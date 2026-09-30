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Como conseguir ingressos para Eintracht Frankfurt x FC Koeln: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Eintracht Frankfurt enfrenta o FC Koeln na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Eintracht Frankfurt enfrenta o FC Köln na sexta-feira, 16 de outubro de 2026, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Ambos os clubes representam tradicionais polos do futebol na Alemanha, reunindo torcidas apaixonadas das regiões de Hesse e Renânia do Norte-Vestfália. Os encontros recentes entre os dois lados têm sido bastante competitivos, muitas vezes terminando em empates disputados ou jogos com muitos gols.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Eintracht Frankfurt x FC Köln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga?

Eintracht Frankfurt x FC Köln começa no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

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Bundesliga - Rodada 6
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Como comprar ingressos para Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga?

Comprar ingressos para uma partida de Bundesliga entre Eintracht Frankfurt e FC Köln depende se você pretende ficar com a torcida da casa no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, ou no setor visitante com os torcedores do FC Köln.

1. Ingressos oficiais para a torcida da casa (Eintracht Frankfurt)

  • Prioridade para sócios do clube: O Eintracht Frankfurt tem mais de 160.000 sócios, e os ingressos para as partidas são disponibilizados primeiro aos sócios oficiais por meio do portal oficial de ingressos. Em jogos de alta demanda, os ingressos frequentemente se esgotam durante essa fase de pré-venda.
  • Plataforma oficial de revenda (Ticketbörse): Se a partida esgotar ou a venda geral não estiver disponível, a opção oficial mais segura é a Ticketbörse do clube. Os detentores de carnê de temporada disponibilizam aqui seus assentos não utilizados pelos preços padrão de face. Ela fica aberta diretamente dentro da loja oficial de ingressos, e a disponibilidade muda constantemente até o dia da partida.

2. Ingressos oficiais para a torcida visitante (torcedores do FC Köln)

  • Cota visitante: Se você quiser ficar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo serviço oficial de ingressos do FC Köln.

Quanto custam os ingressos para Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga?

O custo dos ingressos para uma partida de Bundesliga entre Eintracht Frankfurt x FC Köln no Deutsche Bank Park varia significativamente com base em se você os compra pelos canais oficiais do clube ou em plataformas secundárias de revenda.

1. Preços oficiais de face dos ingressos (vendas primárias & Ticketbörse)

Ao comprar diretamente pelo portal oficial do Eintracht Frankfurt ou pelo serviço oficial de revenda deles (Ticketbörse), os preços seguem rigorosamente a precificação padrão por categoria:

  • Área em pé (Stehplatz / Nordwestkurve): Aproximadamente € 15 a € 20
  • Assentos padrão (categorias 3–5): Aproximadamente € 30 a € 60
  • Categoria 1 & assentos premium (arquibancadas principal e oposta): Aproximadamente € 65 a € 90
  • Descontos para jovens / concessão: Os ingressos com desconto geralmente oferecem uma redução de € 5 a € 15 em relação aos preços regulares para adultos, dependendo do nível do assento.

2. Preços dos ingressos no mercado secundário

Quando as cotas oficiais se esgotam, os ingressos listados na plataforma secundária de ingressos StubHub flutuam de acordo com a oferta, a qualidade do assento e a demanda da partida:

  • Preços iniciais: Normalmente começam em torno de € 95 a € 100 para assentos básicos no anel superior ou áreas em pé.
  • Preços médios dos ingressos: Normalmente variam entre € 150 e € 370 para assentos privilegiados com visão lateral.

Eintracht Frankfurt x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Eintracht Frankfurt x FC Koeln

O Eintracht Frankfurt venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Mainz na Bundesliga, com dois gols de Can Uzun. Antes, na sequência, o Frankfurt foi derrotado por 7 a 0 pelo Brentford em um amistoso de pré-temporada e perdeu por 4 a 1 para o Augsburg na liga. Ao longo dos cinco jogos, o Frankfurt marcou 20 gols e sofreu 16, um total que reflete tanto sua produção ofensiva quanto sua fragilidade defensiva.

O FC Köln venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em 1 a 1 em casa contra o Werder Bremen, depois de uma derrota por 4 a 1 para o Stuttgart na liga. A sequência do Köln também inclui uma vitória por 3 a 2 sobre o Hoffenheim na Bundesliga e um triunfo por 2 a 1 sobre o Würzburg fora de casa pela DFB-Pokal. A equipe marcou dez gols e sofreu dez nesses cinco compromissos.

SGE

SGE - Sequência

STT
V0-11
FCU
E3-3
FCA
D1-4
M05
V1-3
SCF
E2-2
Gol marcado (sofrido)
20/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
KOE

KOE - Sequência

WUK
V1-2
TSG
V3-2
STU
D4-1
SVW
E1-1
HSV
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Eintracht Frankfurt x FC Koeln: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 5 de abril de 2026, pela Bundesliga, quando Frankfurt e Köln empataram por 2 a 2 no Deutsche Bank Park. Antes disso, o Köln venceu por 4 a 3 em seu próprio estádio em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, cada lado venceu uma vez, com dois empates também registrados, e as vitórias do Köln incluem um triunfo por 3 a 0 em fevereiro de 2023 e um resultado de 2 a 0 em fevereiro de 2024.

Confrontos

Eintracht FrankfurtEmpateColônia
1
2
2
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
2
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Colônia
KOE
2
FJ
Bundesliga
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Colônia
KOE
3
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Eintracht Frankfurt
SGE
4
FJ
Bundesliga
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Colônia
KOE
2
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Eintracht Frankfurt
SGE
0
FJ
Bundesliga
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1
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Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
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Colônia
KOE
3
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Eintracht Frankfurt
SGE
0
FJ
7Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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