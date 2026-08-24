Deportivo Alaves e Osasuna se enfrentam no domingo, 6 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorroza, em Vitoria.

Os dois rivais regionais buscarão garantir pontos cruciais neste início de temporada pela quarta rodada da campanha 2026–27. No encontro anterior entre as equipes pela liga, em abril de 2026, os dois lados empataram em 2 a 2 no mesmo local.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Deportivo Alaves x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Deportivo Alaves x Osasuna por LaLiga?

Deportivo Alaves x Osasuna acontece no Estadio Mendizorroza, em Vitoria, com a partida programada como parte da rodada atual de LaLiga.

La Liga - Rodada 4 6 de set. de 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alaves x Osasuna pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Deportivo Alavés vs. CA Osasuna no Estadio Mendizorrotza em 6 de setembro de 2026, siga estas opções:

1. Canal oficial do clube

Site: Compre diretamente pelo site oficial do Deportivo Alavés.

Venda para o público geral: Os ingressos para venda geral estão disponíveis diretamente pelo portal de ingressos do clube.

Bilheteria: Você também pode ir às bilheterias ( taquillas ) do Estadio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, antes do dia do jogo, desde que ainda haja lugares disponíveis.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos se esgotarem no site oficial, você pode comparar e comprar ingressos por meio de plataformas verificadas de revenda, como as listagens de torcedores da StubHubcom garantias de proteção ao comprador.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alaves x Osasuna pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Deportivo Alavés vs. CA Osasuna em 6 de setembro de 2026, no Estadio Mendizorrotza, se dividem da seguinte forma:

Bilheteria oficial e público geral

Assentos padrão: Normalmente variam de £25 a £75 (€30–€85), dependendo da localização no estádio, como atrás do gol em Cervantes ou no setor central lateral em Tribuna Principal .

Mercados secundários e opções de revenda

Preço inicial / de entrada: Cerca de £45 (~US$ 58) para assentos no anel superior ou atrás do gol.

Preço médio de revenda: Aproximadamente £180 (~US$ 238) em todas as categorias padrão.

Setor lateral e anel inferior: Os preços variam de £120 a £230 para vistas centrais privilegiadas ( Tribuna Preferente / Principal ).

Opções de hospitalidade / VIP: Variam de £140 a £450+ dependendo dos benefícios incluídos de lounge e refeições.

Deportivo Alaves x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alaves e Osasuna

O Deportivo Alaves venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano na LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou triunfos consecutivos por 3 a 0 e 1 a 1 na pré-temporada. Marcou nove gols e sofreu dois nessa sequência de cinco jogos.

O Osasuna venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Al-Ain em um amistoso, e também perdeu por 2 a 1 para o SSC Napoli. Suas três vitórias vieram contra Norwich City, Ipswich Town e Racing Santander. O Osasuna marcou cinco gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Deportivo Alaves x Osasuna: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na LaLiga em 5 de abril de 2026, quando os dois clubes empataram em 2 a 2 no Estadio Mendizorroza. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Osasuna tem o retrospecto mais forte, com a vitória por 3 a 0 em casa em dezembro de 2025 sendo o resultado mais contundente. Os cinco encontros produziram uma mistura de empates e vitórias apertadas, com os dois lados balançando as redes com regularidade.

Classificação de Deportivo Alaves e Osasuna

Na LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente o primeiro lugar da tabela, enquanto o Osasuna aparece na 13ª posição.