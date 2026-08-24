O Elche enfrenta a Real Sociedad na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

No encontro mais recente pela liga, em fevereiro de 2026, a Real Sociedad garantiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Elche no Anoeta Stadium. A Real Sociedad buscará manter sua ampla vantagem no confronto direto sobre o Elche, enquanto os dois clubes tentam somar pontos cruciais no início da temporada.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Elche x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Elche x Real Sociedad por LaLiga?

Elche x Real Sociedad acontece no Estadio Martinez Valero, em Elche, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados pela sua emissora local.

La Liga - Rodada 4 7 de set. de 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Getafe x Celta de Vigo por LaLiga?

Você pode garantir ingressos para Getafe x Celta de Vigo no Estadio Coliseum usando os canais oficiais de venda de ingressos do clube ou plataformas verificadas de agregação de ingressos.

Os ingressos oficiais geralmente são colocados à venda para o público em geral de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.

Bilheteria oficial do Getafe CF

Selecione o setor de sua preferência, como Fondo Norte , Fondo Sur ou Tribuna , e prossiga para o checkout para receber entradas digitais ou móveis.

Plataformas secundárias de ingressos e revendedores:

Plataformas como StubHub disponibilizam inventário de revenda antes do lançamento geral oficial. Compare a localização dos setores e verifique se há garantias FanProtect ou de reembolso de 100% antes de comprar.

No estádio (dia da partida):

Os guichês de ingressos ( taquillas ) no Estadio Coliseum costumam vender os ingressos restantes para a partida no dia do jogo, embora a disponibilidade para setores mais procurados possa ser limitada.



Quanto custam os ingressos para Getafe x Celta de Vigo por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Getafe x Celta de Vigo variam dependendo de você comprar diretamente na bilheteria do clube ou por meio de agregadores secundários de ingressos.

Detalhamento de preços por categoria

Ingressos oficiais para o público em geral (bilheteria do Getafe CF):

Atrás do gol ( Fondo Norte & Fondo Sur ): £25 a £43 (€30 a €50) Arquibancadas laterais ( Lateral / Tribuna Este ): £43 a £68 (€50 a €80) Arquibancada principal ( Tribuna Oeste ): £68 a £103 (€80 a €120)

Mercado secundário e agregadores:

Os preços iniciais de revenda em plataformas como StubHub variam de £50 a £155+ (€60 a €180+), com assentos premium chegando, em média, a £210+ .



Elche x Real Sociedad por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Elche e Real Sociedad

O Elche chega para este confronto sem vencer há quatro partidas, com um triunfo e quatro empates em seus cinco compromissos mais recentes. Sua única vitória foi contra o Kaizer Chiefs em um amistoso de pré-temporada, enquanto sua estreia em LaLiga terminou em 1 a 1 contra o Deportivo de A Coruna. Antes da abertura da liga, empatou três amistosos consecutivos, incluindo um resultado de 2 a 2 contra o Cordoba e um empate por 2 a 2 com o Al-Ain. Ao longo dessas cinco partidas, o Elche marcou seis gols e sofreu seis.

O retrospecto recente da Real Sociedad é preocupante. A equipe venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, ao bater o Aston Villa por 4 a 2 na pré-temporada, antes de perder seus quatro compromissos finais. Essa sequência incluiu derrotas consecutivas para o FC Koeln e uma derrota por 3 a 1 para o Chelsea em sua última partida antes do início da temporada. O time de Matarazzo marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu dez.

Elche x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando a Real Sociedad venceu o Elche por 3 a 1 em uma partida de LaLiga no Anoeta. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 quando o Elche recebeu a Real Sociedad em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, a Real Sociedad leva vantagem com três vitórias contra nenhuma do Elche, além de dois empates. A Real Sociedad marcou dez gols nessas cinco partidas e sofreu quatro.

Classificação de Elche e Real Sociedad

Na atual tabela de LaLiga, o Elche está em oitavo, enquanto a Real Sociedad ocupa a 16ª posição.