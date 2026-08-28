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Como conseguir ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Deportivo La Coruña enfrenta o Real Betis em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Deportivo de A Coruna enfrenta o Real Betis na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

Os jogos entre Deportivo e Real Betis carregam uma rica história de encontros anteriores em LaLiga, com os registros recentes do confronto direto mostrando duelos equilibrados entre os dois times. A última partida oficial entre as duas equipes no Riazor terminou com vitória do Real Betis por 1 a 0, em 12 de fevereiro de 2018.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Real Betis acontece no Abanca-Riazor, em La Coruna. Confira a programação local para o horário de início confirmado na sua região.

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La Liga - Rodada 7
Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, estas são as principais opções:

  • Portal oficial de ingressos do RC Deportivo: a fonte primária mais segura para comprar ingressos para jogos em casa diretamente com o clube mandante. Os ingressos são colocados à venda para o público geral algumas semanas antes da partida.
  • Bilheteria do estádio Abanca-Riazor: no dia do jogo ou nos dias que antecedem a partida, os ingressos podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio em La Coruña, sujeitos à disponibilidade.
  • Cota oficial de ingressos para visitantes do Real Betis: se você torce para a equipe visitante, os ingressos oficiais para o setor visitante normalmente são distribuídos pelo Real Betis para sócios registrados do clube e detentores de carnê de temporada.
  • Mercados secundários: plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam ingressos de revenda para entrada geral e pacotes VIP de hospitalidade, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Deportivo de La Coruña e Real Betis em 20 de setembro de 2026, no Abanca-Riazor, variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face ou opções no mercado secundário:

  • Faixa padrão de bilheteria / primária: os ingressos padrão para o público geral vendidos diretamente pelo Deportivo normalmente variam entre € 20 e € 50, dependendo do setor, como arquibancadas superiores atrás do gol ou a Tribuna central na lateral do campo.
  • Preço inicial no mercado secundário: em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os anúncios de ingressos de revenda começam em torno de € 45 a € 50 para assentos de entrada.
  • Preço médio de revenda: setores intermediários e áreas mais procuradas geralmente têm média em torno de € 140 a € 250 em marketplaces agregadores de ingressos.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: assentos premium com acesso a lounge ou localização central no anel inferior podem variar de € 300 a mais de € 700, dependendo do

Deportivo de A Coruna x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Deportivo de A Coruna e Real Betis

O Deportivo de A Coruna tem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. As duas partidas de LaLiga nesta temporada terminaram em 1 a 1, a mais recente um empate com o Malaga em 24 de agosto, após uma igualdade anterior com o Elche. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Genoa, vencido por 1 a 0, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Real Madrid foi o único revés. O Deportivo marcou quatro gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

O Real Betis venceu três e perdeu um dos últimos cinco jogos, com um empate também nessa sequência. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Valencia por LaLiga em 25 de agosto, após um triunfo em casa por 1 a 0 sobre a Real Sociedad quatro dias antes. As duas partidas competitivas nesta temporada terminaram em vitória. Antes do início da temporada, o Betis empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter em amistosos, embora também tenha vencido o Arsenal por 3 a 1 na pré-temporada. O Betis marcou cinco gols e sofreu cinco nos cinco jogos.

COR

COR - Sequência

MAL
E1-1
VAL
V3-1
VIL
V2-3
GET
E1-1
SEV
D0-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BET

BET - Sequência

LEV
D5-2
RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Deportivo de A Coruna x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 12 de fevereiro de 2018, quando o Real Betis visitou o Abanca-Riazor e venceu por 1 a 0. Antes disso, o Betis venceu por 2 a 1 em casa em setembro de 2017, e os times empataram em 1 a 1 em um duelo de LaLiga no estádio do Deportivo em março de 2017. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Real Betis soma duas vitórias contra uma do Deportivo, com um empate e mais uma vitória do Deportivo em casa, por 1 a 0, em um amistoso de pré-temporada em agosto de 2019.

Confrontos

Deportivo de A CorunaEmpateBétis
2
1
2
Amistosos de clubes
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
Copa do Rei
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
3
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Deportivo de A Coruna x Real Betis: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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