Eintracht Frankfurt enfrenta o FC Köln na sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Ambos os clubes representam tradicionais polos do futebol na Alemanha, reunindo torcidas apaixonadas das regiões de Hesse e Renânia do Norte-Vestfália. Os encontros recentes entre os dois lados têm sido bastante competitivos, muitas vezes terminando em empates disputados ou jogos com muitos gols.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x FC Köln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga?

Eintracht Frankfurt x FC Köln começa no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Bundesliga - Rodada 6 16 de out. de 2026 - 14:30 Deutsche Bank Park

Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga?

Comprar ingressos para uma partida de Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e FC Köln depende se você pretende ficar com a torcida da casa no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, ou no setor visitante com os torcedores do FC Köln.

1. Ingressos oficiais para a torcida da casa (Eintracht Frankfurt)

Prioridade para sócios do clube: O Eintracht Frankfurt tem mais de 160.000 sócios, e os ingressos para as partidas são disponibilizados primeiro aos sócios oficiais por meio do portal oficial de ingressos. Em jogos de alta demanda, os ingressos frequentemente se esgotam durante essa fase de pré-venda.

Plataforma oficial de revenda (Ticketbörse): Se a partida esgotar ou a venda geral não estiver disponível, a opção oficial mais segura é a Ticketbörse do clube. Os detentores de carnê de temporada disponibilizam aqui seus assentos não utilizados pelos preços padrão de face. Ela fica aberta diretamente dentro da loja oficial de ingressos, e a disponibilidade muda constantemente até o dia da partida.

2. Ingressos oficiais para a torcida visitante (torcedores do FC Köln)

Cota visitante: Se você quiser ficar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo serviço oficial de ingressos do FC Köln.

Quanto custam os ingressos para Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga?

O custo dos ingressos para uma partida de Bundesliga entre Eintracht Frankfurt x FC Köln no Deutsche Bank Park varia significativamente com base em se você os compra pelos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de revenda.

1. Preços oficiais de face dos ingressos (vendas primárias & Ticketbörse)

Ao comprar diretamente pelo portal oficial do Eintracht Frankfurt ou pelo serviço oficial de revenda deles (Ticketbörse), os preços seguem rigorosamente a precificação padrão por categoria:

Área em pé (Stehplatz / Nordwestkurve): Aproximadamente € 15 a € 20

Assentos padrão (categorias 3–5): Aproximadamente € 30 a € 60

Categoria 1 & assentos premium (arquibancadas principal e oposta): Aproximadamente € 65 a € 90

Descontos para jovens / concessão: Os ingressos com desconto geralmente oferecem uma redução de € 5 a € 15 em relação aos preços regulares para adultos, dependendo do nível do assento.

2. Preços dos ingressos no mercado secundário

Quando as cotas oficiais se esgotam, os ingressos listados na plataforma secundária de ingressos StubHub flutuam de acordo com a oferta, a qualidade do assento e a demanda da partida:

Preços iniciais: Normalmente começam em torno de € 95 a € 100 para assentos básicos no anel superior ou áreas em pé.

Preços médios dos ingressos: Normalmente variam entre € 150 e € 370 para assentos privilegiados com visão lateral.

Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Eintracht Frankfurt x FC Koeln

O Eintracht Frankfurt venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Mainz na Bundesliga, com dois gols de Can Uzun. Antes, na sequência, o Frankfurt foi derrotado por 7 a 0 pelo Brentford em um amistoso de pré-temporada e perdeu por 4 a 1 para o Augsburg na liga. Ao longo dos cinco jogos, o Frankfurt marcou 20 gols e sofreu 16, um total que reflete tanto sua produção ofensiva quanto sua fragilidade defensiva.

O FC Köln venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em 1 a 1 em casa contra o Werder Bremen, depois de uma derrota por 4 a 1 para o Stuttgart na liga. A sequência do Köln também inclui uma vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim na Bundesliga e um triunfo por 2 a 1 sobre o Würzburg fora de casa pela DFB-Pokal. A equipe marcou dez gols e sofreu dez nesses cinco compromissos.

Eintracht Frankfurt x FC Koeln: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 5 de abril de 2026, pela Bundesliga, quando Frankfurt e Köln empataram por 2 a 2 no Deutsche Bank Park. Antes disso, o Köln venceu por 4 a 3 em seu próprio estádio em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, cada lado venceu uma vez, com dois empates também registrados, e as vitórias do Köln incluem um triunfo por 3 a 0 em fevereiro de 2023 e um resultado de 2 a 0 em fevereiro de 2024.