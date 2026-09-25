Elche enfrenta o Celta de Vigo no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio Martinez Valero, em Elche.

Os jogos entre essas duas equipes historicamente são disputas equilibradas e defensivas, com média de cerca de 2,1 gols por partida em jogos de LaLiga. No encontro mais recente, em 3 de maio de 2026, o Celta de Vigo conquistou uma convincente vitória por 3 a 1 no Estadio de Balaídos, com gols de Hugo Álvarez, Iago Aspas e Borja Iglesias.

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Quando é o pontapé inicial de Elche x Celta de Vigo pela LaLiga?

Elche x Celta de Vigo começa no Estadio Martinez Valero, em Elche, no domingo, 11 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 8 11 de out. de 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Como comprar ingressos para Elche x Celta de Vigo pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Elche e Celta de Vigo no Estadio Manuel Martínez Valero, siga estes passos principais:

Site oficial de ingressos do Elche CF

Visite o portal oficial do Elche CF para comprar ingressos primários diretamente. Os ingressos para a partida normalmente entram em venda geral de 1 a 2 semanas antes da data do jogo, assim que os horários exatos da LaLiga forem finalizados. Bilheteria do estádio (Taquillas)

Se os ingressos não se esgotarem online, você poderá comprá-los pessoalmente na bilheteria do Estadio Manuel Martínez Valero, em Elche, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Elche x Celta de Vigo pela LaLiga?

Para o próximo confronto de LaLiga entre Elche CF e RC Celta de Vigo no Estadio Manuel Martínez Valero, os preços dos ingressos variam de acordo com o canal de compra e o setor do assento:

1. Ingressos oficiais primários do clube

Ao comprar diretamente pela bilheteria oficial do Elche CF ou pelos canais primários de venda de ingressos, os preços padrão de dia de jogo normalmente seguem estas faixas:

Atrás dos gols / arquibancadas superiores (Fondo Norte / Fondo Sur): €15 – €30

Arquibancadas laterais / assentos preferenciais (Preferencia): €30 – €50

Tribuna principal / assentos VIP (Tribuna Central): €50 – €80+

Elche x Celta de Vigo pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Elche e Celta de Vigo

O Elche não venceu nenhum de seus últimos cinco jogos, com três derrotas e dois empates. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para a Real Sociedad, e também perdeu por 3 a 2 para o Racing Santander. O resultado mais pesado dessa sequência foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona. Ao longo de cinco partidas, o Elche marcou oito gols e sofreu 14.

O Celta de Vigo também não venceu nos últimos cinco jogos, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Getafe, e também empatou em 0 a 0 com a Real Sociedad. O Celta perdeu por 2 a 0 para o Athletic Bilbao nesse período. Marcou dois gols e sofreu cinco em seus últimos cinco jogos.

Elche x Celta de Vigo: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em maio de 2026, quando o Celta de Vigo venceu por 3 a 1 em casa. Antes disso, o Elche venceu por 2 a 1 no Estadio Martinez Valero, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Celta leva vantagem com três vitórias contra uma do Elche, além de um empate.