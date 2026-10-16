O Deportivo de A Coruna recebe o Osasuna no domingo, 1º de novembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em dezembro de 2021, pela Copa do Rei, quando o Osasuna venceu por 2 a 1 fora de casa, no Estadio Abanca-Riazor. Antes desse jogo pela copa, os dois clubes se enfrentaram com frequência tanto em LaLiga quanto na Segunda Divisão, com um retrospecto equilibrado nos últimos confrontos.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Deportivo de A Coruna x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Osasuna será disputado no Abanca-Riazor, em La Coruna, no domingo, 1º de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 11 2 de nov. de 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga?

Se você procura ingressos para o próximo confronto de LaLiga entre Deportivo de A Coruña e Osasuna no Estadio Abanca-Riazor, há várias opções disponíveis:

1. Canais oficiais do clube

Você pode consultar o site oficial ou o portal de ingressos do RC Deportivo para verificar a venda direta de ingressos, as cotas destinadas a sócios e as atualizações da bilheteria conforme a data do jogo se aproxima.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o confronto de LaLiga entre Deportivo de A Coruña e Osasuna variam conforme a compra seja feita diretamente com o clube ou por meio de plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns e setores superiores (Fondo / Pabellón / Marathón): de € 30 a € 70 por lugares convencionais atrás dos gols ou nas partes mais altas das arquibancadas.

Tribuna principal e setores laterais (Tribuna / Preferencia): de € 70 a mais de € 130, dependendo da proximidade exata em relação ao centro do campo e da localização da fileira perto do gramado.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda mais baratos e para setores superiores: de € 50 a € 120 como faixa inicial nas plataformas de revenda.

Ingressos de revenda com preços médios: de € 120 a mais de € 270 , dependendo dos acréscimos cobrados pelos vendedores, da demanda e do setor escolhido.

Pacotes VIP e de hospitalidade:de € 200 a mais de € 450 por ingresso para experiências premium no dia do jogo.

Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo de A Coruna e Osasuna

O Deportivo de A Coruna somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Real Betis em 20 de setembro. Antes disso, também empatou por 1 a 1 com o Getafe. As vitórias foram contra o Villarreal, por 3 a 2 fora de casa, e o Valencia, por 3 a 1 em casa. Nessa sequência, o Deportivo marcou oito gols e sofreu cinco.

O Osasuna somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos pelo campeonato. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano, em 19 de setembro, mas, nas partidas anteriores, perdeu por 4 a 0 para o Atletico Madrid e por 2 a 0 para o Espanyol. Sua única vitória na sequência foi por 1 a 0 contra o Getafe, em 31 de agosto. O Osasuna marcou quatro gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Deportivo de A Coruna x Osasuna: retrospecto recente

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Copa do Rei em 16 de dezembro de 2021, quando o Osasuna venceu por 2 a 1 no Abanca-Riazor. Antes disso, o Osasuna derrotou o Deportivo por 2 a 1 pela Segunda Divisão em abril de 2019, enquanto o Deportivo venceu o confronto anterior por 2 a 0 em novembro de 2018. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Osasuna tem duas vitórias, assim como o Deportivo, além de um empate.