Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bundesliga
team-logoElversberg
Ursapharm-Arena
team-logoMainz
Book Elversberg vs Mainz 05 Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Elversberg x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Elversberg
Mainz
Bundesliga

Elversberg enfrenta o Mainz 05 na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

O Elversberg recebe o Mainz 05 na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, na Ursapharm-Arena, em Elversberg.

O confronto oficial mais recente entre as equipes ocorreu em agosto de 2023, pela Copa da Alemanha, quando o Mainz venceu por 1 a 0 fora de casa. Em seus jogos recentes pela liga, o Elversberg empatou por 0 a 0 com o Schalke 04, enquanto o Mainz conquistou uma vitória convincente por vários gols de diferença.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Elversberg x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Elversberg x Mainz 05 será disputado na Ursapharm-Arena, em Elversberg, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

crest
Bundesliga - Rodada 8
Ursapharm-Arena

Como comprar ingressos para Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Elversberg e Mainz 05, há várias opções, dependendo da sua preferência pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • A compra diretamente pelos portais oficiais de ingressos do SV Elversberg ou do 1. FSV Mainz 05 é a opção mais segura e confiável, especialmente para quem tem ingressos de temporada, é sócio dos clubes ou procura lugares nos setores reservados à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre SV Elversberg e 1. FSV Mainz 05 variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor em pé (Stehplatz): Geralmente custa de € 15 a € 25 e oferece a experiência tradicional de assistir ao jogo em pé para torcedores da casa ou visitantes.
  • Ingressos para lugares sentados (Sitzplatz): As categorias padrão de assentos normalmente custam de € 35 a € 70, dependendo do bloco e da vista na Ursapharm-Arena.
  • Cota do setor visitante: Os ingressos para torcedores visitantes do Mainz, distribuídos pelas cotas de sócios controladas pelos clubes, geralmente custam cerca de € 18 a € 50.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Assentos de revenda mais baratos: Começam em torno de € 300 a € 350 para lugares muito procurados quando as cotas iniciais se esgotam.
  • Assentos premium e nas laterais do campo: Preços de € 400 a mais de € 1.000 para lugares privilegiados.

Elversberg x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Elversberg e Mainz 05

O Elversberg registrou uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos quatro jogos oficiais pela Bundesliga. Sua partida mais recente na liga terminou em 0 a 0 contra o Schalke 04. O melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 3 a 2 em casa sobre o Bayer Leverkusen, e a equipe também conquistou uma vitória por 4 a 3 fora de casa contra o Borussia Moenchengladbach. Uma derrota em amistoso para o Waldhof Mannheim, em 24 de setembro, não entra em seu retrospecto na liga. A equipe mostrou que consegue marcar muitos gols, mas também sofreu gols em várias dessas partidas.

O Mainz 05 venceu três de seus últimos cinco jogos oficiais, empatou um e perdeu outro. Seu resultado mais recente na Bundesliga foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Moenchengladbach, e a equipe também goleou o Hamburger SV por 5 a 0 como visitante. Sua única derrota na liga nesse período foi para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1. Nessas cinco partidas, o Mainz marcou 13 gols e sofreu oito.

ELV

ELV - Sequência

BMG
V3-4
FCB
D1-2
S04
E0-0
WMA
D2-1
FCU
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
M05

M05 - Sequência

HSV
V0-5
SGE
D1-3
BMG
V3-4
WMA
V0-3
B04
D3-4
Gol marcado (sofrido)
16/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Elversberg x Mainz 05: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes pela Copa da Alemanha, e o Mainz leva vantagem nesse retrospecto limitado. O confronto mais recente ocorreu em agosto de 2023, quando o Mainz venceu o Elversberg por 1 a 0 fora de casa. O duelo anterior, em agosto de 2021, terminou em 2 a 2. Este jogo da Bundesliga representa um novo capítulo entre os clubes nessa competição.

Confrontos

ElversbergEmpateMainz
0
0
2
Copa da Alemanha
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Mainz badge
Mainz
M05
1
FJ
Copa da Alemanha
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
Mainz badge
Mainz
M05
2
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google