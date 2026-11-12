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La Liga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoEspanyol
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Como conseguir ingressos para Deportivo Alavés x Espanyol: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Deportivo Alaves
Espanyol
La Liga

Deportivo Alavés enfrenta o Espanyol em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

O Deportivo Alavés recebe o Espanyol no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estádio Mendizorroza, em Vitória.

Os confrontos recentes entre as equipes costumam ser equilibrados. No último encontro, em janeiro de 2026, o Alavés venceu o Espanyol fora de casa por 2 a 1. O Alavés também ganhou por 2 a 1 no Estádio Mendizorroza, em novembro de 2025, somando assim duas vitórias consecutivas sobre o adversário pela liga.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Deportivo Alavés x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Deportivo Alavés e Espanyol pela LaLiga?

Deportivo Alavés e Espanyol se enfrentam no Estádio Mendizorroza, em Vitória, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

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La Liga - Rodada 15
Estadio Mendizorroza

Como comprar ingressos para Deportivo Alavés x Espanyol pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo confronto entre Deportivo Alavés e Espanyol pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos para os setores da torcida mandante no Estádio Mendizorroza diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Deportivo Alavés. Para o setor visitante, consulte os canais oficiais do Espanyol.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Deportivo Alavés x Espanyol pela LaLiga?

Confira as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Deportivo Alavés e Espanyol pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Os preços geralmente começam na faixa de € 30 a € 45.
  • Assentos premium: Os preços partem da faixa de € 90 a € 150 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

  • Assentos comuns: Os preços geralmente começam na faixa de € 30 a € 35.
  • Assentos de alta procura: Os preços variam bastante, entre € 140 e € 180 ou mais.

Deportivo Alavés x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Deportivo Alavés e Espanyol

O Alavés somou apenas dois empates nos últimos cinco jogos pela LaLiga e perdeu os outros três. A partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Sevilla, depois de uma derrota por 6 a 1 para o Barcelona. Antes, perdeu por 2 a 1 para o Atlético de Madrid e para o Celta Vigo, enquanto o empate por 1 a 1 com o Málaga rendeu o único outro ponto no período. Nessas cinco partidas, o Alavés marcou quatro gols e sofreu onze.

O Espanyol registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 3 para o Sestao na Copa do Rei. Pela LaLiga, venceu o Villarreal por 1 a 0 fora de casa e empatou em 1 a 1 com o Málaga. A sequência também inclui derrotas para Racing Santander e Atlético de Madrid. Ao todo, a equipe marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

ALA

ALA - Sequência

CEL
D2-1
MAL
E1-1
BAR
D6-1
SEV
E0-0
ANF
V1-6
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ESP

ESP - Sequência

ATM
D0-1
SAN
D2-1
SES
D4-3
VIL
V0-1
COR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Deportivo Alavés x Espanyol: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Deportivo Alavés venceu por 2 a 1 no estádio do Espanyol, em jogo da LaLiga. Antes disso, o Alavés ganhou por 2 a 1 em casa, em novembro de 2025, enquanto o Espanyol levou os três pontos com uma vitória por 1 a 0 em Mendizorroza, em fevereiro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Alavés leva vantagem, com três vitórias contra duas do Espanyol.

Confrontos

Deportivo AlavesEmpateEspanyol
3
0
2
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
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Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FJ
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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