O Elversberg recebe o Mainz 05 na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Elversberg.

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em agosto de 2023, pela Copa da Alemanha, quando o Mainz venceu por 1 a 0 fora de casa. Em seus jogos recentes pela liga, o Elversberg empatou por 0 a 0 com o Schalke 04, enquanto o Mainz conquistou uma vitória convincente por vários gols de diferença.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elversberg x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Elversberg x Mainz 05 será disputado na Ursapharm-Arena, em Elversberg, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 8 30 de out. de 2026 - 15:30 Ursapharm-Arena

Como comprar ingressos para Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Elversberg e Mainz 05, há várias opções, dependendo da sua preferência pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

A compra diretamente pelos portais oficiais de ingressos do SV Elversberg ou do 1. FSV Mainz 05 é a opção mais segura e confiável, especialmente para quem tem ingressos de temporada, é sócio dos clubes ou procura lugares nos setores reservados à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Elversberg e 1. FSV Mainz 05 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor em pé (Stehplatz): Geralmente custa de € 15 a € 25 e oferece a experiência tradicional de assistir ao jogo em pé para torcedores da casa ou visitantes.

Ingressos para lugares sentados (Sitzplatz): As categorias padrão de assentos normalmente custam de € 35 a € 70 , dependendo do bloco e da vista na Ursapharm-Arena.

Cota do setor visitante: Os ingressos para torcedores visitantes do Mainz, distribuídos pelas cotas de sócios controladas pelos clubes, geralmente custam cerca de € 18 a € 50 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Assentos de revenda mais baratos: Começam em torno de € 300 a € 350 para lugares muito procurados quando as cotas iniciais se esgotam.

Assentos premium e nas laterais do campo: Preços de € 400 a mais de € 1.000 para lugares privilegiados.

Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elversberg e Mainz 05

O Elversberg registrou uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos quatro jogos oficiais pela Bundesliga. Sua partida mais recente na liga terminou em 0 a 0 contra o Schalke 04. O melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 3 a 2 em casa sobre o Bayer Leverkusen, e a equipe também conquistou uma vitória por 4 a 3 fora de casa contra o Borussia Moenchengladbach. Uma derrota em amistoso para o Waldhof Mannheim, em 24 de setembro, não entra em seu retrospecto na liga. A equipe mostrou que consegue marcar muitos gols, mas também sofreu gols em várias dessas partidas.

O Mainz 05 venceu três de seus últimos cinco jogos oficiais, empatou um e perdeu outro. Seu resultado mais recente na Bundesliga foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Moenchengladbach, e a equipe também goleou o Hamburger SV por 5 a 0 como visitante. Sua única derrota na liga nesse período foi para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1. Nessas cinco partidas, o Mainz marcou 13 gols e sofreu oito.

Elversberg x Mainz 05: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes pela Copa da Alemanha, e o Mainz leva vantagem nesse retrospecto limitado. O confronto mais recente ocorreu em agosto de 2023, quando o Mainz venceu o Elversberg por 1 a 0 fora de casa. O duelo anterior, em agosto de 2021, terminou em 2 a 2. Este jogo da Bundesliga representa um novo capítulo entre os clubes nessa competição.