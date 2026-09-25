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Como conseguir ingressos para Elche x Celta de Vigo: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Elche enfrenta o Celta de Vigo em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Elche enfrenta o Celta de Vigo no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

Os jogos entre essas duas equipes historicamente são disputas equilibradas e defensivas, com média de cerca de 2,1 gols por partida em jogos de LaLiga. No encontro mais recente, em 3 de maio de 2026, o Celta de Vigo conquistou uma convincente vitória por 3 a 1 no Estadio de Balaídos, com gols de Hugo Álvarez, Iago Aspas e Borja Iglesias.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Elche x Celta de Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Elche x Celta de Vigo pela LaLiga?

Elche x Celta de Vigo começa no Estadio Martinez Valero, em Elche, no domingo, 11 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 8
Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Celta de Vigo pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Elche e Celta de Vigo no Estadio Manuel Martínez Valero, siga estes passos principais:

  1. Site oficial de ingressos do Elche CF
    Visite o portal oficial do Elche CF para comprar ingressos primários diretamente. Os ingressos para a partida normalmente entram em venda geral de 1 a 2 semanas antes da data do jogo, assim que os horários exatos da LaLiga forem finalizados.
  2. Bilheteria do estádio (Taquillas)
    Se os ingressos não se esgotarem online, você poderá comprá-los pessoalmente na bilheteria do Estadio Manuel Martínez Valero, em Elche, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Elche x Celta de Vigo pela LaLiga?

Para o próximo confronto de LaLiga entre Elche CF e RC Celta de Vigo no Estadio Manuel Martínez Valero, os preços dos ingressos variam de acordo com o canal de compra e o setor do assento:

1. Ingressos oficiais primários do clube

Ao comprar diretamente pela bilheteria oficial do Elche CF ou pelos canais primários de venda de ingressos, os preços padrão de dia de jogo normalmente seguem estas faixas:

  • Atrás dos gols / arquibancadas superiores (Fondo Norte / Fondo Sur): €15 – €30
  • Arquibancadas laterais / assentos preferenciais (Preferencia): €30 – €50
  • Tribuna principal / assentos VIP (Tribuna Central): €50 – €80+

Elche x Celta de Vigo pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Elche e Celta de Vigo

O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, com três derrotas e dois empates. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para a Real Sociedad, e também perdeu por 3 a 2 para o Racing Santander. O resultado mais pesado dessa sequência foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona. Ao longo de cinco partidas, o Elche marcou oito gols e sofreu 14.

O Celta de Vigo também não venceu nos últimos cinco jogos, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Getafe, e também empatou em 0 a 0 com a Real Sociedad. O Celta perdeu por 2 a 0 para o Athletic Bilbao nesse período. Marcou dois gols e sofreu cinco em seus últimos cinco jogos.

ELC

ELC - Sequência

SAN
D3-2
RSO
D2-3
ATH
E1-1
RMA
D2-3
ESP
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
CEL

CEL - Sequência

RSO
E0-0
GET
E1-1
MAL
E1-1
OMO
D1-0
SAN
V5-0
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Elche x Celta de Vigo: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando o Celta de Vigo venceu por 3 a 1 em casa. Antes disso, o Elche venceu por 2 a 1 no Estadio Martinez Valero, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Celta leva vantagem com três vitórias contra uma do Elche, além de um empate.

Confrontos

ElcheEmpateCelta de Vigo
1
0
4
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
2
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
3Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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