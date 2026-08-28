Elversberg enfrenta o Bayern de Munique no domingo, 13 de setembro de 2026, na URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg.

Este confronto representa um raro duelo de primeira divisão entre o azarão SV Elversberg e o Bayern de Munique, 33 vezes campeão alemão. O Bayern de Munique chega para a partida em grande momento, depois de derrotar o Borussia Dortmund por 2 a 1 para conquistar a Supercopa da Alemanha.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Elversberg x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Elversberg x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Bundesliga - Rodada 3 13 de set. de 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Como comprar ingressos para Elversberg x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre Elversberg e Bayern de Munique na URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, suas melhores opções dependem de você estar procurando lugares no setor da torcida mandante, ingressos para o setor visitante ou disponibilidade no mercado secundário:

Loja oficial de ingressos do SV Elversberg (torcedores mandantes): Como o Elversberg será o mandante da partida, os lançamentos primários de ingressos são vendidos diretamente pela loja oficial online de ingressos do SV Elversberg. Os ingressos também podem ser comprados por meio da hotline telefônica oficial ou diretamente na loja do torcedor no estádio.

"Club Sale" do SV Elversberg (revenda oficial): Se os ingressos regulares para a torcida da casa se esgotarem rapidamente, verifique o mercado secundário oficial de ingressos do SV Elversberg ("Club Sale"), onde os donos de carnês de temporada revendem seus lugares legalmente pelo valor de face.

Troca oficial de ingressos / Zweitmarkt do FC Bayern de Munique (torcedores visitantes): Se você vai torcer pelo Bayern de Munique, as cotas de ingressos para jogos fora de casa são distribuídas pelo portal oficial de ingressos do FC Bayern. Os pedidos de membros são abertos no início da temporada, mas os ingressos restantes para visitantes ou revendas são periodicamente listados na plataforma oficial de revenda "Zweitmarkt" do Bayern para membros do clube.

Plataformas de mercado secundário: Se os canais primários estiverem completamente esgotados, sites de ingressos no mercado secundário, como o StubHub, frequentemente listam ingressos revendidos por vendedores individuais, embora os preços muitas vezes fiquem inflacionados acima do valor de face.

Quanto custam os ingressos para Elversberg x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Elversberg e Bayern de Munique variam significativamente dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face por meio dos canais oficiais dos clubes ou adquirir ingressos revendidos no mercado secundário:

Ingressos oficiais pelo valor de face (vendas primárias):

Área em pé: Aproximadamente £13 a £22 (€15 a €25) Ingressos para assentos: Aproximadamente £30 a £60 (€35 a €70) Setor visitante (cota do FC Bayern): Normalmente varia em torno de £15 a £45 (€18 a €50), estritamente controlado pelas cotas para membros do FC Bayern.

Mercado secundário e plataformas de revenda:

Como a URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde tem capacidade limitada e o Bayern de Munique é um adversário de alta demanda, o mercado secundário, como o StubHub, oscila de acordo com a demanda do mercado. Os ingressos de revenda geralmente começam em cerca de £730 a £980+ (€850 a €1.150+) para lugares de entrada, com assentos premium e laterais frequentemente listados por valores significativamente mais altos.



Elversberg x Bayern de Munique pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Elversberg e Bayern de Munique

O Elversberg chega com um forte retrospecto recente, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o MSV Duisburg na DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu o Lorient por 4 a 1 e o Strasbourg por 5 a 2 na pré-temporada, com os únicos pontos perdidos vindo em um empate por 1 a 1 com o Mallorca. Ao longo dessas cinco partidas, o Elversberg marcou 11 gols e sofreu oito.

Os últimos cinco jogos do Bayern de Munique renderam cinco vitórias em cinco partidas. O mais recente foi o triunfo por 2 a 1 na Supercopa sobre o Borussia Dortmund, em 22 de agosto. A equipe também venceu o RB Leipzig por 3 a 1 e o FC Heidenheim por 4 a 2 na preparação de pré-temporada. O Bayern marcou 12 gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu cinco, sem nenhum jogo sem sofrer gols, mas com pontuação máxima em todos os compromissos.

Elversberg x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados disponíveis de confronto direto entre Elversberg e Bayern de Munique nos últimos cinco encontros. Este jogo pode representar um encontro raro ou a primeira vez entre os dois clubes neste nível, e mais contexto histórico será adicionado quando os dados estiverem disponíveis.

Classificação de Elversberg x Bayern de Munique

Na Bundesliga, o Elversberg ocupa atualmente a sétima colocação, enquanto o Bayern de Munique está em terceiro lugar na tabela neste início de temporada.