O Elche enfrenta a Real Sociedad na segunda-feira, 7 de setembro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.
No encontro mais recente pela liga, em fevereiro de 2026, a Real Sociedad garantiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Elche no Anoeta Stadium. A Real Sociedad buscará manter sua ampla vantagem no confronto direto sobre o Elche, enquanto os dois clubes tentam somar pontos cruciais no início da temporada.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Elche x Real Sociedad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Elche x Real Sociedad por LaLiga?
Elche x Real Sociedad acontece no Estadio Martinez Valero, em Elche, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados pela sua emissora local.
Como comprar ingressos para Getafe x Celta de Vigo por LaLiga?
Você pode garantir ingressos para Getafe x Celta de Vigo no Estadio Coliseum usando os canais oficiais de venda de ingressos do clube ou plataformas verificadas de agregação de ingressos.
- Os ingressos oficiais geralmente são colocados à venda para o público em geral de 1 a 2 semanas antes do dia da partida.
- Bilheteria oficial do Getafe CF
- Selecione o setor de sua preferência, como Fondo Norte, Fondo Sur ou Tribuna, e prossiga para o checkout para receber entradas digitais ou móveis.
- Plataformas secundárias de ingressos e revendedores:
- Plataformas como StubHub disponibilizam inventário de revenda antes do lançamento geral oficial.
- Compare a localização dos setores e verifique se há garantias FanProtect ou de reembolso de 100% antes de comprar.
- No estádio (dia da partida):
- Os guichês de ingressos (taquillas) no Estadio Coliseum costumam vender os ingressos restantes para a partida no dia do jogo, embora a disponibilidade para setores mais procurados possa ser limitada.
Quanto custam os ingressos para Getafe x Celta de Vigo por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Getafe x Celta de Vigo variam dependendo de você comprar diretamente na bilheteria do clube ou por meio de agregadores secundários de ingressos.
Detalhamento de preços por categoria
- Ingressos oficiais para o público em geral (bilheteria do Getafe CF):
- Atrás do gol (Fondo Norte & Fondo Sur):£25 a £43 (€30 a €50)
- Arquibancadas laterais (Lateral / Tribuna Este):£43 a £68 (€50 a €80)
- Arquibancada principal (Tribuna Oeste):£68 a £103 (€80 a €120)
- Mercado secundário e agregadores:
- Os preços iniciais de revenda em plataformas como StubHub variam de £50 a £155+ (€60 a €180+), com assentos premium chegando, em média, a £210+.
Elche x Real Sociedad por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Elche e Real Sociedad
O Elche chega para este confronto sem vencer há quatro partidas, com um triunfo e quatro empates em seus cinco compromissos mais recentes. Sua única vitória foi contra o Kaizer Chiefs em um amistoso de pré-temporada, enquanto sua estreia em LaLiga terminou em 1 a 1 contra o Deportivo de A Coruna. Antes da abertura da liga, empatou três amistosos consecutivos, incluindo um resultado de 2 a 2 contra o Cordoba e um empate por 2 a 2 com o Al-Ain. Ao longo dessas cinco partidas, o Elche marcou seis gols e sofreu seis.
O retrospecto recente da Real Sociedad é preocupante. A equipe venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas, ao bater o Aston Villa por 4 a 2 na pré-temporada, antes de perder seus quatro compromissos finais. Essa sequência incluiu derrotas consecutivas para o FC Koeln e uma derrota por 3 a 1 para o Chelsea em sua última partida antes do início da temporada. O time de Matarazzo marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu dez.
Elche x Real Sociedad: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando a Real Sociedad venceu o Elche por 3 a 1 em uma partida de LaLiga no Anoeta. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 quando o Elche recebeu a Real Sociedad em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, a Real Sociedad leva vantagem com três vitórias contra nenhuma do Elche, além de dois empates. A Real Sociedad marcou dez gols nessas cinco partidas e sofreu quatro.
Confrontos
Classificação de Elche e Real Sociedad
Na atual tabela de LaLiga, o Elche está em oitavo, enquanto a Real Sociedad ocupa a 16ª posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D