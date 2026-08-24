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Como conseguir ingressos para Deportivo Alavés x Osasuna: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Deportivo Alavés enfrenta o Osasuna em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Deportivo Alaves e Osasuna se enfrentam no domingo, 6 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

Os dois rivais regionais buscarão garantir pontos cruciais neste início de temporada pela quarta rodada da campanha 2026–27. No encontro anterior entre as equipes pela liga, em abril de 2026, os dois lados empataram em 2 a 2 no mesmo local.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alaves x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Deportivo Alaves x Osasuna por LaLiga?

Deportivo Alaves x Osasuna acontece no Estadio Mendizorroza, em Vitoria, com a partida programada como parte da rodada atual de LaLiga.

crest
La Liga - Rodada 4
Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Osasuna pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Deportivo Alavés vs. CA Osasuna no Estadio Mendizorrotza em 6 de setembro de 2026, siga estas opções:

1. Canal oficial do clube

  • Site: Compre diretamente pelo site oficial do Deportivo Alavés.
  • Venda para o público geral: Os ingressos para venda geral estão disponíveis diretamente pelo portal de ingressos do clube.
  • Bilheteria: Você também pode ir às bilheterias (taquillas) do Estadio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, antes do dia do jogo, desde que ainda haja lugares disponíveis.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos se esgotarem no site oficial, você pode comparar e comprar ingressos por meio de plataformas verificadas de revenda, como as listagens de torcedores da StubHubcom garantias de proteção ao comprador.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Osasuna pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo Alavés vs. CA Osasuna em 6 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorrotza, se dividem da seguinte forma:

Bilheteria oficial e público geral

  • Assentos padrão: Normalmente variam de £25 a £75 (€30–€85), dependendo da localização no estádio, como atrás do gol em Cervantes ou no setor central lateral em Tribuna Principal.

Mercados secundários e opções de revenda

  • Preço inicial / de entrada: Cerca de £45 (~US$ 58) para assentos no anel superior ou atrás do gol.
  • Preço médio de revenda: Aproximadamente £180 (~US$ 238) em todas as categorias padrão.
  • Setor lateral e anel inferior: Os preços variam de £120 a £230 para vistas centrais privilegiadas (Tribuna Preferente / Principal).  
  • Opções de hospitalidade / VIP: Variam de £140 a £450+ dependendo dos benefícios incluídos de lounge e refeições.  

Deportivo Alaves x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alaves e Osasuna

O Deportivo Alaves venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano na LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou triunfos consecutivos por 3 a 0 e 1 a 1 na pré-temporada. Marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco jogos.

O Osasuna venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Al-Ain em um amistoso, e também perdeu por 2 a 1 para o SSC Napoli. Suas três vitórias vieram contra Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander. O Osasuna marcou cinco gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

ALA

ALA - Sequência

CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
E1-1
VIL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
9/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
OSA

OSA - Sequência

NAP
D2-1
ALA
D0-2
LEV
E0-0
CEL
V1-2
GET
V1-0
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Deportivo Alaves x Osasuna: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na LaLiga em 5 de abril de 2026, quando os dois clubes empataram em 2 a 2 no Estadio Mendizorroza. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Osasuna tem o retrospecto mais forte, com a vitória por 3 a 0 em casa em dezembro de 2025 sendo o resultado mais contundente. Os cinco encontros produziram uma mistura de empates e vitórias apertadas, com os dois lados balançando as redes com regularidade.

Confrontos

Deportivo AlavesEmpateOsasuna
1
3
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
Amistosos de clubes
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Deportivo Alaves e Osasuna

Na LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente o primeiro lugar da tabela, enquanto o Osasuna aparece na 13ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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