Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoDeportivo de A Coruna
Abanca-Riazor
team-logoOsasuna
Book Deportivo de A Coruna vs Osasuna Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Deportivo de A Coruna x Osasuna: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Deportivo de A Coruna
Osasuna
La Liga

O Deportivo de A Coruna enfrenta o Osasuna pela LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Deportivo de A Coruna recebe o Osasuna no domingo, 1º de novembro de 2026, no Abanca-Riazor, em La Coruna.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu em dezembro de 2021, pela Copa do Rei, quando o Osasuna venceu por 2 a 1 fora de casa, no Estadio Abanca-Riazor. Antes desse jogo pela copa, os dois clubes se enfrentaram com frequência tanto em LaLiga quanto na Segunda Divisão, com um retrospecto equilibrado nos últimos confrontos.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Deportivo de A Coruna x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga?

Deportivo de A Coruna x Osasuna será disputado no Abanca-Riazor, em La Coruna, no domingo, 1º de novembro de 2026.

crest
La Liga - Rodada 11
Abanca-Riazor

Como comprar ingressos para Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga?

Se você procura ingressos para o próximo confronto de LaLiga entre Deportivo de A Coruña e Osasuna no Estadio Abanca-Riazor, há várias opções disponíveis:

1. Canais oficiais do clube

  • Você pode consultar o site oficial ou o portal de ingressos do RC Deportivo para verificar a venda direta de ingressos, as cotas destinadas a sócios e as atualizações da bilheteria conforme a data do jogo se aproxima.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o confronto de LaLiga entre Deportivo de A Coruña e Osasuna variam conforme a compra seja feita diretamente com o clube ou por meio de plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns e setores superiores (Fondo / Pabellón / Marathón): de € 30 a € 70 por lugares convencionais atrás dos gols ou nas partes mais altas das arquibancadas.
  • Tribuna principal e setores laterais (Tribuna / Preferencia): de € 70 a mais de € 130, dependendo da proximidade exata em relação ao centro do campo e da localização da fileira perto do gramado.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos de revenda mais baratos e para setores superiores:de € 50 a € 120 como faixa inicial nas plataformas de revenda.
  • Ingressos de revenda com preços médios: de € 120 a mais de € 270, dependendo dos acréscimos cobrados pelos vendedores, da demanda e do setor escolhido.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade:de € 200 a mais de € 450 por ingresso para experiências premium no dia do jogo.

Deportivo de A Coruna x Osasuna por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo de A Coruna e Osasuna

O Deportivo de A Coruna somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Real Betis em 20 de setembro. Antes disso, também empatou por 1 a 1 com o Getafe. As vitórias foram contra o Villarreal, por 3 a 2 fora de casa, e o Valencia, por 3 a 1 em casa. Nessa sequência, o Deportivo marcou oito gols e sofreu cinco.

O Osasuna somou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos pelo campeonato. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano, em 19 de setembro, mas, nas partidas anteriores, perdeu por 4 a 0 para o Atletico Madrid e por 2 a 0 para o Espanyol. Sua única vitória na sequência foi por 1 a 0 contra o Getafe, em 31 de agosto. O Osasuna marcou quatro gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

COR

COR - Sequência

GET
E1-1
SEV
D0-1
BET
E1-1
POR
D1-3
RSO
D3-2
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
OSA

OSA - Sequência

ALA
D5-2
ESP
D0-2
ATM
D4-0
RAY
E1-1
BET
D5-2
Gol marcado (sofrido)
5/17
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Deportivo de A Coruna x Osasuna: retrospecto recente

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Copa do Rei em 16 de dezembro de 2021, quando o Osasuna venceu por 2 a 1 no Abanca-Riazor. Antes disso, o Osasuna derrotou o Deportivo por 2 a 1 pela Segunda Divisão em abril de 2019, enquanto o Deportivo venceu o confronto anterior por 2 a 0 em novembro de 2018. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Osasuna tem duas vitórias, assim como o Deportivo, além de um empate.

Confrontos

Deportivo de A CorunaEmpateOsasuna
2
1
2
Copa do Rei
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
FJ
Segunda Division
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google