de 2023, pela Copa da Alemanha, quando o Mainz venceu por 1 a 0 fora de casa. Em seus jogos recentes pela liga, o Elversberg empatou por 0 a 0 com o Schalke 04, enquanto o Mainz conquistou uma vitória convincente por vários gols de diferença.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elversberg x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?
Elversberg x Mainz 05 será disputado na Ursapharm-Arena, em Elversberg, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Elversberg e Mainz 05, há várias opções, dependendo da sua preferência pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- A compra diretamente pelos portais oficiais de ingressos do SV Elversberg ou do 1. FSV Mainz 05 é a opção mais segura e confiável, especialmente para quem tem ingressos de temporada, é sócio dos clubes ou procura lugares nos setores reservados à torcida visitante.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Elversberg e 1. FSV Mainz 05 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setor em pé (Stehplatz): Geralmente custa de € 15 a € 25 e oferece a experiência tradicional de assistir ao jogo em pé para torcedores da casa ou visitantes.
- Ingressos para lugares sentados (Sitzplatz): As categorias padrão de assentos normalmente custam de € 35 a € 70, dependendo do bloco e da vista na Ursapharm-Arena.
- Cota do setor visitante: Os ingressos para torcedores visitantes do Mainz, distribuídos pelas cotas de sócios controladas pelos clubes, geralmente custam cerca de € 18 a € 50.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda:
- Assentos de revenda mais baratos: Começam em torno de € 300 a € 350 para lugares muito procurados quando as cotas iniciais se esgotam.
- Assentos premium e nas laterais do campo: Preços de € 400 a mais de € 1.000 para lugares privilegiados.
Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Elversberg e Mainz 05
O Elversberg registrou uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos quatro jogos oficiais pela Bundesliga. Sua partida mais recente na liga terminou em 0 a 0 contra o Schalke 04. O melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 3 a 2 em casa sobre o Bayer Leverkusen, e a equipe também conquistou uma vitória por 4 a 3 fora de casa contra o Borussia Moenchengladbach. Uma derrota em amistoso para o Waldhof Mannheim, em 24 de setembro, não entra em seu retrospecto na liga. A equipe mostrou que consegue marcar muitos gols, mas também sofreu gols em várias dessas partidas.
O Mainz 05 venceu três de seus últimos cinco jogos oficiais, empatou um e perdeu outro. Seu resultado mais recente na Bundesliga foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Moenchengladbach, e a equipe também goleou o Hamburger SV por 5 a 0 como visitante. Sua única derrota na liga nesse período foi para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1. Nessas cinco partidas, o Mainz marcou 13 gols e sofreu oito.
Elversberg x Mainz 05: retrospecto recente do confronto
Os dois clubes se enfrentaram duas vezes pela Copa da Alemanha, e o Mainz leva vantagem nesse retrospecto limitado. O confronto mais recente ocorreu em agosto de 2023, quando o Mainz venceu o Elversberg por 1 a 0 fora de casa. O duelo anterior, em agosto de 2021, terminou em 2 a 2. Este jogo da Bundesliga representa um novo capítulo entre os clubes nessa competição.